La Plataforma Defensa Animal pedimos a los taurinos que dejen en paz a la alcaldesa de Jávea
|Reclamamos que respeten su decisión de no querer celebrar toros embolados en el municipio
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La Plataforma Defensa Animal reclamamos a los taurinos de Jávea que respeten la decisión de la alcaldesa del PP Rosa Cardona de no querer celebrar toros embolados en el municipio y señalan que el hecho de que los populares no autoricen esta tradición es una prueba de que más allá de las siglas políticas están las personas y su sentido común.
Desde el colectivo reclamamos que esto se haga extensible a cualquier acto que use a los animales, al ser todos incompatibles con su protección.
En un comunicado, la entidad que altruistamente defendemos a los animales ha recordado que los informes veterinarios y de biólogos señalan todo el sufrimiento que hay detrás de los toros embolados, además de recordar que estos animales temen especialmente al fuego.
De igual manera, explicamos en el comunicado a los medios que celebrar los toros embolados es una forma delirante de poner en riesgo las vidas humanas, habiendo habido multitud de heridos y muertes durante esta tradición, despilfarro de recursos, desprotección de la infancia frente a la violencia y multitud de molestias al vecindario.
Pedimos a los taurinos que tengan algo de dignidad y dejen de una vez en paz a la alcaldesa que nos ha demostrado que, aun perteneciendo a unas siglas como las del PP, es capaz de anteponer el sentido común de manera independiente, no apoyando algo tan anticuado y rancio como los toros embolados.
Defensa Animal creemos que oponerse a los actos con animales nos define como sociedad y nos adapta al siglo XXI, además de recordar que en municipios como Santa Pola el PP también dejó de autorizar los actos taurinos y que una concejala de San Fulgencio realizó en el pleno municipal un discurso completamente despectivo contra la tauromaquia.
En consecuencia, desde el colectivo exigimos a los taurinos que respeten la decisión de la alcaldesa, a la que agradecemos su valentía, aunque le pedimos que dé un paso más ampliando esta decisión a todos los actos que usan animales.
Está claro que los taurinos no pueden argumentar nada para torturar animales, poner en peligro a la gente, generar gastos de recursos públicos, atentar contra la infancia y el vecindario, pero también están las grandes entidades animalistas que solamente buscan socios y a la hora de la verdad no trabajan para que decisiones como estas se mantengan.
La alcaldesa de Jávea es del PP y como persona demócrata que soy le doy todo mi apoyo en su decisión, animando a que se amplíe para suprimir todos los actos que usen animales.
A más seres humanos, más probabilidad existirá de que más seres humanos sean singulares, en lo bueno y en lo no bueno. ¿La informática nos podrá descubrir misterios del cerebro humano? No necesito herir a nadie con las palabras habladas, ni a nadie con palabras escritas. Me sugieren echar más carne al asador. Pero no es mi estilo, ni mi estética, ni mi concepto del existir humano.
La filosofía de Spinoza, este pensador del siglo XVII, constituye uno de los sistemas filosóficos más originales, provocadores e impactantes de la modernidad. Su panteísmo sostiene que todo cuanto existe es, en realidad, la expresión de una única sustancia infinita que él identifica con Dios o la Naturaleza, 'Deus sive natura' en latín.
A cualquier restaurante que vaya, me gustaría ser siempre atendido por Daniel, porque él es mi prototipo de héroe. Cuando, hace algunos años, Daniel cumplió los sesenta y cinco, todavía no nos habíamos conocido. Pero desde que la feliz casualidad nos hiciera coincidir en un humilde restaurante de Oporto, Daniel ha pasado a ocupar un lugar de honor en mi restrictiva lista de personas imprescindibles.