​El daño existe. Y hay que nombrarlo

Hay algo que muchos discursos sobre el perdón hacen mal desde el principio: intentan suavizar lo ocurrido para facilitar el proceso. Como si dijeran: *no fue para tanto*, *seguro que no quiso*, *todo pasa por algo*, *míralo desde otro ángulo*. Y eso no ayuda. Eso irrita. Porque cuando alguien ha sido herido de verdad, lo último que necesita es que le reduzcan la experiencia.

Conviene decirlo desde el principio: no todo es interpretación.

Hay heridas que son reales. Actos que son injustos. Daños que no deberían haber ocurrido y que nadie con honestidad puede relativizar. Hay traiciones que rompen algo que no se vuelve a soldar igual. Hay abandonos que dejan una ausencia estructural en la vida de alguien. Hay humillaciones que reconfiguran la imagen que una persona tiene de sí misma durante años.

Negar eso no te hace más fuerte. Te hace menos honesto.

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El perdón no empieza quitándole peso al daño. Empieza reconociéndolo con precisión.

¿Qué pasó exactamente? ¿Qué se rompió? ¿Qué se perdió y no va a volver? Mientras no puedas nombrarlo sin evasivas —sin minimizarlo y sin dramatizarlo— no estás en condiciones de soltarlo. El perdón que no pasa por el reconocimiento honesto del daño no es perdón. Es disociación.

Y aquí aparece el riesgo del otro extremo, especialmente frecuente en personas con sensibilidad espiritual o vocación de crecimiento interior. A veces, en nombre del perdón o de la paz, se produce algo que parece liberación pero no lo es: una desconexión del daño. *Todo está bien. Todo es aprendizaje. No pasa nada. Ya lo superé.* Dicho demasiado pronto, demasiado limpiamente, sin haber pasado por el reconocimiento real de lo que ocurrió.

Eso no es perdón. Es una forma más sofisticada de evitación.

El daño no reconocido no desaparece porque uno decida que ya lo ha procesado. Sale por otro lado: en irritabilidad sin causa aparente, en frialdad inesperada, en una incapacidad para confiar que no se explica racionalmente. La herida que no se mira actúa igual, solo que desde la oscuridad.

La espiritualidad auténtica no salta por encima del dolor. Lo atraviesa.

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No todo daño deja huella visible. Pero eso no lo hace menor.

Hay heridas que no se ven desde fuera pero que reorganizan el interior de una persona: la confianza se rompe, la seguridad se debilita, la forma de relacionarse cambia. A veces no recuerdas solo lo que ocurrió, sino en quién te convertiste después. Más desconfiado. Más cerrado. Más rápido para esperar lo peor de los demás.

Y eso tiene consecuencias reales, concretas, en tu vida actual. En cómo amas, en cómo trabajas, en cuánto te permites depender de alguien. Por eso el perdón no es solo un acto hacia el pasado. Es una intervención sobre el presente. Porque lo que no se resuelve no desaparece: se desplaza, actúa desde los márgenes, colorea todo sin que lo notes.

Quienes creen que han superado algo porque ya no piensan en ello conscientemente suelen descubrir, tarde, que lo llevan incrustado en sus reacciones. La herida no reconocida no muere. Aprende a vivir en silencio.

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Tienes derecho a sentir dolor. A estar enfadado. A no entender lo ocurrido. A tardar tiempo en procesar lo que pasó.

Pero ese derecho tiene una trampa sutil: puede convertirse en una justificación para no avanzar. Porque el dolor, cuando se legitima sin límite ni horizonte, se vuelve incuestionable. Y lo incuestionable no se transforma.

Hay personas que, años después, siguen diciendo: *con lo que me hicieron, es normal que esté así*. Y tienen razón. Pero esa razón no las libera. Solo explica por qué siguen atrapadas. Hay una diferencia importante entre una explicación y una salida. El resentimiento ofrece explicaciones muy buenas. Salidas, ninguna.

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El daño importa. Pero no tiene la última palabra.

Negarlo te debilita porque te desconecta de la realidad de lo que viviste. Absolutizarlo te encierra porque convierte un hecho del pasado en el principio organizador de todo tu presente.

Sostener ambas cosas a la vez —que fue real, y que no te define— no es fácil. Requiere una honestidad que incomoda en las dos direcciones. Pero es el único punto desde el que el perdón se vuelve algo más que una palabra.

Y todo empieza por lo más sencillo y lo más difícil a la vez: nombrar lo que ocurrió. Sin adornos. Sin excusas. Sin reducirlo.

Solo eso. Y desde ahí, todo lo demás.