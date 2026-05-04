CORK PRO TECH, una funda flotante para evitar la pérdida del móvil en el agua

La empresa HYDRO SHIELD lanza una funda para smartphone fabricada en corcho natural que permite la flotación del dispositivo, orientada a actividades en entornos acuáticos como deportes, navegación y ocio La empresa española ha anunciado el lanzamiento de CORK PRO TECH, una funda para smartphone fabricada en corcho natural que permite mantener el dispositivo a flote en el agua. La propuesta responde a un problema recurrente en actividades acuáticas, donde el uso del móvil es habitual, pero su pérdida resulta frecuente y costosa.

El producto se posiciona como una solución preventiva ante la caída del smartphone en entornos como el mar, piscinas o actividades náuticas. Según la compañía, el objetivo no es competir dentro del mercado tradicional de fundas, sino introducir una nueva categoría centrada en la protección frente a la pérdida del dispositivo en el agua.

La funda CORK PRO TECH está fabricada con corcho natural, un material que facilita la flotabilidad del dispositivo en caso de caída. En esta primera fase, el producto es compatible con dispositivos iPhone y Samsung y se comercializa a través de la web oficial de la marca.

Desde la compañía destacan que el desarrollo del producto se ha centrado en ofrecer una solución funcional sin comprometer la experiencia de uso.

"El usuario no busca una funda, busca no perder su móvil", afirma Francisco Ubach, portavoz de la compañía. "CORK PRO TECH nace para dar respuesta a ese problema desde un enfoque práctico y basado en la funcionalidad real del producto".

El uso del corcho como material principal aporta, además, un componente sostenible, alineado con la creciente demanda de materiales naturales y soluciones con menor impacto ambiental. La empresa subraya también el diseño como un elemento diferenciador dentro de su categoría.

Este lanzamiento forma parte de la estrategia de la compañía para desarrollar una nueva categoría de producto centrada en la protección frente a la pérdida en el agua, más allá de la protección convencional frente a golpes o arañazos.

La funda ya se encuentra disponible para su compra online a través de la web oficial: https://corkprotech.com/

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