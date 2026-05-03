"Rapiña" (1975): de la abundancia inesperada al espejismo de una efímera felicidad para los miserables de la ruralidad atrasada

Carlos Enrique Taboada fue un director famoso en México gracias sobre todo a sus películas de terror nada explícitas y sí muy sugerentes, como Hasta el viento tiene miedo (1968), El libro de piedra (1969) o Veneno para las hadas (1984), las dos últimas, centradas en los miedos y las fantasías infantiles. En mi opinión, son films que parten de premisas más que interesantes y con algunas buenas secuencias -por ejemplo, la final de Veneno para las hadas-, pero que no me acaban de convencer por su pobre puesta en escena y su ritmo cansino. Aun así, los amantes del género que no las conozcan seguramente se alegrarán de descubrirlas.

Más conseguida me parece Rapiña, película en la que el miedo y la tensión también están presentes pero en un marco mucho más realista. Nos cuenta la historia de dos leñadores analfabetos y pobres de solemnidad que, junto a sus esposas, sobreviven como pueden compartiendo su amistad y lo poco que poseen. Tras ser testigos de un accidente aéreo y comprobar que todos los que viajaban en el avión han fallecido, deciden robarles a los cadáveres el dinero y las pertenencias que llevan para intentar con ello escapar de su vida miserable. Mientras la policía estrecha el cerco sobre los sospechosos, la ambición desmesurada y recién descubierta de Porfirio, uno de los dos amigos, llevará a los cuatro protagonistas a la tragedia.

Ejemplo claro de naturalismo cinematográfico, Rapiña nos recuerda aquellas teorías del siglo XIX según las cuales el origen de las personas marca su destino aunque intenten cambiarlo -y que estaban en el origen de lo que sería después el cine negro- y nos muestra cómo hasta las almas más inocentes son capaces de los actos más horribles si vislumbran que existe algo mejor que aquello con lo que siempre se han conformado. Su magnífica media hora final, ambientada en el desierto y casi con aires de wéstern, eleva aún más el nivel de la película y supone, en mi opinión, un homenaje nada encubierto a las últimas secuencias de Avaricia (Greed, 1924), la obra maestra naturalista de Erich von Stroheim que, al parecer, nunca podremos disfrutar en su totalidad.

Ficha Técnica:

Dirección Carlos Enrique Taboada Guion Carlos Enrique Taboada Música Raúl Lavista Maquillaje Elda Loza Fotografía José Ortiz Ramos MontajeCarlos Savage Escenografía Roberto Silva Protagonistas Ignacio López Tarso Germán Robles Norma Lazareno Rosenda Monteros País México Año 1975 Género Crimen Suspenso Duración 114 min Idioma(s) Español Cía: CONACINE

CONSIDERACIONES FINALES:

“Rapiña”: es una singular e icónica película mexicana que inspirada en el neorrealismo italiano nos narra y retrata la cruda realidad e irreductible tragedia de miserables leñadores y/o arrieros( Porfirio y Evodio) interpretados magistralmente por Ignacio López Tarso y Roberto Cobo) que se encuentran fortuitamente en lo profundo del bosque con los restos de un avión siniestrado y que todos sus ocupantes fallecieron en el impacto, es la vida miserable de los buitres y/o zopilotes que no decidieron su destino y que la inédita abundancia les cayó providencialmente del cielo por un accidente aéreo, porque al realizar varios viajes a los restos del avionazo, van pepenando y recolectando artículos de lujo que en su vida No han podido tener, no se llevan los enseres y/o artículos robados a su casa sino que los van escondiendo y almacenando en una cueva, sin embargo encuentran a unos carboneros que van cargando cosas de valor y los enfrentan y los asesinan para quitarles esas pertenencias de valor.

Esos humildes arrieros se enteran que dicho accidente es del dominio público en todo el pueblo y que ya la prensa amarillista ha hecho acopio de esta noticia sensacionalista de Nota roja, ello provoca la intervención de las autoridades y del ejército para investigar y localizan en la serranía los cadáveres de los carboneros asaltados por los leñadores, por la desesperación comienzan a vender las cosas pepenadas en varios comercios del pueblo, y la sospecha comienza a crecer, por lo que estos arrieros que simulan astucia y audacia deciden huir del pueblo para buscar un mejor futuro para sus hijos en otra ciudad y/o otra población, pero emprenden el camino largo y sinuoso cargado el botín con muchas cosas, sin embargo se sienten perseguidos y atraviesan el desierto, pero la ira, la envidia y la codicia hace presa de ellos, esas dos parejas de miserables que eran felices ahora se enfrentan los compadres, uno de ellos asesina al otro y luego también asesina a la esposa del mismo compadre (Fina), hasta que la propia esposa (Rita: Norma Lazareno) le reprocha a su marido: el haber asesinado al compadre y ya no comparte sus decisiones y decide abandonarlo a su suerte, hasta que se queda solo caminando sin rumbo.

Esta película bien podría estar inspirada en la novela de Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, pero más bien nos retrata a manera de ficción: un México Rural donde no llegaba el Estado de Bienestar ni los programas sociales que apuntaban a un Miseria Crítica y masificada, hoy a más de 70 años, esa Miseria está encapsulada, pese a los esfuerzos de las 2 últimas administraciones por erradicarla, el asunto es que si los bienes no caen del cielo, los miserables campiranos que persisten son jóvenes rehenes de la narcocriminalidad por alcanzar ficticiamente un mejor nivel de vida.

*Fuente: Cinta reproducida en TV por Canal 122 de MEGACABLE