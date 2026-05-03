​Pedro Sánchez desconoce la transparencia

¿Transparencia? ¿Qué trasparencia? Me gustaría saber de qué tipo de transparencia hablaba el presidente Sánchez en su comparecencia tras el apagón, que ocultó Beatriz Corredor. Ante la falta de criterio y explicación hablaba de machismo. ¿Qué machismo? «No es mi identidad», decía el presidente «cum fraude». Sin duda, los audios son repugnantes. Insistía en la corrupción del PP en 2018. Nula transparencia. España va hacia atrás en Europa: se fomenta la corrupción y el amparo de la prostitución. ¿Qué han hecho las mujeres del PSOE hasta ahora con el feminismo, salvo destrozarlo con el heteropatriarcado? ¿Qué ha hecho él con su familia, que tapa la corrupción y presenta denuncias falsas? ¿Y Óscar Puente? Le viene como anillo al dedo eso de «el avestruz de Adamuz», aunque aluden a él en peores términos en su tierra.

Para ir tapando casos que levantan ampollas y enervan a la gente, echan la culpa a los demás. Nunca son ellos el origen de la culpa. El apagón fue culpa de Francisco Franco que tenía todas las luces encendidas cuando no debía y dejó que se fundieran los plomos. ¡Cuánto bestia y cuánto cabestro hay en el Gobierno! Si alguno no lo recuerda, Pedro Sánchez empezó hablando de la Policía Patriótica, que nunca existió; sin embargo, hoy, sí existe la Policiía Política como pilar de represión socialista y anticiudadano. No hay más que ver las acometidas en Ferraz contra la ciudadanía y la frustración del DAO, cuya investigación ya estaba en marcha. ¡Maldito sanchismo visceral!

Mientras el presidente continuaba con su intervención, escuchábamos en la cafetería: ¿de dónde se ha caído este putero patoso y mentiroso borrego? No vamos a reproducir los «bendiciones» que le dedicaron por mentir reiteradamente. Creo que quedo mejor así. Parece que la ciudadanía tiene cada vez más claro que Pedro Sánchez es el jefe de la mafia criminal sanchista. ¿Acaso hay algún tipo de limpieza en el PSOE sanchista? No colabora con la Justicia, pero sí la obstruye siempre que puede; sobran ejemplos y sobran momentos que podemos describir. Miente y miente para salvar a los parásitos de su familia. El socialismo no genera nunca transformación social, pero sí enriquecimiento del líder y de la casta que le rodea, sea en versión lechugas, chistorras o en cualquier apelativo con el que se defina el dinero.

Tras comunicar al presidente y a la UE lo que estaba pasando con Ábalos, Pedro «cum fraude» tardó varios meses aún en dar la boleta al secretario general. En la comparecencia del presidente para aclarar lo del apagón, que sigue sin aclararse y de lo que mintió Beatriz Corredor en el Senado, seguimos sin transparencia y aclaración. Muchos sabíamos lo que iba a pasar y pasó, como sabemos que tenemos la espada de Damocles sobre la cabera y no está lejos ese segundo apagón, en palabras de la presidenta de REE a sus cercanos. ¡Pero como mienten tanto,,,,!

El presidente nos toma por tontos y, al revertir la situación, resulta que el tonto es él, y además torpe, cenizo y tóxico. Se suele decir que todo Adán tiene su Eva y toda Eva tiene su Adán, ¿no será que Sánchez es la serpiente? Pero si hasta los afiliados le han pedido formalmente que se separe de la tóxica, Begoña “Pelela” Gómez, dado que es una fuente permanente de problemas y corruptelas. Hasta Óscar López ve con buenos ojos, y lo recomienda, que saque de la escena política – y a ser posible del Palacio de Moncloa -- a la corrompida «catedrática», sin presunta ni gaitas. Ahora solo falta que se coja otros cinco días de permiso o escriba una carta de amor a su malversadora, Begoña.

Una de las cuestiones que me llamó la atención de su comparecencia es que aludió a una auditoría externa, pero nunca la llevó a cabo. Y así hace con casi todo. ¡Es así de cenizo e inconstante! Algo parecido a Donald Trump: se llevó a Nicolás Maduro y dejó al zorro (Delcy Rodríguez) cuidando las gallinas y Al cerdo (Diosdado Cabello) cuidando que las zanahorias no se las comiera el cerdo. Tan sólo le faltó dejar a un eunuco de segunda (Rodríguez Zapatero) poniendo orden en las prostitutas de la Plaza de Caracas o a los presos venezolanos dignificando el presidio del helicoide y la Tumba.

No más de cuarenta palabras sobre el apagón en su intervención de dos horas y tampoco pasó del silencio respecto a los 39 viajes (hoy son más) en Falcon sin informar y sin estar en su agenda, pero se sabrá. Doy fe de que se sabrá. Ya nadie duda de que las cuentas del PSOE hacen agua y nadie duda de su falsedad o de la financiación ilegal y mafiosa del PSOE. Ferraz ha sido el destino de «bolsas de basura con dinero y de maletines con lechugas y chistorras» (sic), Koldo dixit.

Si de algo hay que dar fe es de que no hay partido en la UE más corrompido que el PSOE. Cuando se producía el apagón, la secretaría de organización socialista pretendía organizarse de forma colegiada y los nombres que se dieron ya generaban sospechas y malos olores a mordidas y comisiones, como así fue sin apenas pasar unas semanas. Y Cerdán libre. El caso Koldo estaba en plena efervescencia. En ese momento era fundamental para el PSOE reunirse con quienes le apoyaban con la corrupción, le ordeñaban, estrujaban y decían lo que tenía que hacer.

Aquellos polvos, llevaron a estos lodos. ¡Qué personajes más llamativos! La Jésica, la colombiana, que se lo monta que te cagas, la Paqui, la asturiana, que está loca, … Ya no tengo ninguna duda de que con el PSOE retrocede el país y se paralizan los derechos. Lo que llaman progresismo es actitud cavernaria, instalación en la casta y desprecio a la ciudadanía.

Da la impresión de que la prostitución es el sino del PSOE. Europa se ha hartado del «felón», Pedro Sánchez, y en España huele mal la pentaimputación de su pareja y el tetraencausamiento de Begoña “Pelela»” Gómez, la larguirucha de Valderas, que tan mala imagen proyecta de la zona del río Cea.