Virginia Sevilla, la nueva figura del teatro y el cine nicaragüense

Una joven de tez morena y cabello alisado, se prepara, sale al proscenio tocando una campanilla y diciendo después: “Bululú, ñaque, gangarilla, cambaleo, garnacha, bojiganga, farándula y compañía”. Es el personaje de Solano en la pieza Ñaques o de piojos y actores, siendo uno de los tantos que interpreta la joven actriz nicaragüense Virginia Sevilla, la Marie Farraren la cinta La Infanticida o Lilibeth en la exitosa La hija de todas las rabias. Con 18 años de trayectoria actoral conozcamos un poco de su historia.



Virginia Raquel Sevilla García nació el 2 de mayo de 1990. Fue criada solo por su madre Virginia del Carmen García.

Estudió en el Colegio Sagrada Familia, Divina Providencia, Colegio Adventista, Colegio Andrés Castro y la John F. Kennedy High School.

Ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) para estudiar Licenciatura en Estadística, realizó sus prácticas en el Centro Nacional de Cardiología del Hospital Manolo Morales en estadísticas médicas.

Fue en su etapa de estudiante que nació su pasión por el arte, siendo partícipe de los actos escolares donde declamaba o realizaba sociodramas. En su secundaria fue invitada al programa radial La antorcha de la verdad, ahí leyó poemas de Rubén Darío (1867–1916), o brindaban noticias. Grabó poemas como Caupolicán, A Margarita Debayle y Canto de esperanza.

Pensando que jamás volvería a las artes, en 2007 fue seleccionada como presidenta de sección y posteriormente como presidenta de la carrera. Durante una reunión con la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), conoció a un grupo estudiantil vinculados con la cultura y el deporte. Para ese entonces conoce al grupo teatral TEUNAN, dirigido por la primera actriz Mayra Bonilla, dicha disciplina la atrapó de por vida cuando hizo un papel en la pieza La novia de Tola, de Alberto Ordóñez Agüello (1914–1991), iniciando su camino en el panorama teatral.

En mayo de 2009 recibió el taller réplica de La no actuación con el Proyecto Lagartija con María Rosa Alizaga, continuando así con las obras Historia de una muñeca abandonada, Las Fisgonas y El espejo. Tiempo después toma talleres con la actriz y directora Alicia Irene Pilarte, quien la dirigió en la pieza De la calle, donde hizo el papel de una prostituta y madre de un adolescente maltratado, luego en Hágase de la mujer, Destino manifiesto, de Alfredo Valessi (1925–2014), y Quema, quema, y no tiene fuego.

Para profesionalizarse en el mundo de las tablas, se matricula en la Escuela Nacional de Teatro Pilar Aguirre (ENATPA), donde fue alumna de excelentes maestros como Xavier Espinoza (1954–2020), Edwing Chávez, Luis Harold Agurto (1966–2017), Erasmo Alizaga y Mayra Bonilla, También tomó cursos circenses con el maestro Tito Aguirre, en un proyecto Escuela Carpa-Circo, donde aprendió acrobacias aéreas en telas, ula-ula, elasticidad y malabares.

Como estudiante de teatro, actuó en obras como Fin de siglo, escrita y dirigida por su maestro Harold Agurto; Los sordos, de Germán Berdiales (1896–1975) y No solo es un piropo. También formó el grupo Versus Laboratorio Teatral y formó parte de la dirección del proyecto Bajo una luz oscura.

En febrero de 2012 es partícipe de la Ópera Cavalleria Rusticana, presentada en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío y en el atrio de la catedral de León. En 2014 interpreta a una universitaria en la película La pantalla desnuda, alternando con Oscar Sinela y Paola Baldión. En 2015 estelariza el videoclip Dura emergencia de la cantante Gaby Baca y el 17 de noviembre del mismo año, dirige El retablillo de don Cristóbal, de Federico García Lorca (1898–1936) con el grupo Las Tablas, de la Universidad Católica Redemptoris Mater (UNICA), en conmemoración al 50 aniversario de Comedia Nacional de Nicaragua.

En 2016 fue extra en la cinta The village people, interpretando a la asistente de limpieza de un hotel. Ese mismo año obtiene su título de actriz-instructora con la obra Los malditos de la Biblia, posteriormente recibe el taller internacional de dirección de actores, de narración oral y escénica, y de pedagogía del teatro.

En 2017 actúa en La gallina y sus pollitos, de la actriz Ivonne García en la Escuela Nacional de Ballet, donde estuvo por dos años. Para ese entonces, toma el taller de arte escénicas inclusivas y gestión de riesgo ante desastres con la actriz y directora Mónica Ocampo, fundadora del grupo Quiebraplata y Oscurana Teatro.

En 2019 en conjunto con la ONG Raleigh Nicaragua, realizó teatro comunitario para niños, brindando show con títeres y obras de teatro con mensajes para la niñez y la importancia del cuido del cuerpo, obediencia a los padres y el estudio. Ese año fue parte de la obra Un cuento de Navidá, versión sobre el cuento de Charles Dickens (1812–1870), siendo a la vez la primera pieza con Quiebraplata y Oscurana, con quien vuelve a trabajar en 2020 encarnando a Fátima en Retorno al desierto, de Bernard-Marie Koltès (1948–1989), con la que realizó giras centroamericanas.

Continuó como Marie Farrar en el cortometraje Marie Farrar: La Infanticida, basado en el poema homónimo del dramaturgo alemán Bertolt Brecht (1898–1956), dirigido por Stalin Ocampo (director de la Escuela de Teatro, Cine y Fotografía de Granada). Sigue en 2022 como Lilibeth en la película La hija de todas las rabias, que le valió una mención especial como mejor actuación femenina en el Festival Icaro, y con las piezas El Quijote de la Mancha, adaptación de la obra de Miguel de Cervantes (1547–1616) y El Grinch se robó la Navidad, del Dr. Seuss (1904–1991).

En 2023 sigue con El mar de la tranquilidad, de su directora Mónica Ocampo, con El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944) y con Drácula de Bram Stoker (1847–1912). El 21 de mayo de 2024 gana el primer lugar en el certamen de monólogos Yo tengo un sueño con su obra Todavía tengo un sueño, dirigida por su maestra Mónica Ocampo. En esta obra Virginia personifica al ministro estadounidense Martin Luther King (1929–1968), un maquillaje de caracterización que estuvo a cargo del actor y maestro del arte circense Tito Aguirre.

En julio del mismo año encarna a la liebre de marzo y otros personajes en Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll (1832–1898), el 29 de junio a Agustina Solano en Ñaque o de piojos y actores, de José Sanchis Sinisterra, el 11 de agosto a Roquefort, Bisefalo y al Cardenal Richeliu en Los tres mosqueteros, de Alejandro Dumas (1802–1870).

El 5 julio de 2025 comienza a trabajar con la Compañía de Actores Profesionales del TNRD para la obra Pinocho, del italiano Carlo Collodi (1826–1890), donde nuevamente muestra sus diversos personajes como la vecina, el cochero y el panadero. En agosto de ese año realizó anuncios para el jabón Don Toro, el 4 de septiembre personificó a Cristina en Un pequeño asesinato sin consecuencias, de Jean-Pierre Martínez (1955) y el 9 de noviembre al inventor Maurice (padre de Bella) y al Ding Dong en La Bella y la Bestia, versión del cuento de Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve (1685–1755).

Ha protagonizado obras para concientizar, como Don Valdovino y su caballo pezcozón, que aborda sobre el maltrato animal un proyecto de “Elije tu propio destino” llevado a varias zonas al norte del país; Una canción que salva vidas, acerca de no usar el celular al conducir, y Sueños y bolsillos rotos, acerca de la salud financiera y sus métodos.

Virginia no solo se ha destacado como actriz de teatro y cine, sino también como instructora, brindando talleres teatrales y expresión corporal. Actualmente, para seguirse formando artísticamente, lleva clases de maquillaje teatral con el maestro Tito Aguirre y de flauta traversa con el multiinstrumentista Winter Rosales. Ha practicado diversos deportes para un buen rendimiento físico, así como Futbol sala, voleibol, judo y jiu-jitsu, en la Academia Renegades.

Desde hace cinco años está casada, y es miembro activo de la compañía de teatro Quiebraplata y Oscurana, espacio que le ha permitido crecer como actriz, desarrollando nuevas aptitudes y mejorando su calidad de presencia escénica, trabajo en equipo, voz, dicción y creatividad, siendo considerada una de las máximas representantes actorales de la generación teatral del 2000.