Presentación del libro “Ultreia en el Camino Inglés: la misión del Ara Solis”, de Branca Vilela

Vicente Araguas; Luis E. Ramos; Branca Vilela y Raquel Delgado



En la Casa de Galicia en Madrid, ubicada en la calle Casado del Alisal, número 8, ha tenido lugar el acto de presentación del libro Ultreia no Camiño Inglés: a misión do Ara Solis / Ultreia en el Camino Inglés: la misión del Ara Solis, de Branca Vilela, en el que ha participado, por orden de intervención, Luis E. Ramos, director de la Casa de Galicia en Madrid; Raquel Delgado López, directora adjunta del Grupo Editorial Sial Pigmalión; Vicente Araguas, escritor, poeta y músico y la autora del libro, Branca Vilela.





Ultreia en el Camino Inglés la misión del Ara Solis, de Branca Vilela, editado por Sial Pigmalión

La autora, Branca Vilela

Branca Vilela (Fisterra, A Coruña). A la edad precoz de 14 años ya recibía diferentes premios a nivel comarcal en Poesía y Relato corto. Bajo la protección del Nobel Camilo José Cela, a los 18 años, publica sus primeros poemas. Publicó Anclas varadas en la memoria ( Sial,2004). Con A Faciana dás augas (Toxosoutos, 2005) recibe la mención de honra de la crítica norteamericana, por la Universidad de Dakota do Norte, al mejor poemario escrito en lengua romance, lo que la lleva a realizar una gira por diferentes Estados de EEUU. Préstame tu voz, (SIAL,2008) es finalista del II Certamen Internacional, Rubén Darío 2008 y con la colaboración de Amnistía Internacional. A Forza do poema ( Lastura 2009). Me diste la tierra ( Sial, 2014). No silencio dos lapis, edición bilingüe (Sial 2017), Premio Escriduende al mejor poemario de contenido social y recomendado en la revista Educación 3.0 como mejor libro para iniciar al público juvenil e infantil en la poesía. Costa da Morte, Territorio Literario ( Sial 2017, Antoloxía). Adeus espido do mar (Trifolium, 2018) Pesadelo da Creación, Medulia, 2022).

Sus poemas aparecen publicados en revistas de diferentes Universidades de EE. UU. e fueron traducidos al inglés, francés, catalán, gallego, árabe, portugués e esperanto. Fue codirectora de las Xornadas Literarias Cabo de Finisterre, Patrimonio Cultural Europeo. Dirige el Recital Poético Solidario Internacional. Pertenece a Comisión de Mulleres Escritoras do Pen Club Internacional y es socia fundadora del Pen Club español.

La obra presentada



Una vieira con botas rojas. Un perro parlante. Un misterio en el fondo del mar. Y una misión que puede cambiar el mundo.

Ultreia siempre pensó que su lugar estaba en el fondo del océano. Pero cuando escucha una voz misteriosa y es arrastrada al mundo humano, comienza la aventura más increíble de su vida.

Transformada en niña y guiada por la moura Xiana, Ultreia deberá hacer el Camino Inglés hasta Santiago de Compostela y descubrir cuál es su verdadera misión. Por el camino, hará nuevos amigos —como Alexandre, Breixo y el leal Patuco— y se enfrentará a peligros, misterios y una maldición que lleva siglos esperando ser rota.

Pero… ¿cómo se puede salvar el mar si solo eres una niña con un bastón, unas botas y un corazón valiente?

Una historia de amistad, ecología y esperanza que nos recuerda que hasta las manos más pequeñas pueden hacer grandes cosas.

Si alguna vez sentiste que quieres hacer algo diferente, algo que ayude, que inspire, que cuide… este libro es para ti.

Porque quizás, igual que Ultreia, tú también estés buscando tu camino.

Y quién sabe…

Quizás ya lo estés recorriendo.