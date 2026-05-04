El auge de la salud mental en España: por qué faltan profesionales habilitados

La frase “debería ir al psicólogo”, considerada, hasta hace poco, preocupante, se ha vuelto a día de hoy bastante cotidiana. Afortunadamente, consultar a este profesional de la salud dejó de ocultarse y ya nadie siente vergüenza al decirlo, más bien al contrario, demuestra que se cuida y que sabe lo que le conviene.

Es evidente cómo ha crecido en todo el territorio nacional la demanda de ayuda psicológica especializada, sin embargo, el acceso a estos profesionales sigue siendo demasiado complicado, una situación que está empujando con fuerza hacia un concepto cada vez más generalizado, como es la psicología general sanitaria, pues se considera como una llave que va a permitir ejercer de forma completamente legal esta profesión, ofreciendo garantías a una necesidad social que se mantiene en constante aumento.

Una demanda que no deja de apretar

Jamás en la historia de España se ha hablado tanto de salud mental y, sin embargo, continúa siendo complicado encontrar la atención necesaria a tiempo. Si bien es cierto que la pandemia fue un momento crucial que marcó un antes y un después en dar el valor que merece, ya existían otros factores que venían empujando con fuerza. Los mejores ejemplos de estos detonantes fueron la presión laboral, la sobreexposición digital y la incertidumbre económica, siendo la suma de estos tres elementos la que procura y acumula el desgaste emocional que requiere ayuda profesional.

Citas que se retrasan semanas, agendas llenas en consultas privadas, personas que encadenan varios profesionales hasta encontrar hueco. Es la percepción y es la realidad estructural. Surge, por tanto, la inevitable pregunta de saber por qué faltan psicólogos si cada vez hay más interés por esta profesión.

La habilitación necesaria

La respuesta no está tanto en el número de graduados, sino en quién puede ejercer realmente. Tener la carrera de Psicología no habilita automáticamente para trabajar en el ámbito sanitario privado. Hace falta un paso más, uno tan decisivo como es el Máster en Psicología General Sanitaria.

Este máster es el filtro que asegura que quien se sienta frente a un paciente sabe lo que hace. Con esta formación se aprenderá a evaluar, a diagnosticar y a intervenir con criterio. Se entrena la mirada clínica, pero también la responsabilidad, porque trabajar con la salud mental de otra persona implica mucho más que aplicar técnicas, implica entender, sostener y actuar con rigor.

Por eso, aunque hay muchos titulados, aún escasean los habilitados, y ahí es donde aparece la brecha. Una brecha que explica por qué la demanda sigue creciendo mientras la oferta no consigue alcanzarla.

Aprender a intervenir con personas reales

Hay una diferencia enorme entre estudiar psicología y ejercerla, notándose especialmente cuando aparecen casos reales, con matices, con contradicciones, con historias que no caben en un manual. La formación habilitante es, en el fondo, un entrenamiento para la vida real.

En este contexto, universidades como VIU han adaptado sus programas a las nuevas necesidades. Su modelo online permite que muchos estudiantes den ese paso sin tener que detener su vida profesional o personal, algo que tiene un verdadero peso en la decisión de seguir formándose.

Pero más allá del formato, lo importante es el fondo. Durante el máster, el alumno deja de ser solo estudiante y empieza a pensar como profesional. Aprende a escuchar de verdad, a identificar patrones, a intervenir con sentido. Y, sobre todo, a asumir que cada decisión tiene impacto en la vida de alguien.

Un sistema que necesita más manos (y mejor preparadas)

La falta de psicólogos habilitados no se soluciona de un día para otro. Requiere tiempo, inversión y una apuesta clara por la formación, porque cada profesional que se queda a medio camino es una consulta que no se cubre.

A medio plazo, el panorama apunta a una necesidad creciente. Más casos, más complejidad, más contextos donde intervenir. Desde consultas privadas hasta programas de prevención en empresas o centros educativos, la figura del psicólogo sanitario se vuelve cada vez más necesaria, casi imprescindible.

Así mismo, hay que darle la importancia debida al hecho de que se trata de cantidad, pero, sobre todo, de calidad. Cubrir plazas es insuficiente, hay que hacerlo bien. Con profesionales preparados, supervisados, conscientes de lo que implica su trabajo.

Cuando pedir ayuda es solo el primer paso

Decidir ir a terapia ya es, en sí mismo, un paso importante, peropierde fuerza si al otro lado no hay un profesional preparado. La confianza del paciente empieza mucho antes de la primera sesión, empieza en la formación de quien le atiende.

Por eso, hablar de salud mental en España implica hablar también de formación. De cómo se preparan los profesionales, de qué requisitos deben cumplir, de qué garantías se ofrecen. Estamos en un momento de cambio. La salud mental ha salido del segundo plano y exige respuestas reales. Y la única forma de estar a la altura es formando a más profesionales, pero, sobre todo, formándolos bien.