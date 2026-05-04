Madrid y Barcelona lideran la transformación hacia pagos sin efectivo



Con más de 3,5 millones de habitantes y más de 1,7 millones de residentes respectivamente, Madrid y Barcelona —ciudades turísticas allá donde las haya— han impulsado los métodos cashless, como el uso de la tarjeta a la hora de pagar, para mejorar la experiencia de compra de los clientes locales, pero también de los turistas nacionales e internacionales.

Ante las nuevas tendencias en pagos electrónicos en España, que incluyen métodos como el Bizum y los códigos QR, los ayuntamientos de estas dos grandes urbes han decidido promover la digitalización de varias maneras.

Enseguida, vemos algunas de las estrategias con las que, en el ámbito turístico, han facilitado el cambio gradual hacia los pagos sin efectivo.

El transporte se adapta al contactless

En 2019, Madrid inició su transición hacia los pagos electrónicos en el autobús y en el metro. Actualmente, los usuarios de la EMT pueden viajar perfectamente con su móvil en estos medios de transporte; ya no necesitan llevar la tarjeta física en la cartera. Con la app Mi tarjeta de transporte, los madrileños y los turistasadquieren sus billetes y bonos de viaje directamente en su smartphone.

En Barcelona, este tipo de sistemas de pagos electrónicos se ha complementado con el uso de códigos ddTag que, similares a los QR, después de escanearlos, ofrecen información sobre horarios y tiempos de espera. También, en ambas ciudades, los taxis se han digitalizado.

Según el último Observatorio Europa Cashless de SumUp, fintech especializada en soluciones de pago digital para empresas, comerciantes y autónomos, el número de pagos sin efectivo ha aumentado en los taxis un 4,8%, por lo que sus conductores aceptan métodos alternativos como el Bizum y la tarjeta bancaria. Para ello, se han equipado con datáfonos que admiten opciones contactless.

Los museos se suman al comercio electrónico

Aparte de los supermercados, que también se han digitalizado y donde el ticket cashless medio ha bajado hasta los 11,3 euros (es el sector donde, en España, más se utilizan los pagos electrónicos para sufragar pequeñas compras), otros establecimientos que también se han sumado a los pagos sin efectivo son los museos. ¿El motivo? La comodidad de los viajeros.

Los turistas que visitan Madrid y Barcelona ya no necesitan andar con la cartera repleta de dinero, igual que tampoco tienen que preocuparse por buscar un banco donde les cambien sus monedas y billetes por euros. En lugar de eso, pueden adquirir sus entradas con suficiente tiempo de antelación —incluso meses antes de viajar— en las webs oficiales de los principales monumentos.

Algunos ejemplos son: -El Museo del Prado (Madrid), cuyo ticket incluye audioguía. -La Pedrera – Casa Milà (Barcelona), una magnífica construcción de Gaudí que también se puede visitar de noche. -El Teatro Lope de Vega (Madrid), en cuya web se pueden adquirir las entradas online al musical de El Rey León. -El Museo de Cera (Barcelona), donde las entradas online se pueden complementar con un recorrido hasta la playa de la Barceloneta, con una visita temática por el interior del museo o, simplemente, con una fotografía con alguna de las más de 150 figuras que conforman la colección (Michael Jackson, Jack Nicholson, Pablo Picasso, entre otros).

Tanto la digitalización de los métodos de pago en el transporte como en los museos corrobora lo que indica el Observatorio Europa Cashless de SumUp: «En particular, el sector turístico muestra un crecimiento notable, con un +49,5% en los pagos digitales».

Sin duda, Madrid y Barcelona han notado aún más este auge de lo que lo han hecho otras ciudades europeas. Con un crecimiento del cashless del 38,3%, estas dos urbes sólo se han visto superadas por Estocolmo.