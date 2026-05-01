Un refugio mediterráneo con historia propia; así es Masía Aitona

El turismo rural ha evolucionado hacia propuestas que priorizan la experiencia, el ritmo pausado y el vínculo con el entorno. En este escenario, B&B Masía Aitona representa una forma de entender el descanso desde lo esencial, donde el paisaje y el tiempo adquieren protagonismo.

Este alojamiento rural, inspirado en un estilo Mediterráneo, surge como respuesta a la necesidad de reconectar con lo cotidiano desde la calma y la sencillez. Su propuesta integra naturaleza, hospitalidad y pequeñas atenciones que configuran una estancia pensada para favorecer la desconexión real.

Un origen con raíces familiares y vocación de hogar B&B Masía Aitona nace de un proyecto personal profundamente ligado a la memoria familiar y a una decisión vital marcada por el cambio. Sus propietarios, originarios de Pamplona, se trasladaron a Castellón en el año 2000 en busca de una vida más vinculada al territorio, al clima y al ritmo del campo. El nombre Aitona, que significa abuelo en euskera, constituye un homenaje directo a una figura clave cuya herencia permitió iniciar la construcción de este alojamiento desde cero.

El proyecto comenzó a tomar forma en 2009, en una finca situada en Les Useres, en la provincia de Castellón, rodeada de viñedos, olivos y almendros, con vistas al entorno natural del Penyagolosa. Tras varios años de desarrollo, el alojamiento abrió sus puertas en 2015, consolidándose como un espacio concebido para compartir tiempo, conversaciones y experiencias sencillas en plena naturaleza. Desde entonces, ha mantenido su esencia como Bed and Breakfast, combinando cercanía y autenticidad.

El establecimiento cuenta con cuatro habitaciones dobles con baño privado (Chaouen, Meknes, Rabat y Fez) y diversas zonas comunes, entre ellas piscina de agua marina, terraza con vistas panorámicas, patio ajardinado, zona chill out, barbacoa, gimnasio y parking exterior. Todo ello se integra en un paisaje caracterizado por bancales de piedra seca y suaves colinas que evocan la conocida “Toscana valenciana”.

Su ubicación, entre mar y montaña y próxima a enclaves como Villafamés y Culla, permite complementar la estancia con actividades de senderismo, visitas culturales y propuestas de enoturismo en bodegas locales.

Una estancia pensada para compartir, descansar y disfrutar del entorno La propuesta de alojamiento y desayuno de Masía Aitona se completa con servicios orientados al bienestar y al disfrute pausado. Los desayunos elaborados con productos de proximidad, las cenas gastronómicas con ingredientes de temporada y las experiencias como masajes privados o catas de vino contribuyen a crear una experiencia integral.

Uno de los rasgos diferenciales del establecimiento es su enfoque pet-friendly, concebido desde una perspectiva natural y sin artificios. En Masía Aitona las mascotas son bienvenidas como parte de la experiencia, disfrutando junto a sus acompañantes de un entorno pet-friendly con espacios y servicios pensados para su bienestar. Alojamiento B&B Masía Aitona - "Viaja con tu Mascota"

El uso de piscina de agua salina sin productos químicos, junto con una filosofía basada en el respeto por el entorno, refuerza una propuesta coherente con los valores de sostenibilidad y bienestar.

Masía Aitona mantiene así una identidad definida, donde la tranquilidad y el contacto con la naturaleza se convierten en elementos centrales. Su esencia, profundamente ligada al carácter Mediterráneo, continúa evolucionando sin perder la idea original: ofrecer un espacio donde el tiempo se percibe de otra manera y donde cada estancia se construye desde lo cotidiano, sin artificios, pero con intención.

