El auge del alquiler de trasteros: la solución logística ante la falta de espacio en las ciudades

El mercado del almacenamiento en España vive un momento de expansión sin precedentes. Según los últimos informes del sector correspondientes al cierre de 2025 y el primer trimestre de 2026, España se ha consolidado como el cuarto mercado europeo de self-storage, solo por detrás de Reino Unido, Francia y Alemania. Con una superficie total que ya roza los 2.000.000 de metros cuadrados, el alquiler de trasteros y el servicio de guardamuebles han dejado de ser un recurso residual para convertirse en una pieza esencial de la logística urbana y la gestión doméstica. Este fenómeno responde a una realidad evidente: el precio de la vivienda y la reducción de la superficie útil en los nuevos pisos obligan a particulares y empresas a externalizar el espacio.



Un servicio basado en la necesidad real

La gestión de espacios de almacenamiento ha evolucionado desde los antiguos almacenes periféricos, oscuros y de difícil acceso, hacia centros modernos situados en el corazón de las ciudades. En este escenario, Boxdepo destaca como especialista en la gestión de estos espacios, aportando una visión que va más allá del simple alquiler. Como señalan desde su plataforma, nadie busca un trastero por capricho; detrás de cada contrato suele haber un hito vital o profesional.

El perfil del usuario actual es variado, pero sus motivaciones son constantes. Una mudanza que se retrasa por trámites burocráticos, una reforma integral que llena de polvo cada rincón de la vivienda o el crecimiento repentino de un negocio cuya mercancía ha desbordado el despacho son las causas principales. En Boxdepo entienden que lo que el cliente busca no son solo metros cuadrados vacíos, sino la tranquilidad de saber que sus pertenencias están bien cuidadas. Con más de dos décadas de experiencia gestionando espacios en toda Europa, la marca subraya que la cercanía y la confianza son los pilares de un servicio profesional que debe adaptarse al ritmo de vida actual, sin complicaciones ni letras pequeñas.

Logística para empresas y alivio para hogares

Para los autónomos y las pequeñas empresas (Pymes), el alquiler de estos espacios se ha convertido en una ventaja competitiva. Durante 2025, el uso de trasteros como puntos de "micrologística" creció un 5%, impulsado por el comercio electrónico. Alquilar un módulo permite a una tienda física o digital gestionar su stock de forma flexible, sin comprometerse a contratos de naves industriales a largo plazo. La posibilidad de contar con acceso las 24 horas y sistemas de videovigilancia avanzada convierte a estos centros en almacenes satélites estratégicos.

En el ámbito doméstico, la utilidad práctica es igualmente crítica. Los datos del mercado inmobiliario de 2026 reflejan que el tamaño medio de las viviendas en las grandes capitales sigue ajustándose, mientras que la acumulación de bienes (material deportivo, ropa de temporada o documentación) no disminuye. Aquí es donde la experiencia internacional de firmas como Boxdepo marca la diferencia. No se trata solo de ofrecer un hueco, sino de garantizar condiciones de higiene, control de humedad y seguridad individualizada con alarmas y sensores de acceso.

Un mercado al alza y con tecnología

El sector ha experimentado una tecnificación notable. Hoy en día, el proceso de contratación suele ser digital y rápido. La capacidad de adaptación es la clave: el cliente puede necesitar un espacio de tres metros cuadrados durante dos meses y, al siguiente, ampliarlo a diez. Esta flexibilidad es lo que ha permitido que la ocupación media de estos centros en España se mantenga en niveles óptimos, superando en muchos casos el 70% de su capacidad.

La seguridad es el factor determinante para el consumidor. Las instalaciones modernas cuentan con vigilancia monitorizada y sistemas de alerta inmediata. Al contratar con profesionales, el usuario no solo obtiene un lugar donde depositar cajas; contrata una infraestructura que le permite recuperar el control sobre su propio hogar u oficina. Como bien indica la filosofía de gestión de Boxdepo, cuando se plantea el alquiler de un trastero, se busca un aliado que comprenda que esos objetos guardados son parte de un proyecto de vida o de un negocio que necesita respirar para seguir creciendo.

En definitiva, el almacenamiento profesional se ha integrado en el tejido urbano como una extensión de nuestras casas. Ya sea por una transición vital o por una estrategia empresarial, la gestión eficiente del espacio es, hoy más que nunca, una herramienta para ganar calidad de vida y eficiencia operativa.