eGain, seleccionado finalista en dos categorías de los National AI Awards 2026

Los ganadores serán anunciados el 9 de junio, y la celebración tendrá lugar el 10 de junio en The AI Summit London eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), líder en gestión del conocimiento impulsada por IA para la atención al cliente empresarial, anuncia hoy que ha sido nombrada finalista en dos categorías en los National AI Awards 2026: Mejor Plataforma e Infraestructura de IA e IA en Marketing y Experiencia del Cliente. Los ganadores se anunciarán en línea el 9 de junio, y la celebración tendrá lugar el 10 de junio en The AI Summit London.

Los National AI Awards reconocen a las personas, los equipos y las organizaciones que logran avances significativos en inteligencia artificial en todo el Reino Unido, lo que incluye la innovación, el liderazgo y la aplicación en el mundo real. El nombramiento como finalista sitúa a eGain entre un selecto grupo de empresas reconocidas por implementar IA en entornos reales, donde el rendimiento, la rendición de cuentas y los resultados medibles están sujetos a un escrutinio cada vez mayor.

La nominación de eGain a Mejor Plataforma e Infraestructura de IA es un reconocimiento a Composer, la herramienta de IA agéntica de eGain que proporciona a los desarrolladores las API, los SDK y los servidores MCP para crear rápidamente aplicaciones basadas en conocimientos y configurar flujos de trabajo agénticos en toda la empresa. La nominación a la categoría de IA en Marketing y Experiencia del Cliente reconoce el trabajo realizado en colaboración con BT, donde la plataforma de eGain potencia respuestas basadas en GPT en múltiples unidades de negocio que atienden a decenas de millones de clientes del Reino Unido, conservando al mismo tiempo rutas guiadas y conformes a las normativas cuando estas así lo exigen.

Ashu Roy, director ejecutivo de eGain, dijo: "El hecho de haber sido reconocidos en dos categorías en los National AI Awards refleja lo que nuestros clientes están logrando con el conocimiento de confianza impulsado por IA como núcleo de sus operaciones. La nominación de BT, en particular, es un testimonio de lo que se puede conseguir cuando la IA se implementa con criterio, a gran escala y con la gobernanza integrada desde el inicio. Estamos deseando demostrar ambas cosas en Solve 26 London la semana que viene".

Fergus Bruce, director ejecutivo de los National AI Awards, dijo: "Nos complace reconocer a eGain como finalista de los National AI Awards 2026. La lista de finalistas refleja la consolidación del trabajo que se está realizando en todo el Reino Unido para que la IA pase de ser una ambición a lograr un impacto práctico. La diversidad de propuestas y aplicaciones para la IA ha sido fascinante y esperamos que esto continúe en 2027. Los finalistas de este año representan un nivel impresionantemente alto de innovación, liderazgo y ejecución, y estamos deseando anunciar a los ganadores y celebrar los logros generales del sector en junio".

eGain presentará Composer y su AI Knowledge Hub en Solve 26 London, que tendrá lugar los días 6 y 7 de mayo en el Sofitel London Heathrow. Stacy Young, directora de Gestión de Conocimientos de BT, compartirá el primer día cómo BT equilibra la velocidad de la IA con el cumplimiento en todas sus operaciones de atención al cliente. La entrada es gratuita; las plazas son limitadas. Inscripciones en egain.com/egain-solve-26-london.

Para más información, visitar thenationalaiawards.com.

Acerca de eGain

eGain (NASDAQ: EGAN) es un proveedor líder de soluciones basadas en IA de gestión del conocimiento y de automatización de la experiencia del cliente. Con más de 25 años de experiencia en la gestión de conocimientos, eGain ayuda a las empresas a integrar contenido aislado, automatizar flujos de trabajo de conocimiento fiable y conseguir un retorno de la inversión de la IA cuantificable mediante marcos y métodos probados. Empresas del Global 2000 de diversos sectores confían en eGain para transformar la atención al cliente, mejorar la productividad de los empleados, reducir costes y acelerar la adopción de la IA. Visitar www.eGain.com para obtener más información.

Acerca de los National AI Awards

Los National AI Awards celebran la excelencia y la innovación de quienes están comprometidos con la inteligencia artificial. Estos premios, creados para destacar los avances más notables en inteligencia artificial, reconocen a las personas y organizaciones que impulsan la tecnología de la IA tanto en el sector público como en el privado. Para más información, visitar thenationalaiawards.com.

