Impresiona el rápido avance de la Inteligencia Artificial. Se trate o no de inteligencia en sentido estricto, es un elefante en la habitación en cuanto a sus posibles, y casi seguros, efectos perniciosos. Hace ya tiempo que se publicó en New York Times aquello de que “directivos de OpenAI, Google DeepMind, Anthropic y otros laboratorios de inteligencia artificial advierten que los sistemas del futuro podrían ser tan mortíferos como las pandemias y las armas nucleares”. Resultaba chocante, y así lo escribíamos entonces, un alarmismo emanado de los promotores del armatoste. Pero, aparte de actitudes “luditas”, de tecnofilias y de tecnofobias, la cuestión merece, a mi juicio, más atención de la que se le está prestando, al menos en términos de debate público. Sin dejar de lado los efectos sociales y laborales del invento, especialmente en términos de empleo, que son muchos, y aprovecho estas fechas en torno al uno de mayo para recordarlo, se tiene la sensación de que podría ir mucho más allá en sus secuelas. Lo del empleo sabemos que ya sucedió durante la eclosión de otras tecnologías, con una fase inicial en la que la mecanización parecía reducir el trabajo, y así ha ocurrido desde la primera revolución industrial hasta hoy mismo, pasando por la ofimática e Internet. Sin embargo, esta última novedad en la computación denominada IA podría provocar consecuencias desconocidas hasta ahora que nos lleven más allá de la sustitución de humanos por máquinas en la esfera laboral, y me refiero a un cambio social sin precedentes en el contexto de eso que se denomina transhumanismo.

Al fin y a la postre, la IA nos conduce al asunto de los “robots”, ese término ideado por Karol Kapec y que adquirió con Asimov una gran relevancia en el universo de la ciencia ficción. El primero aportó el vocablo "robot" en “R.U.R”, obra de teatro que vio la luz en 1920; parece ser, y digo que parece, porque no tengo nociones de esa lengua, que el término proviene del checo “robota”, cuyo significado sería trabajo forzado, servidumbre o esclavo. Se suele atribuir, por todo ello, a Kapec una visión adelantada de cuestiones de hoy, como es el caso de la Inteligencia Artificial. Pero fue Asimov quién creó todo un mundo relacionado con el asunto en sus ficciones, formulando las tres leyes de la robótica (1) en un universo literario en el que los robots acaban por ser eliminados en favor de lo humano.

También ahora, en nuestro presente no literario, existen, frente a los robots, es decir, frente a la IA, posturas contrapuestas. Los optimistas, en su versión utópica y extrema, auguran un futuro de productividad creciente y constante, con las máquinas a nuestro servicio y un ocio generalizado y enriquecedor. Por su parte, los pesimistas (¿optimistas bien informados?) tienden a considerar que las máquinas suprimirán casi todos los puestos de trabajo y que, incluso, podrían acabar adquiriendo conciencia y tomando sus propias decisiones, remedando en parte el viejo relato medieval del “Golem”(2).

Sea como sea, no parece la IA un invento al que se pueda aplicar una total analogía con las innovaciones de la revolución industrial o con las más recientes de carácter telemático. El transhumanismo, como mejora de las capacidades humanas, e incluso como superación de lo humano, el posible gobierno de las máquinas y todo el conjunto de cuestiones éticas que ello plantea, no están apenas presentes en los debates del día a día, aun siendo un asunto fundamental de cara al futuro. A pesar de ello, nuestras élites políticas prefieren mirar hacia otro lado y se sienten más cómodas en torno a disputas acerca de asuntos tradicionales, a los que no quito importancia, como la inmigración o los impuestos, proclives en mayor medida a la propaganda y la demagogia, es decir, a la creación de líneas divisorias y de dilemas éticos ventajistas. No es que encuentren ninguna solución sensata para esas cuestiones, pero las ponen, por conveniencia, en el centro del debate. La IA avanza a una velocidad que rebasa el tempo de “dolce far niente” de la vida política y administrativa; como resultado se convierte en un tabú citado de pasada. Dejó dicho Stephen Hawking en una entrevista concedida a la BBC que "el desarrollo de una completa inteligencia artificial (IA) podría traducirse en el fin de la raza humana". No es la afirmación de una Web “conspiranoica” sino de un científico de prestigio demostrado. Pero el asunto sigue sin figurar de manera plena en los debates de quienes nos gobiernan o aspiran a gobernarnos. Tal vez porque viven más de crear falsos problemas que de plantear soluciones para los problemas reales. --------------------------



1. https://www.ui1.es/blog-ui1/leyes-de-la-robotica 2. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/golem-hombre-barro-para-salvar-a-judios_14269