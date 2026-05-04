12 Carpas lanza su nuevo single 'Mucha Fuerza'

El grupo alicantino presenta su segunda colaboración de 2026 junto a SIWKÉ y HERA.S, con una producción reggae disponible ya en las principales plataformas digitales de música en streaming El nuevo lanzamiento de 12 Carpas se apoya en una base instrumental de estilo reggae, inspirada en las primeras estructuras del género cuando comenzó a consolidarse a nivel internacional. La producción apuesta por un sonido reconocible dentro de la tradición reggae, combinando elementos clásicos con una interpretación contemporánea.

El single Mucha Fuerza incorpora una letra extensa con referencias a diferentes problemáticas sociales. A lo largo del tema, la letra introduce mensajes relacionados con la desigualdad, el consumo, la explotación laboral o la influencia de la tecnología en la vida cotidiana.

Fragmentos como "Observen a los niños que fabrican zapatillas" o "Elige entre privacidad o aplicaciones" reflejan una mirada crítica hacia dinámicas globales, mientras que otras partes del tema se centran en experiencias personales y en la identidad de barrio. El uso de un lenguaje directo y accesible busca facilitar la conexión con un público amplio.

La colaboración con SIWKÉ y HERA.S, también vinculados a la ciudad de Alicante, buscan apoyar el carácter local del proyecto que supone 12 Carpas. Esta unión artística sigue la línea iniciada a principios de 2026 con otro lanzamiento conjunto junto a Sico, artista emergente de la provincia de Alicante con el single Blanco Fácil. Como indica Grumo, productor del grupo, "la intención es la de dar visibilidad a artistas del entorno cercano y generar sinergias dentro de la escena musical alicantina con la que hemos música siempre. No olvidamos quiénes han estado toda la vida a nuestro lado, además de apoyar a los artistas emergentes de la zona". En el pasado mostraron la misma esencia junto a Due y J.Casero, incluidos en el LP de larga duración, "Fuego Amigo".

La publicación de "Mucha Fuerza" forma parte de una hoja de ruta que incluye nuevas colaboraciones a lo largo de 2026. El grupo ha confirmado que continuará trabajando con distintos artistas, especialmente del ámbito local, en próximos lanzamientos.

Desde sus inicios, 12 Carpas ha combinado géneros como el rap, reggae y otras influencias urbanas, con una producción que alterna bases digitales con instrumentos reales. Este enfoque se mantiene en el nuevo single, donde la base reggae sirve como eje principal sobre el que se desarrollan las voces de los distintos artistas. El videoclip del single está disponible en el canal de Youtube de 12 Carpas.

