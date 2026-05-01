Elisabeth Arrojo, premiada en Carboneros por una oncología que pone al paciente en el centro

El municipio jiennense de Carboneros acogió el pasado 18 de abril una nueva edición de los Premios Corazón de Olavidia, un reconocimiento que pone el foco en personas e instituciones cuya labor destaca por su impacto social, su compromiso y su contribución al bienestar colectivo.

Entre los galardonados de este año se encuentra la oncóloga Elisabeth Arrojo, cuya trayectoria en el ámbito de la oncología ha sido reconocida no solo por su enfoque clínico, sino por una visión integradora de la medicina que sitúa al paciente en el centro del proceso asistencial.

El acto reunió a perfiles procedentes de distintos ámbitos —sanitario, social, cultural y periodístico—, configurando un entorno en el que el reconocimiento individual se diluye en una idea más amplia: la del servicio a los demás como eje común. Entre los asistentes se encontraban figuras como la periodista Pepa Bueno, el también periodista Javier Ruiz o el exseleccionador nacional Vicente del Bosque, todos ellos vinculados a valores como el liderazgo, la responsabilidad y la vocación pública.

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue la coincidencia con entidades sociales como AMAMA o la organización Betania, cuya labor en el acompañamiento a personas vulnerables y pacientes oncológicos refleja una dimensión de la salud que trasciende lo estrictamente clínico.

Más allá del reconocimiento Lejos de interpretarse como un punto de llegada, el galardón se enmarca, según su entorno profesional, como un refuerzo a una línea de trabajo consolidada en los últimos años: avanzar hacia una oncología que combine innovación terapéutica, rigor científico y una atención más personalizada.

En este sentido, la práctica de Arrojo se ha caracterizado por integrar no solo los avances médicos, sino también una mirada más amplia sobre el impacto del cáncer en la vida de las personas. Un enfoque que entiende que el tratamiento no se limita a la intervención clínica, sino que incluye aspectos emocionales, sociales y humanos que forman parte del proceso.

Durante el acto, también tuvo especial relevancia la presencia de la poeta Magdalena Sánchez Blesa, cuya intervención puso sobre la mesa una idea que conecta directamente con esta visión: la salud no siempre comienza en lo físico, y en muchos casos se construye desde lo emocional.

Una oncología en transformación El reconocimiento llega en un momento en el que la oncología atraviesa una etapa de transformación acelerada, impulsada por la investigación, la medicina personalizada y la incorporación de nuevas tecnologías. Sin embargo, este avance técnico convive con una necesidad cada vez más evidente: humanizar la atención sanitaria.

En este contexto, voces como la de Arrojo insisten en la importancia de no perder de vista que detrás de cada diagnóstico hay una historia individual, y que la calidad asistencial no puede medirse únicamente en términos de resultados clínicos, sino también en la forma en que se acompaña al paciente durante todo el proceso.

Un premio que señala una dirección Los Premios Corazón de Olavidia, lejos de centrarse exclusivamente en trayectorias profesionales, destacan precisamente esa combinación entre excelencia y compromiso social. En el caso de la oncología, esto se traduce en una medicina que no solo busca tratar la enfermedad, sino también mejorar la experiencia de quienes la atraviesan.

El reconocimiento a Elisabeth Arrojo se inscribe en esa lógica: poner en valor una forma de ejercer la medicina donde la innovación y la ciencia conviven con la empatía, el acompañamiento y una comprensión más profunda de lo que significa realmente cuidar.

Porque, como se puso de manifiesto durante el encuentro, el avance en salud no depende únicamente de nuevos tratamientos, sino también de cómo se construyen las relaciones entre profesionales, pacientes y entorno.

