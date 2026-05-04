Progreso al estilo cuántico

Cuando contemplamos determinados hechos o figuras, nos entretenemos en el aspecto, sin prestar excesiva atención a sus componentes, ni conocer a fondo sus mecanismos de funcionamiento. Abundan los factores implicados, son interminables. Resultan muy aparatosos los relacionados con las expresiones lingüísticas en la amplitud de su difusión, medios movidos a su vez por intrincadas influencias. También cuando callan con los silencios sibilinos. Los conocimientos científicos o la mentalidad de las personas, añaden complejidad a la percepción de la realidad. Como individuos o como diversas colectividades, estamos sometidos al juego BIFRONTE de la captación de influencias o la emisión de señales de nuestra participación.

El carrusel de actividades alcanza un dinamismo inusitado, cada pieza enfrascada en algún mecanismo. Incluso cuando cesan los grandes movimientos, se intuyen primero y se comprueban algunas veces, las inquietas actividades de las partículas subyacentes. Asombra la cantidad de energía requerida para tantas actividades. Es chocante el encuentro de las actividades naturales con todas aquellas promovidas por el intelecto humano con sus múltiples capacidades. El aspecto lineal de las variadas tareas, pronto revela el TRENZADO originado por los entrecruzamientos de sus funciones. La simplicidad escueta desaparece pronto del panorama conceptual, se manifiestan las conexiones persistentes.

A estas alturas del recorrido histórico, registramos sin pausa nuevos descubrimientos entre venturas y desventuras insólitas; si lo perciben como tales sólo los humanos, eso será cuestión aparte. Coincidir con los hechos difiere de ser conscientes de sus particularidades, así como de sus misterios. Y en eso estamos, después de tantas idas y venidas, nos encontramos inmersos en el TORBELLINO de las energías circundantes, todavía sin poder definir con claridad eso que es la vida. Empeñados en la transformación del presunto absurdo existencial en una serie de sentidos particulares, orientados a lo desconocido, con ínfulas intelectuales de llegar a ser, como mínimo, soñadores tenaces.

Los conjuntos homogéneos chirrían en la medida de los avances en el conocimiento de sus entresijos; lo único que evidencias es el oscurantismo, que oculta sus interioridades, evita la transparencia en cuanto a sus componentes o la índole de sus tramoyas funcionales. El aspecto homogéneo puede derivar de la simple ignorancia de cuanto ocurre en las esferas subyacentes; quizá uno de los principales errores cuando examinamos las cosas. La apariencia de una estructura uniforme, es muy intrincada en realidad. En este aspecto, chocamos de lleno con una de las principales LIMITACIONES como humanos; nunca seremos capaces de conocer la totalidad de los componentes y, menos aún, sus funcionamientos al completo.

Se nos ponen las cosas difíciles, pero sobre todo, porque vamos torciendo el rumbo de las mentalidades. Es impresionante la presión de la avalancha tecnológica, amplificada por el seguidismo irreflexivo ante ese vendaval; detrás de esa tendencia obsesiva, no parece existir otra idea. Se ha producido el desplazamiento de los planteamientos hacia los fríos algoritmos, sin pensar demasiado en quienes manejan por detrás las directrices. Parece que nos olvidamos del grueso de los HUMANOS, único punto de partida fiable, para pensar en el mejor uso de los instrumentos. El verdadero adelanto requiere asumir las limitaciones e incertidumbre, para asumir los recursos, dispuestos al diálogo con la diversidad, algo así como:

Verdadero progreso

A pesar de interminables enlaces, Siempre topamos con la enorme duda Al bregar con la realidad cruda, Y a pesar de algunas luces fugaces.

Se diluyen las elucubraciones Entre los pormenores de la vida, Indiscutible punto de partida Para buscar las buenas directrices.

El hallazgo de las limitaciones, Airea el sendero del pensamiento, Con ansias de nuevas proposiciones.

Si no podemos estar en lo cierto, A pesar de tantas evoluciones, Estaremos dispuestos al concierto.

Al menor descuido podemos confundir el entendimiento con la mera expresión de algún sentimiento. En ese supuesto, la percepción de las sensaciones personales no se enfrenta a ninguna limitación, caben infinitas posibilidades sin estar sometidas a ninguna valoración externa. La manera de exponerlas también permite los formatos de cada individuo, de cada grupo. Si prolongamos el descuido a la hora de entablar relaciones que pretendan ser constructivas, nos encontraremos con unos diálogos BABÉLICOS, en los cuales no hay manera de comprenderse. En la actualidad disponemos de variados ejemplos en este sentido. El engranaje de los conceptos queda marginado y los debates pierden consistencia.

El ímpetu disgregador no puede ofuscarnos, existen otras posibilidades comunicativas. Son exigentes, eso sí; requieren de la puesta en juego de las mejores cualidades humanas. Para detectar la accesibilidad a los verdaderos recursos materiales e intelectuales y para imaginar las mejores orientaciones gratificantes de cara a los proyectos en perspectiva. Aunque la inseguridad no desaparece del todo y la incertidumbre es un lastre inseparable de nosotros, la puesta en colaboración de las inteligencias consigue establecer determinados PATRONES de autenticidad. Es a partir de ellos cuando se pueden establecer avances progresivos, siempre expuestos al paso deletéreo del tiempo.

Para el buen funcionamiento de las agrupaciones humanas, no se puede prescindir de la mencionada colaboración inteligente. Las personas disponen de esa mínima capacidad deliberativa para el establecimiento de acuerdos en forma de patrones, útiles para que los comportamientos no desintegren la convivencia. Sin ese establecimiento en común de ciertos formatos, los comportamientos se descontrolan. Ese acuerdo comunitario es básico, constituye la MORALIDAD social imprescindible. Sólo con ese asiento previo, cada ciudadano será capaz de orientar sus comportamientos, teniendo en cuenta sus circunstancias particulares. Sin esa estructura conceptual en común, será prácticamente imposible cualquier progreso constructivo.

Las directrices claras están enfrentadas al arbitrio libertario y a los obstáculos naturales, el reto es enorme, quizá sin visos de una verdadera solución permanente; la aspiración gira en torno a las adaptaciones existenciales.