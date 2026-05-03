​El animalismo: qué es y hacia dónde va

Definir qué es el animalismo es una cuestión sencilla, pero a la vez complicada.

Es sencillo definir lo que es el animalismo porque el animalismo es la lucha que ciertos humanos ejercen por los animales, por el resto de los animales (los humanos lo somos, animales mamíferos), para que dejen de ser usados, que no sean usados en ninguna forma por el humano, que dejen de ser tratados como esclavos, que dejen de ser propiedad del humano porque sus vidas son sólo propiedad de ellos, y animalismo es, en definitiva, la lucha por la liberación animal, lo que supone que el resto de los animales estén bien lejos, lo más lejos posible, del humano, el que sólo les ha procurado los peores males y unas existencias infernales durante siglos.

En suma, ser animalista es luchar para que se deje en paz a los animales. ¿Cómo se logra esto? Mediante dos formas que no tienen por qué ser contrarias: legislando, o sea mediante prohibiciones a los humanos de cualquier agresión o uso de animal alguno, con condenas tanto o más (porque son más vulnerables) duras que las que existen en el código penal humano para los agresores de humanos vulnerables (todos los animales frente a los humanos son vulnerables). Y la otra forma para liberar al resto de los animales de la molestia, burla, uso, abuso y tortura de los humanos hacia ellos es la acción directa; esto es, de igual forma que a la fuerza los humanos han encerrado dentro de cercados, naves, pozos, establos, laboratorios, casas, cortijos, en definitiva siempre: entre cuatro paredes (la pared es la peor pesadilla del animal libre), o sea la forma es forzosamente a la fuerza (deliberada la redundancia); a la fuerza, bajo el lícito y digno acto de la defensa propia, que se entiende también como la defensa de un tercero que no pudiendo defenderse por estar en inferioridad de condiciones está siendo agredido, violentado y se busca su muerte. Hay que arrebatar de las asesinas manos de los asesinos humanos especistas a los inocentes y vulnerables animales y conducirlos amablemente a sus casas naturales, por todo el orbe.

Eso es el animalismo. Pero como inicié diciendo, mucha gente se empeña en definir al animalismo y realizar hechos que llaman animalismo, en forma desacertada y contraproducente, que en definitiva no ayudan ni sus palabras enrevesadas y sesgadas ni sus hechos endebles, paupérrimos y pusilánimes, a cambiar la terrible situación que sufren casi la totalidad de los billones de animales que entre los humanos moran, esclavizados, abusados y matados para ser comidos. ¡Qué horror! Yo soy vegano desde hace más de 30 años. Cuando me uní a la lucha animalista, supe qué tenía que hacer, no comerme a mis defendidos. Y dejé de hacerlo desde el minuto uno, sin tránsitos ni procesos de los que hablan muchos, procesos y tiempos que son tramposos y no sirven porque duran mucho y ayudan a que quien “se quita” de comer animales acabe no dejando nunca de hacerlo. Si uno quiere ser vegano, lo es desde el momento en que lo interioriza y verbaliza, desde ese segundo. Todo lo demás no vale y es falso, se engaña uno y engaña a los demás; sobre todo engaña a los animales porque un veganismo con progresión no sirve nunca, en definitiva, no es ético como no sería ético si viviéramos todos dormidos de ética y un día despertásemos y nos viéramos violando a otros, a niños, a mujeres, apaleando ancianos, en un mundo mucho más violento que el que padecemos, imaginemos que ante un despertar así unos dijeran: bueno, yo pegaré ancianos desde ahora sólo dos veces por semana y violaré niños cuatro días, e iré bajando. A la semana siguiente reduciré mis agresiones a... ¡No! ¡Algo así no existe! Sugiero al lector que cualquier duda de acción con respecto a los demás animales que imagine, que lo visualice si en lugar de estar pensando en vacas, en cerdos, en gallinas, coloque en su lugar a niños humanos y humanos vulnerables de todo tipo. Ahí es la única forma en que verá -porque por desgracia la empatía del humano hacia el humano es mayor, por estar más desarrollada durante siglos, que del humano al resto de los animales- que el “pocoapoquismo” de irse desenganchando de la complicidad o protagonismo de una acción de brutalidad y crimen es una trampa, es una estafa y es una cosa vil, sin más.

Los que desde la lucha animalista hacen difícil de entender lo que es el animalismo son muchos, por desgracia. Y mira que es fácil pensar: los animales son reos entre humanos. Deben dejar de serlo. Pues no! Desde distintos sectores del animalismo, desde las múltiples organizaciones que dicen trabajar por los animales, entienden (¿se lo creen? ¿o sólo intentan engañar porque realmente no trabajan por los animales sino mitad-mitad -un poco por los animales y un poco, más, por su egoísmo-?). En mi opinión, actúan egoístamente. Quienes no entienden la sencillez del animalismo como que es un movimiento integrado por gente que lucha por liberar a los animales de estar en el infierno humano y tornen a sus casas naturales, es porque no quieren. Desean pensar que están haciendo algo, algo bueno y bonito, ayudo a los animales, se dicen, pero ayudan no al cien por cien sino a un nivel mucho más bajo.

Así hay asociaciones que sólo ayudan a gatos y otras sólo a perros y todos comen vacas y carneros y gallinas, etc. ¿Luchan por los animales? No, luchan por algunos animales, por especies concretas que les resultan más agradables. Así, quienes luchan sólo por los gatos se denominan, sin sentirse tontos ni ridículos, gatistas o gateros, los que luchan solo por perros son perristas. Los que protestan sólo porque no exista el horror de la tauromaquia se definen como antitaurinos y la mayor parte de los antitaurinos se comen a la vaca, de ahí el eslogan tan acertado nacido en el animalismo sencillo y poderoso (lo poderoso siempre es sencillo) de “ni vacas en los platos ni toros en las plazas”.

Hay asociaciones grandes que llevan décadas, sí, luchando por los animales y lo hacen, aparentemente por todos ellos, pero enfatizan sus protestas y pugnas y denuncias de maltrato hacia ciertas especies. Ejemplo de Pacma, que se denomina como un partido político que es vegano, pero la mayor parte de sus protestas son antitaurinas, porque resultan más populares. Pacma no ha organizado una gran manifestación por la liberación animal porque le restaría votos, y afiliados. Eso, en sí, no es animalismo. Animalismo es luchar por todos los animales cueste lo que cueste. Aquí, vemos, es donde lo sencillo unos lo hacen difícil. Porque enredan, y si les dices que no son francos, que no son fieles a la verdadera lucha, legiones de defensores del grupo, en un mundo que cada día más ve el debate (que es la forma de comunicación más nutricia y avanzante) no como una invitación a mejorar sino como ataque directo, le vienen a uno con aquello de que es feo que “te metas con quienes hacen algo, hacen lo que pueden”. Sin capacidad de autoreflexión, sin capacidad de humildad, en suma, con intención de hacer las cosas a la manera en que a uno le sirve más (el egoísmo nombrado antes), grupos como este quedan encallados en más de lo mismo siempre, no representan un problema al sistema y por tanto no ayudan a los animales para nada. Sólo ayuda a los animales lo que es incómodo, la prédica revolucionaria, no el discurso amable, 'educado', comprensivo con los agresores de todo tipo. Sólo ayuda a los animales la gente que como salvajes sale a la calle y grita que los animales padecen Infierno y desde ya deben dejar de sufrirlo.

Lo demás es kiosquito y chiste. Anécdota y una vieja canción en replay.

Hace poco publiqué un post en facebook donde esbocé de lo que aquí hablo ahora y, aunque si bien varias personas, las que entienden el animalismo como algo sencillo, que antes se expuso, dijeron: sí, esto es así, varias personas otras comentaron que mi texto era malicioso, no invitante al debate, no entendieron o no quisieron hacerlo que cuando se señalan errores graves, es por los animales. Entienden, sectariamente, leales a los dueños del chiringuito al que son fieles, que aunque aquellos amos en sus discursos digan cosas que incluso sean lesivas para los animales, bueno, otras cosas buenas harán. En lugar de pensar: bien, hemos descubierto errores, mejorémoslos, dicen: ¿ah, sí? ¿Es que tú eres perfecto? En una dialéctica que además de no servir para nada a los animales, más lo contrario, es bastante patética porque es de hooliganismo humano entre humanos y en donde en dicho hooliganismo los animales quedan atrás, en la sombra.

El post exacto que publiqué rezaba así:

“Con organizaciones así, como Animanaturalis, que luchan no por ilegalizar la vivisección sino porque estén "controlados" los laboratorios para que los animales reciban tortura... "aceptable"? [se entenderá mejor esto que se dice añadiendo yo que en el post que este texto llevaba publiqué capturas de pantalla de un email que Animanaturalis lanza a montones de gente y a mí me llegó, donde tal agrupación hablaba en términos bienestaristas de la vivisección]. Con grupos así que abordan como no es la lucha animal por ejemplo como Pacma cuando sigue usando expresiones de aceptación de la violencia animal como "perros de caza", con organizaciones como Free Fox que aplauden a un presunto experto en fauna silvestre que odia gatos... Con gente así mejor que cierren persiana porque hacen más mal que bien.

En definitiva, tanto el neobienestarismo como el especismo en la mayoría de las organizaciones (quienes enfocan sus esfuerzos en la defensa de una o unas especies y las otras se la pelan), están dejando un panorama animalista que hace diez años era endeble en paupérrimo, en una desgracia y una vil vergüenza. Poneos a hacer otra cosa porque de defensa animal no tenéis ni idea, el más mínimo corazón para proclamaros animalistas. Sois un fraude para los animales.

P.D.: y hay más, la lista es interminable.

"Nac No a la caza con perro". Para cagarse. En su web ponen un apartado que se llama Víctimas de la caza y solo aparecen los perros maltratados y asesinados por los cazadores.

Igualdad Animal, que se han vuelto bienestaristas por la pela y no pueden causar más vergüenza. Observatorio de bienestar animal, una cosa que parecía de broma pero es real. Son enteramente psicóticos y causan un rechazo muy grande porque su burla para los animales es inadmisible.

Santuarios de animales cuyos portavoces y/o fundadores aparecen en vídeos protestando por algo a gritos histéricos y muchas veces machirulos y los animalitos cerca de ellos, seres vulnerables comiéndose esa violencia verbal de gente que dice tenerlos en paz.

Grupos de personas que solo ayudan gatos y comen animales.

Otros ayudan perros y comen animales.

Antitaurinos que no son veganos.

Veganos que se pasan los días publicando cosas tontas y analfabetas sobre cómo ha de ser el discurso vegano: para ellos no ha de incluirse en la defensa animal sus casas naturales, el mar, los bosques, etc. Incluso exponen que ser justos entre humanos es malo porque sólo debemos serlo respeto a los animales. Esa gente por ejemplo suelta que no deben importarnos las guerras, las violaciones, el martirio de los niños ...sólo los animales. Son, sin duda, especistas y no han entendido está lucha, su complejidad y profundidad, también su estrategia.

Gente que solo hace activismo bajo el toldo de asociaciones internacionales, en lugar de juntarse libremente y hacerlo, y esas organizaciones suelen ser piramidales, tiranas y tener gurús a los que adoran y marcan con sus predicas como han de hablar por los animales, caso de la omnipresencia del discurso lerele, odioso y loco del Gary Nomeacuerdodesuapellido en Anonymous for the voiceless.

Etc.

Sólo el activismo libre con grupos de personas unidas libremente genera el animalismo real, lo otro es empresa, secta, negocio y en suma estafa para los desdichados animales”.

Y todavía me dejé -por mor de sólo poner una muestra de lo que hay por ahí- la mayor parte de grupos más o menos consolidados que luchan por los animales, dicen.

Es interesante detenerme en el tema de Animanaturalis, en cómo encaran el horror y la estafa médica de la vivisección. (Porque las demás asociaciones, lo he visto en muchas de sus publicaciones, piensan parecido o idéntico.)

Esto dicen, en concreto, Animanaturalis en el email masivo que hace unos días mandaron (PONDRÉ EN MAYÚSCULAS COMENTARIOS MÍOS):

“ […] En España existen decenas de laboratorios de experimentación animal. Operan bajo un sistema de inspecciones y auditorías que, como demostró Vivotecnia, puede ser sistemáticamente burlado durante años. [CON LO CUAL, ANIMANATURALIS ESTÁ DE ACUERDO CON LA EXPERIMENTACIÓN ANIMAL PERO CON INSPECCIONES Y AUDITORÍAS SERIAS, QUE NO SEAN BURLADAS] Las imágenes que en 2021 dieron la vuelta al mundo se grabaron durante casi dos años de investigación encubierta. Dos años. Eso no fue un accidente puntual. Fue una cultura. [AL MARGEN DE QUE ESTÁ MAL EXPRESADO, ESO DE QUE FUE UNA CULTURA, COMO POCO QUEDA RIDÍCULO, DECIR QUE NO FUE UN ACCIDENTE PUNTUAL ES AVENTURAR QUE SI SE HACE “BIEN” NO HABRÍA MÁS “ACCIDENTES PUNTUALES” EN OTROS LUGARES. SIGUEN:]

Si el 7 de mayo un tribunal establece que esto constituye un delito penal de maltrato animal, estamos creando jurisprudencia. Estamos diciendo que el escudo de "es ciencia" no protege la crueldad gratuita [CRUELDAD GRATUITA, ¿ESO EXISTE? SÓLO EN LA MENTE DE ALGUNOS QUE SE HACEN LLAMAR ANIMALISTAS. PORQUE NOMBRANDO CRUELDAD GRATUITA SE ACEPTA EL TÉRMINO CRUELDAD ACEPTABLE, CRUELDAD NECESARIA, Y ESO ES TRAICIÓN ANIMAL DE PRIMER NIVEL]. Estamos poniendo sobre la mesa que el sistema de control en los laboratorios de este país necesita una revisión urgente. [DE NUEVO HABLAN DE PONER UNA POLICÍA, UN CONTROL, MEJOR, PARA QUE, HOMBRE, SE LES TORTURE COMO QUIERA QUE DESEEN PARA SUS ESTÚPIDOS Y NAZIS JUEGOS A LOS ANIMALES POR LOS NAZIS, ESPECISTAS NAZIS, CIENTÍFICOS, PERO QUE, JODER, QUE COMO SE DEMOSTRÓ QUE HACEN EN VIVOTECNIA, ENCIMA BROMEAN, SE RÍEN, COÑO, QUE NO HACEN SU TRABAJO CON UN MÍNIMO DE SERIEDAD Y RESPETO, ¡SU TRABAJO DEL TORTURAR ANIMALES! Y ESO LO DEFIENDE UNA ASOCIACIÓN QUE SE AUTODEFINE COMO ANIMALISTA].

Una condena en este caso puede cambiar cómo se inspeccionan [SEGUIMOS CON LA ACEPTACIÓN DE LA VIVISECCIÓN ANIMAL] los laboratorios. Puede cambiar cómo se forman quienes trabajan en ellos [SE FORMAN, PARA ESTA ASOCIACIÓN HAY UNA FORMACIÓN QUE ES VÁLIDA PARA TORTURAR MEJOR A LOS ANIMALES, UN FP O ALGO, O UN GRADO UNIVERSITARIO]. Puede cambiar lo que ocurre dentro cuando nadie tiene una cámara oculta. [¿CAMBIAR CÓMO? ¡SI ESTÁIS DANDO EL VISTO BUENO A QUE PROSIGA LA VIVISECCIÓN, QUE SIEMPRE ES UN INFIERNO PARA LOS POBRES ANIMALES UTILIZADOS POR SÁDICOS!].

Eso es lo que está en juego el 7 de mayo. No un titular. Un precedente.

Y para llegar con todas las garantías, necesitamos tu apoyo. Cada euro que destinas a este caso no es solo para este juicio: es para los animales que todavía no tienen nombre ni imagen, pero que dependen de que este proceso salga bien. [LA GENTE YA DECIDE SI LES DA DINERO A QUIENES PROTEGEN Y BUSCAN ASENTAR UNA VIVISECCIÓN ANIMAL CON CAMARITAS O CON SEGURATAS, CLARO QUE SÍ, Y QUE SIGA LA FIESTA DEL SADISMO INSTITUCIONAL ACEPTADO EN LO POPULAR Y PROTEGIDO HASTA POR QUIENES DICEN DEFENDER A LAS VÍCTIMAS DE TALES SÁDICOS HORRIBLES Y MALVADÍSIMOS!].

Para concluir, invito a las personas que lo tengan claro, qué es ayudar de verdad a los animales, que se agrupen libremente y que no entren bajo toldos de agrupaciones ya constituidas porque todas, sin excepción, tienen un sesgo, un egoísmo particular o colectivo, de sus presidentes o presidentas, jefes, amos, o lo que sea, en algunos casos buscan perpetuar su silla y sueldo, si los tienen, en otros, asentar su mirada de la situación de los animales entre nosotros, parcial o totalmente supremacista, interesada, tramposa, estúpida, lejana de ellos a eones, porque no funciona, no funciona lo piramidal, la empresa, lo común humano para trabajar desde ello por los animales.

La lucha animalista -aquí la verdad escalofriante y que muy pocos quieren escuchar- ha de ser, primero, anarquista. Un vegano, un animalista, que no es anarquista, nunca podrá luchar por los animales como estos lo requieren, porque para luchar por un colectivo golpeado tienes que hacerte carne de ellos, de ellas, de víctima y sentir su dolor y mirar desde su mirada. Los animales no son criaturas políticas, son netamente anarquistas, como lo es la vegetación, el mar y todo aquello natural que vieron antes de ser apresados los menos y los más, que recuerdan, quizá, en su memoria genética y creen que son meras imaginaciones, en sus podridos y desalmados encierros sombríos e insalubres donde piensan, con ojos cerrados, que esa masa de agua inmensa que les viene a la mente como en una ensoñación es inventada por sus locuras, que esas extensiones magníficas, solares, infinitas de hierba no existen en el exterior de sus avernos donde humanos en el momento en que las sueñan les golpean para que se sitúen en las posturas que les vengan en gana para ganar espacio para reunir mayor número de reos en menor espacio y ganar más, luego a la venta de estas personas cuadrúpedas, con pico en lugar de labios, con pelo duro por todo el cuerpo en lugar de piel como la nuestra, con plumas, con alas en lugar de brazos, con ancas en lugar de pies. ¡Maravillosos, esa diversidad de vida! ¡Se los comen! ¡Los encierran, los usan de las mil formas! ¡Los lúgubres humanos!

Con la connivencia del discurso y hechos de la mayoría de los animalistas y sus organizaciones consentidoras y cómplices.

Por eso decía que la definición de animalismo la quieren hacer difícil, pero no lo es.

Sé que el lector atento, el honesto en definitiva, habrá entendido qué queremos decir los animales y Ángel en este nuevo escrito contra la estupidez, el egoísmo y el horror de una humanidad que no quiere bajarse de sus privilegios, ni del más pequeño y mísero. Lo quieren todo.

Lo quieren todo porque son horribles y, encima, quieren ser considerados buenos. Buena gente. Con esas manos tan chorreantes de sangre, con esas bocas mintiendo sobre sus intenciones, negras como la noche más negra del poema más triste escrito antes de que el poeta se colgase de una viga.

Ante tanta manipulación. En el reino de la mentira. Donde la verdad está atada de tantas cadenas que no se le ve ni un brazo, mucho menos el rostro. La verdad, encadenada, en un sótano sombrío, protegido por una legión de soldados fuertemente armados entre los que ayudan y soldadean animalistas, sí, animalistas, participando de la fiesta de la supremacía.

Un animalismo que no es antisistema no es animalismo.

Y cuidado cuando forméis grupos libres de humanos, atentos, porque no sólo engañan y hacen trampas los grandes grupos sino las personas en lo particular. Los grupos con menos miembros son los que más opciones tienen de realizar logros importantes porque están realmente cohesionados. Como decía, atentos a la traición, los animalistas avanzamos hacia la liberación, con mirada limpia, pero mira de cuando en cuando de reojo porque como el animalista, per se, es humano, aún contiene esencia humana, y contiene la envidia, y contiene la traición.

Ve y busca sólo amigas y amigos que en sus miradas limpias sepas seguro que jamás te traicionarán ni te venderán en la lonja, bajo la mirada de todos.

Busca anarquistas -por eso anoté como imprescindible eso-, porque sólo quien además de vegano y animalista es anarquista, pero anarquista de verdad, no buscará la traición, será respetuoso, será amigo de verdad, fraterno y no pecará de desagradecido y de mal hermano: atributos oscuros que sólo envenenan a los que fingiendo luchar por los animales sólo desean hacer política y escalar por aquel edificio del orgullo humano y de la supremacía oculta. En suma, gente que nunca quiso de verdad la lucha sencilla por los animales sino que buscó, secretamente, un lugar en la sociedad humana.

Todo lo contrario a lo que buscamos los animalistas y los animales.