¡'Obrigado', Daniel, eres mi héroe!

A cualquier restaurante que vaya, me gustaría ser siempre atendido por Daniel, porque él es mi prototipo de héroe.

Cuando, hace algunos años, Daniel cumplió los sesenta y cinco, todavía no nos habíamos conocido. Pero desde que la feliz casualidad nos hiciera coincidir en un humilde restaurante de Oporto, situado en una calle aledaña a la Torre dos Clérigos, en el cual se degustaba una comida deliciosa —pues, ya fuera por ser cocinada con extremo cariño, o por servida con el mismo sentimiento, o bien por ambas razones a la vez, era sabrosa y agradable al paladar—, Daniel ha pasado a ocupar un lugar de honor en mi restrictiva lista de personas imprescindibles.

Daniel se ocupa de servir las mesas que se encuentran en el piso superior del restaurante, al que se accede por una escalera sinuosa y muy estrecha, y que para no golpearse la cabeza en el intento, se requiere tener una estatura pequeña.

Nuestro insigne personaje, por supuesto, tiene el perfil adecuado: es bajo, delgado y, lo que pudiera constituir un inconveniente —su edad—, por los achaques de salud que conlleva, no se revela como tal, ya que su condición atlética la obvia y conjura. Una condición física adquirida a fuerza de subir y bajar escalones, recorriendo una media de trescientas veces al día la reducida geografía de la escalera del restaurante. Naturalmente, son cálculos aproximados y, según creo, a la baja. Eso sí, lo hace siempre serio, porque Daniel, además de en su gesto, debe de serlo en todo. Y, para más señas, se muestra tranquilo, reposado, sin prisas, porque nada resulta bastante para alterar su ánimo. Sin duda, una lección de la edad. Lo que, além disso, adoro es que lo lleva a cabo con una inmejorable disposición, es decir, con esa actitud encomiable que resulta tan extraña en los tiempos que corren, en que todo se hace con infinita desgana o con una mueca de fastidio.

De vez en cuando, en algún descenso, suena, en la escalera, el rodar precipitado y ruidoso de alguna copa o taza de café, pero se debe solo a que trató de llevar consigo, de un solo viaje, todas las que, en un inestable equilibrio, fue capaz de colocar —ocho, diez, doce…— y, por eso, alguna se le cayó. No puede ser pasado por alto el hecho de que el tamaño de sus manos es proporcional al de su estatura. Lo único desproporcionado es su actitud.

Cuando ocurre un incidente así, todos los comensales entienden al instante. Entienden y aceptan. Así que nadie se da por enterado, siguiendo en lo que estaba, como si nada extraño hubiese ocurrido. En el comedor de la planta alta, colgado de la pared, hay un cuadro que representa un camello y, junto a él, aparece escrita una leyenda: “O camelo é o animal que mais tempo se aguenta sem beber. Não sejas camelo”. (El camello es el animal que más tiempo aguanta sin beber. No seas camello).

Naturalmente, se trata de una imaginativa invitación a beber o, al menos, a no emular al esforzado camello en su portentosa capacidad de resistencia a la falta de bebida.

Empiezo pidiendo una copa de vino tinto con la que acompañar la comida. Y, como Daniel desea que no me quede con sed —o que no trate de emular al camello— me sube una botella y, con gran habilidad, la descorcha, dejándola sobre la mesa. Lo cierto es que un plato lleva al otro… Y así, sin darme apenas cuenta, acabo bebiendo más de lo que había previsto. No hasta al punto de estar beodo. No hasta el extremo de reconocer que veo doble.

En una de sus incontables subidas —me faltan dedos para el cálculo—, llamo, con un gesto, la atención de Daniel. Señalando, primero, a la botella y, luego, al cuadro de la pared, le digo en portugués que no soy un camello. Él se ríe, dejando ver los pocos dientes que le quedan. Y, complacido, para honrar mi gesto, me ofrece al final un licor digestivo. No diré cómo me lo sirvió para no provocar en el lector un acceso de hilaridad (¡componga usted mismo la imagen!), pero, para no dejarle con la duda de lo que me ofreció, le revelaré solo que fue un aguardiente con miel. Omitiré también referir las precisas instrucciones que el buen portugués me dio para ingerirlo porque no sé si, ahora que está leyendo estas líneas, se halla usted comiendo, o tiene alguna otra cosa en la boca (como, por ejemplo, una dentadura que no sea fija), pues, por mi culpa, como efecto de la carcajada, podría expulsarlo de un modo poco decoroso o, lo que es peor, con peligro para alguien que, quizás, se encuentre demasiado próximo.

Aproveché entonces para preguntarle cómo se llamaba. “Daniel”— me dijo.

Cuando me dispuse a abonar el importe de la cuenta, comenté al propietario, a propósito de la generosa propina que dejé, que ésta era para Daniel, por ser el mejor camarero que jamás había conocido. El dueño esbozó una amplia sonrisa, se secó las manos en el delantal y me dio un fuerte apretón.

Sin embargo, olvidé añadir que era también el camarero más atlético con el que me había topado, porque sus piernas —pese a la aparente fragilidad de su aspecto— debían de ser de acero.

¡Qué alegría cruzarse con gente de la que, por su edad, podría pensarse que en el trabajo ha hecho todo lo que tenía que hacer en la vida, pero cuya actitud es infinitamente superior a aquella otra que está empezando!

¡Obrigado, Daniel, eres mi héroe!