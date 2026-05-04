Values-Based Company® y Munia HR Consulting se alían para digitalizar RR. HH. desde la cultura

La alianza combina certificación cultural y consultoría tecnológica para acelerar la adopción real de la digitalización en las organizaciones Values-Based Company® (VBC), la certificación de cultura basada en valores impulsada por Minzer (spin-off de la Universidad de Sevilla), y Munia HR Consulting, expertos en consultoría tecnológica de Recursos Humanos, han anunciado una alianza estratégica para impulsar la digitalización de los departamentos de RR.HH. en España y Latinoamérica.

En un contexto en el que las empresas continúan invirtiendo en tecnología, formación y rediseño de procesos, ambas organizaciones advierten que las principales barreras para la adopción efectiva de la transformación digital siguen siendo culturales. Esta colaboración busca precisamente cerrar esa brecha, posicionando la cultura como un habilitador crítico de la estrategia tecnológica.

La alianza cuenta con el respaldo del Grupo BGO, del cual forma parte Minzer. Esta consultora, liderada por Manuel Terriza, aporta una trayectoria de más de 30 años encabezando proyectos de integración de sistemas, marketing y desarrollo web y optimización de procesos en el sector de los recursos humanos, asegurando una experiencia robusta para el éxito de esta colaboración.

Un modelo integrado que conecta cultura y tecnología

La alianza combina las capacidades de ambas organizaciones para ofrecer un enfoque integral. Por un lado, Munia HR Consulting acompaña a las organizaciones en el ciclo de transformación digital, desde el diagnóstico de madurez hasta el diseño de planes estratégicos e implementación de soluciones avanzadas de PeopleAnalytics.

Por otro lado, Values-Based Company® aporta una capa diferencial centrada en la verificación de la cultura organizativa y su coherencia con las prácticas empresariales. A través de esta certificación, las compañías pueden reforzar la credibilidad de sus iniciativas, aportar evidencia verificable en procesos con terceros y alinear de forma efectiva lo que viven y lo que declaran.

De este modo, la integración entre tecnología, procesos y cultura permite no solo digitalizar sistemas, sino asegurar su adopción efectiva a través de los valores organizacionales, facilitando una transformación real y sostenible en el tiempo.

Un ecosistema para impulsar la adopción y la expansión internacional

La colaboración también se apoya en HR ConCiencia, comunidad impulsada por Munia que reúne a directivos de Capital Humano de España y Latinoamérica. Este espacio ofrece formación en tecnología aplicada a personas, acceso a herramientas de automatización y oportunidades de networking estratégico.

Este ecosistema actuará como plataforma de difusión del modelo conjunto, facilitando la implantación de la certificación en empresas que ya se encuentran en procesos de cambio. Además, la presencia de Munia en mercados como Colombia, Panamá y México permitirá ampliar el alcance internacional de la certificación Values-Based Company®.

Convirtiendo los valores en un activo estratégico

Values-Based Company® es una certificación de cultura organizacional que permite a las empresas convertir su cultura en evidencias verificables. Está auditada por OCA Global, homologada por Garantía Cámara y fundamentada en el modelo científico Cultural Fit Assessment Method (CFAM®), desarrollado por Minzer. A través de sus menciones especiales, la certificación refuerza la credibilidad de la implementación de sistemas en ámbitos como innovación, sostenibilidad, compliance, bienestar y ciberseguridad, entre muchos otros.

Impulso a la digitalización de RR. HH. de manera global

Munia HR Consulting es una consultora especializada en la transformación digital de los departamentos de Recursos Humanos. Su enfoque se centra en ayudar a las organizaciones a evolucionar hacia modelos más analíticos, automatizados y estratégicos, poniendo especial énfasis en la adopción real por parte de las personas.

