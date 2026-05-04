La Plataforma Defensa Animal pedimos a los taurinos que dejen en paz a la alcaldesa de Jávea

La Plataforma Defensa Animal reclamamos a los taurinos de Jávea que respeten la decisión de la alcaldesa del PP Rosa Cardona de no querer celebrar toros embolados en el municipio y señalan que el hecho de que los populares no autoricen esta tradición es una prueba de que más allá de las siglas políticas están las personas y su sentido común.



Desde el colectivo reclamamos que esto se haga extensible a cualquier acto que use a los animales, al ser todos incompatibles con su protección.

En un comunicado, la entidad que altruistamente defendemos a los animales ha recordado que los informes veterinarios y de biólogos señalan todo el sufrimiento que hay detrás de los toros embolados, además de recordar que estos animales temen especialmente al fuego.

De igual manera, explicamos en el comunicado a los medios que celebrar los toros embolados es una forma delirante de poner en riesgo las vidas humanas, habiendo habido multitud de heridos y muertes durante esta tradición, despilfarro de recursos, desprotección de la infancia frente a la violencia y multitud de molestias al vecindario.

Pedimos a los taurinos que tengan algo de dignidad y dejen de una vez en paz a la alcaldesa que nos ha demostrado que, aun perteneciendo a unas siglas como las del PP, es capaz de anteponer el sentido común de manera independiente, no apoyando algo tan anticuado y rancio como los toros embolados.

Defensa Animal creemos que oponerse a los actos con animales nos define como sociedad y nos adapta al siglo XXI, además de recordar que en municipios como Santa Pola el PP también dejó de autorizar los actos taurinos y que una concejala de San Fulgencio realizó en el pleno municipal un discurso completamente despectivo contra la tauromaquia.

En consecuencia, desde el colectivo exigimos a los taurinos que respeten la decisión de la alcaldesa, a la que agradecemos su valentía, aunque le pedimos que dé un paso más ampliando esta decisión a todos los actos que usan animales.

Está claro que los taurinos no pueden argumentar nada para torturar animales, poner en peligro a la gente, generar gastos de recursos públicos, atentar contra la infancia y el vecindario, pero también están las grandes entidades animalistas que solamente buscan socios y a la hora de la verdad no trabajan para que decisiones como estas se mantengan.

La alcaldesa de Jávea es del PP y como persona demócrata que soy le doy todo mi apoyo en su decisión, animando a que se amplíe para suprimir todos los actos que usen animales.