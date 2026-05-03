Héroes bolivianos de la clase obrera

Oruro es hoy una bella y bulliciosa ciudad boliviana, mundialmente famosa por su Carnaval, que sincretiza alegorías paganas con el culto a una virgen cristiana que cuida de los mineros sumergidos en los socavones. Allí trabajan desde siempre en las sombras, para extraer las opulentas riquezas minerales que alberga el país en sus entrañas.

La ciudad de calles que suben y bajan, alberga una estación de trenes famosa donde se despedía a los combatientes bolivianos que partían a la guerra, además de un museo ubicado en lo que fuera residencia del amo del estaño, Simón Patiño.

La ciudad también es famosa por una melancólica cueca compuesta por Jaime Medinacelli Ressini, en la que un combatiente boliviano lamenta su partida a la guerra presagiando que ya no regresará del Chaco.

Ahí se disputan crueles combates, donde al decir de Pablo Neruda, “los paraguayos hacen su guerra y bolivianos se deshacen con su ametralladora en la selva”. Oruro fue la ciudad que más hijos dejó enterrados en las ardientes arenas del Gran Chaco.

“Obesos emperadores con oficinas en Nueva York” le habían designado a los bolivianos quién era “el hermano enemigo”, discernía Neruda, e imputaba a un imperio petrolero que no reconocía soberanía a las napas freáticas.

Fue en esa misma ciudad donde el primer día de Mayo de 1932, la Federación Obrera de Oruro dirigió un comunicado a los trabajadores de campos y ciudades bolivianas, advirtiendo que los latifundistas yerbateros del Paraguay con apoyo de los explotadores de las minas de Bolivia buscaban empujar a dos pueblos a una matanza.

Según la Federación de obreros bolivianos, capitales extranjeros a la región habían condenado a la juventud de ambos países, obreros enrolados a sus ejércitos, para mantenerlos ocupados evitando así que se levanten contra sus explotadores. Como medida profiláctica, se había decidido, según la Federación Obrera de Oruro, enviarlos a los mortíferos montes y selvas del Chaco.

En ese lugar hostil, sorpresivamente, dos países insolventes pasaron a disputar una salida Atlántica con las más modernas armas de la época, enardeciendo una disputa olvidada por más de un siglo en los archivos diplomáticos. No hace falta ni siquiera recordar que la libertad de expresión nunca fue apreciada por los altos mandos castrenses, por lo que los redactores de este tipo de documentos debieron huir de Bolivia por expresar estas objeciones de conciencia.

Algunos eran grandes creadores literarios, como Tristán Maroff o Alipio Valencia Vega. Todos pasaron a integrar una diáspora boliviana que sobre todo se instaló en ciudades como Córdoba o Buenos Aires, para poder seguir desarrollando su obra.

Si bien la guerra era estúpida, no faltaron al decir de Augusto Céspedes crónicas heroicas, como vertientes testimoniales del realismo mágico de este subcontinente.

Vayan estas líneas en homenaje a aquellos héroes bolivianos de la clase obrera, que supieron ver más allá de los penumbrosos socavones de Oruro.