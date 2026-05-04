La hipertensión: el riesgo silencioso que aún pasa desapercibido

La hipertensión arterial sigue siendo uno de los principales desafíos de salud pública a nivel global. Considerada la primera causa de muerte prevenible en el mundo, su impacto es especialmente relevante en España, donde cerca del 43% de la población adulta la padece. Aún más preocupante es que alrededor del 40% de quienes la sufren no son conscientes de ello, lo que aumenta significativamente el riesgo de complicaciones graves como el ictus, cuyo riesgo puede multiplicarse hasta por cuatro.



A pesar de su elevada prevalencia, el control de la hipertensión sigue siendo una asignatura pendiente. En una presentación celebrada en la Asociación de la Prensa de Madrid el 28 de abril, el Profesor Dr. Enrique Rodilla, especialista en medicina interna y responsable de la Unidad de Hipertensión del Hospital de Sagunto, explicó que aproximadamente dos de cada tres personas hipertensas en España no tienen su presión arterial adecuadamente controlada.

Uno de los principales problemas radica en la falta de detección precoz. En muchos casos, el diagnóstico se produce de forma casual, ya que no existen programas sistemáticos de cribado poblacional. A esto se suma la sobrecarga de la Atención Primaria y la escasa coordinación entre los distintos profesionales implicados en el seguimiento del paciente, lo que dificulta un abordaje integral.

Además, conceptos como el “riesgo cardiovascular” —la probabilidad de sufrir un evento en los próximos años— no siempre resultan fáciles de comprender para la población general, lo que puede dificultar la concienciación y la adherencia a las recomendaciones médicas.

En este contexto, los especialistas coinciden en la importancia de fomentar la medición periódica de la presión arterial como herramienta fundamental de prevención. Se trata de un gesto sencillo, rápido y accesible que puede marcar la diferencia en la detección precoz de la enfermedad.

Iniciativas internacionales como May Measure Month buscan precisamente aumentar la concienciación sobre la importancia de controlar la tensión arterial de forma regular. Esta campaña, activa en más de un centenar de países, promueve la toma de medidas en distintos entornos —desde centros sanitarios hasta espacios comunitarios— y ha recopilado datos de millones de personas en todo el mundo.

En línea con este objetivo, la red de farmacias Apoteca Natura se ha sumado en 2026 a esta iniciativa internacional en España, en colaboración con la Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial. Durante los meses de mayo y junio, las farmacias participantes desarrollan acciones de cribado y seguimiento de la hipertensión, reforzando su papel en la prevención y el control de esta patología, con la implicación de profesionales farmacéuticos de la red.

El objetivo es doble: por un lado, identificar casos no diagnosticados y, por otro, mejorar el seguimiento de quienes ya han sido diagnosticados, fomentando tanto el control médico como la adopción de hábitos de vida saludables.

Diferencias, factores de riesgo y etapas clave

La hipertensión no afecta a todas las personas por igual. Existen diferencias relevantes entre hombres y mujeres, tanto en su aparición como en su evolución. En el caso de las mujeres, por ejemplo, factores como la menopausia o el embarazo —especialmente en situaciones de hipertensión gestacional o preeclampsia— requieren una atención específica.

Asimismo, factores como la obesidad, el sedentarismo, la alimentación poco equilibrada o enfermedades como la diabetes aumentan el riesgo y complican su control, lo que hace aún más importante un seguimiento continuado.

Más coordinación, mejor control

Ante este escenario, los expertos insisten en la necesidad de reforzar la colaboración entre los distintos profesionales sanitarios. Mejorar la comunicación entre médicos, farmacéuticos y otros agentes de salud permitiría optimizar el seguimiento del paciente, favorecer la adherencia a los tratamientos y detectar posibles complicaciones de forma más temprana.

¿Se puede controlar la hipertensión?

La respuesta, en la mayoría de los casos, es sí. Existe una amplia evidencia científica que demuestra que la combinación de hábitos de vida saludables —como una dieta equilibrada, ejercicio regular y reducción del consumo de sal— junto con tratamiento farmacológico cuando es necesario, permite controlar la hipertensión en la gran mayoría de los pacientes.

Solo un pequeño porcentaje presenta lo que se conoce como hipertensión resistente, que requiere un abordaje más especializado.