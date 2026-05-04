La nueva era del cuidado capilar: ciencia, innovación y tecnología al servicio del cabello

El sector capilar vive un momento de constante transformación e innovación. Desde la atención específica al cabello rizado hasta soluciones de alta tecnología para combatir la caída o mejorar la densidad, las marcas están apostando por enfoques cada vez más especializados y eficaces. En este contexto, experiencias en salón como el tratamiento Grow Abundant de Pantene en los centros de Tacha son unejemplo de cómo la ciencia y la personalización también se trasladan al ámbito profesional, ofreciendo rituales que trabajan el cabello desde la raíz y potencian sus resultados a largo plazo.

Firmas como Les Secrets de Loly continúan elevando el cuidado del rizo con propuestas expertas, mientras Phyto Paris reinventa uno de sus grandes clásicos con el nuevo Phyto 7 Elixir, una crema ligera diseñada para nutrir y devolver el brillo al cabello seco. Por su parte, Montibello amplía su línea m.lab con soluciones como Energising y Fortifying Tonic, enfocadas en prevenir la caída y prolongar los resultados entre tratamientos. En el terreno más disruptivo, UNICSKIN da un paso más en la tecnobelleza con el lanzamiento de su casco capilar doméstico Unicled Helmet Omega 5.0, acercando la innovación clínica al cuidado diario desde casa.

A esta ola de innovación se suman también Valquer Laboratorios, con propuestas multifunción pensadas para reparar y proteger la fibra capilar, y L’Oréal Paris, que centra su investigación en aportar volumen y densidad al cabello fino mediante activos de última generación.

Por aquí os contamos todos los detalles:

Les Secrets de Loly:

Si hay un terreno donde la innovación no deja de avanzar es el del cuidado del cabello rizado. En ese contexto destaca Les Secrets de Loly, la firma francesa creada por Kelly Massol, que nació de una experiencia muy personal: años buscando soluciones reales para manejar y cuidar su propia melena. Lo que comenzó como mezclas caseras en su cocina terminó conectando con miles de personas que compartían las mismas necesidades y preocupaciones.

“Lo que más me emociona sigue siendo ver a mujeres reapropiarse de su cabello natural, ganar confianza y sentirse más libres de ser ellas mismas”, explica Kelly Massol.

Hoy, la marca se apoya en fórmulas con hasta un 96% de ingredientes de origen natural, texturas sensoriales y fragancias envolventes, pero sobre todo en resultados visibles desde las primeras aplicaciones. Esta combinación ha impulsado su crecimiento internacional, con presencia en más de 6.000 puntos de venta y cifras que hablan por sí solas: un producto se vende cada siete segundos en el mundo.

“Queremos cubrir todas las necesidades reales del cabello: styling, reparación y cuidado del cuero cabelludo, sin compromisos”,explica su fundadora.



Más allá de definir el rizo, la tendencia actual apunta a un enfoque global del cuidado capilar. Los últimos lanzamientos, como Sleek & Slay, junto a nuevos desarrollos centrados en la reparación de enlaces capilares o el cuidado nocturno del cuero cabelludo, reflejan esta evolución hacia rutinas más completas. El objetivo ya no es solo peinar, sino tratar, proteger y fortalecer el cabello desde dentro, integrando bienestar, ciencia y estilo en un mismo gesto.

Phyto 7 Elixir

PHYTO PARIS reinventa uno de sus productos más icónicos con el lanzamiento de Phyto 7 Elixir, una crema universal de textura ligera pensada para nutrir, disciplinar y devolver el brillo natural al cabello seco.

Para entender su relevancia hay que remontarse a 1968, cuando la marca creó la primera crema de día sin aclarado para cabello seco, formulada por Patrick Alès, estilista de celebrities y pionero del brushing. Hoy, ese clásico evoluciona sin perder su esencia botánica, pero adaptándose a las nuevas exigencias del cuidado capilar.



La nueva fórmula sustituye el agua por extracto de malva blanca, uno de los ingredientes más representativos de la firma, dando lugar a una crema prácticamente “activa” en su totalidad, con un 99% de ingredientes de origen natural. Enriquecida con siete extractos vegetales, actúa sobre la fibra capilar para hidratar, suavizar y controlar el encrespamiento sin apelmazar.

Su textura cremosa se funde al instante en el cabello, dejando una sensación ligera e imperceptible, pero con un efecto visible: más brillo, mayor flexibilidad y un acabado pulido. Además, funciona como un gesto versátil dentro de la rutina: antes del peinado, protege frente al calor y evita la deshidratación; como toque final, ayuda a disciplinar e iluminar de medios a puntas.

Más que un producto, Phyto 7 Elixir refleja una tendencia clara en el cuidado capilar actual: fórmulas híbridas que combinan tratamiento y styling en un solo paso, simplificando la rutina sin renunciar a la eficacia.

MONTIBELLO

La caída del cabello ya no es solo estacional. En ocasiones hay otros factores como el estrés, los cambios hormonales o el ritmo de vida hacen que sea una preocupación constante, lo que exige un cuidado continuo durante todo el año.

En este contexto, la gama m.lab de Montibello se amplía con nuevas soluciones pensadas para reforzar el cabello de forma eficaz y prolongada. Los nuevos Energising y Fortifying Tonicestán diseñados para prevenir la caída y mantener los resultados entre tratamientos intensivos, con fórmulas veganas y un alto porcentaje de ingredientes de origen natural.



Además de estar compuestos por un 98% de ingredientes de origen natural, ambos incorporan la tecnología Biohack Tech, que actúa a nivel celular para fortalecer el cabello desde la raíz. Mientras el Energising Tonic está enfocado en mejorar la densidad en casos de caída hereditaria, el Fortifying Tonic ayuda a proteger el folículo frente al estrés y los agentes externos.

La rutina se completa con las nuevas Hair Gummies, un complemento que actúa desde el interior aportando vitaminas y minerales clave para fortalecer el cabello y mejorar su resistencia a largo plazo.

Una propuesta que responde a una nueva forma de entender el cuidado capilar: constante, global y adaptada al día a día.

UNICSKIN

UNICSKIN continúa consolidando su liderazgo en la tecnobelleza unisex premium integral , si ya lo conocíamos por sus dispositivos para el rostro, cuerpo y dientes, ahora nos sorprende con su nuevo lanzamiento de su nuevo casco capilar doméstico: Unicled Helmet Omega 5.0.



“En UNICSKIN tratamos la salud de la piel y la belleza integral de hombres y mujeres. El cuero cabelludo también es piel y su salud es tan determinante como la del rostro o el cuerpo. Hoy damos un paso más hacia esa belleza integral: creemos que el cabello no se transforma desde el estilismo, sino que se regenera y embellece desde la raíz. Por eso hemos desarrollado un sistema que actúa directamente sobre el cuero cabelludo, optimizando la salud del folículo y potenciando el crecimiento capilar con tecnología clínica avanzada -probada por expertos- y optimizada por productos con ingredientes en máxima concentración”, explica Mónica Sada.

Se trata de un dispositivo, ligero, cómodo y seguro, diseñado para tratar el cabello fino sin efectos secundarios y que ha sido testado por tricólogos.

Su principal innovación es la incorporación de InstaScalp Pro™, un sistema de diagnóstico capilar con inteligencia artificial. A través del smartphone, analiza en solo 2 minutos el estado del cuero cabelludo, evaluando factores como: * Adelgazamiento del cabello * Inflamación * Seborrea o sequedad * Caída hormonal o genética * Desequilibrios cutáneos

“En el caso del nuevo dispositivo capilar de Unicskin, su principal ventaja reside en que cuenta con el número adecuado de diodos de luz necesarios para alcanzar una luminiscencia óptima, cumpliendo con los parámetros de seguridad adecuados y combinando diferentes longitudes de onda para conseguir una mayor eficacia. Asimismo, un punto secundario pero vital es la ergonomía del producto: el hecho de que se adapte bien a la cabeza y alcance todos los campos a tratar lo hace mucho más cómodo, mejorando así la adherencia del paciente al tratamiento”, comenta el reconocido tricólogo, el Dr. David Saceda.

“Respecto al perfil del paciente, los que más se benefician de esta tecnología son, en primer lugar, aquellos con una alopecia leve o moderada que prefieren iniciar un tratamiento con una terapia física exenta de efectos secundarios. En segundo lugar, pacientes ya estabilizados con un tratamiento médico estándar que buscan añadir el beneficio extra de la fotobiomodulación. Por último, pacientes que, al iniciar su tratamiento médico, desean emplear todas las opciones disponibles, incluyendo aquellas que mejoran cosméticamente la calidad del cabello, especialmente ahora que esta tecnología es una tendencia en auge. Como aval médico de este producto, lo más importante es el respaldo científico que tiene detrás su tecnología. Es una terapia reconocida con multitud de ensayos clínicos frente a placebo, algo que no siempre es frecuente encontrar en los tratamientos de tricología. Al ser una terapia física, representa la alternativa ideal para pacientes que no tienen (o no quieren) otros tratamientos médicos disponibles o que no son candidatos a ellos, funcionando tanto como una opción mínima de tratamiento o como el complemento perfecto a un tratamiento ya estándar en tricología”, aclara el Dr. Saceda.

El objetivo es ofrecer un diagnóstico preciso y personalizado que ayude a mejorar la salud capilar sin salir de casa. El resultado: una densidad capilar visiblemente superior a partir de las 12 semanas.

PVP: 880€.

PANTENE & TACHA

Entre las propuestas que marcan esta nueva etapa del cuidado capilar, destaca el tratamiento Grow Abundant de Pantene, disponible en los exclusivos centros de Tacha. Esta experiencia se presenta como una opción especialmente atractiva para quienes buscan transformar visiblemente su melena desde la raíz.



Diseñado por la reconocida experta Natalia de la Vega, el protocolo —de aproximadamente 90 minutos— combina técnica, sensorialidad y ciencia para fortalecer el cabello, mejorar su densidad y devolverle vitalidad. El ritual comienza con una cuidada rutina de lavado y acondicionamiento, seguida de una exfoliación del cuero cabelludo acompañada de un masaje estimulante y la aplicación de vapor, que potencia la penetración de los activos.

Durante el tratamiento se aplica la gama completa Grow Abundant: champú, acondicionador o mascarilla —adaptados a las necesidades específicas del cabello— y un sérum anticaída sin aclarado que actúa directamente sobre la raíz.

La eficacia de esta línea reside en su formulación avanzada, enriquecida con el Complejo Pro-Vitaminas de Pantene, Pro-Vitamina B5 y niacinamida. Una combinación diseñada para reforzar la fibra capilar, reducir la caída asociada a la rotura y mejorar progresivamente la densidad del cabello.

Los resultados son visibles desde la primera sesión: una melena con mayor cuerpo, brillo y movimiento. Con el uso continuado —en torno a ocho semanas—, el cabello se percibe más fuerte, resistente y visiblemente más abundante.

Más allá del tratamiento en cabina, esta experiencia se convierte en el punto de partida de una rutina de cuidado en casa, donde la constancia es clave para prolongar y potenciar sus beneficios.

VALQUER Laboratorios

A esta ola de innovación se suma también Valquer Laboratorios, que apuesta por soluciones multifuncionales con su VR Bálsamo Reparador 3 en1.



Este tratamiento combina en un solo gesto reparación intensiva, protección térmica y sellado de puntas, actuando sobre la fibra capilar para devolverle fuerza, suavidad y brillo.

Su fórmula, rica en activos nutritivos, está pensada para combatir la sequedad y prevenir la rotura, adaptándose además a diferentes rutinas gracias a su uso versátil: desde mascarilla hasta tratamiento sin aclarado. Una propuesta práctica y eficaz que responde a las necesidades del cabello dañado, especialmente en épocas de mayor agresión externa.

PVPR: 14,95€

L´ORÉAL

Por su parte, L’Oréal Paris pone el foco en uno de los grandes retos capilares: el volumen en cabellos finos.

Su nueva gama Elvive Collagen Lifter introduce la tecnología de péptidos de colágeno biomiméticos en el cuidado capilar, trasladando un activo clave del skincare al cabello. El resultado son fórmulas que envuelven la fibra y crean una especie de “estructura” que aporta cuerpo desde la raíz hasta las puntas.



La gama se completa con un Champú, Acondicionador y un spray voluminizador.

El spray voluminizador Big Hair Day destaca por su capacidad de ofrecer volumen inmediato y duradero sin apelmazar, redefiniendo la forma en la que se trata el cabello fino, que a menudo carece de densidad y resulta difícil de peinar.

"Durante muchos años, L'Oréal Research ha trabajado para combatir la falta de volumen aumentando el diámetro de la fibra capilar. El nuevo Elvive Collagen Lifter representa un enfoque revolucionario, gracias a nuestro descubrimiento de que, a 4 mm por debajo del cuero cabelludo, el bulbo piloso está envuelto en una capa de colágeno que fortalece de forma natural la fibra capilar desde el núcleo. Esto nos inspiró a utilizar una envoltura de péptidos de colágeno que actúa como una especie de «exoesqueleto» que sostiene cada hebra de cabello desde la raíz hasta las puntas, creando un volumen duradero que se siente ligero y nunca rígido", explica Elisabeth Bouhadana, Directora científica global de L’Oréal Paris.

PVPR Spray Voluminizador 8,95€.