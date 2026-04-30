Ant International lanza el Agentic Mobile Protocol de código abierto para impulsar el comercio basado en IA

El Agentic Mobile Protocol (AMP) es el primer marco de pagos agéntico del mundo diseñado para interfaces móviles, incluyendo monederos digitales, superapps y dispositivos wearables. Creado totalmente en código abierto, el protocolo permite a los grandes modelos de lenguaje (LLM), las plataformas y los comerciantes conectarse de forma fluida y agéntica con 4.400 millones de usuarios de monederos digitales en todo el mundo mediante una integración sencilla y segura Ant International presenta el Agentic Mobile Protocol (AMP) para el sector del comercio agéntico, creado con el objetivo de permitir una conexión de pago agéntica segura y nativa de AIOps a servicios móviles, incluyendo carteras digitales, aplicaciones bancarias, superaplicaciones y portales móviles, desde teléfonos hasta dispositivos wearables.

"Estamos profundamente agradecidos a los socios, adquirentes y desarrolladores que han contribuido a este proyecto. Un protocolo de comercio agéntico para el comercio móvil que garantice una eficiencia y una seguridad superiores será clave para que las empresas, grandes y pequeñas, se expandan a los mercados de más rápido crecimiento del mundo. Esperamos ampliar nuestros acuerdos en múltiples niveles para hacer posible el éxito del comercio con IA en el mundo real", afirmó Jiang-Ming Yang, director de Innovación de Ant International.

Los monederos y los pagos móviles, motores clave del comercio agéntico

El mercado global del comercio agéntico podría alcanzar unos 28.000 millones de dólares estadounidenses en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 46 %, a medida que el sector avanza rápidamente desde programas piloto de agentes de IA hacia sistemas de transacciones autónomos a gran escala. El número de usuarios de carteras digitales a nivel mundial alcanzó los 4.400 millones en 2025, y se espera que supere los 6.000 millones —más del 75 % de la población mundial— para 2030.

Si bien los nuevos canales de pago están posicionados para convertirse en una interfaz principal para el comercio basado en IA, los protocolos de pago actuales de IA están diseñados en gran medida para los canales de tarjetas. Los comerciantes y las carteras digitales deben poder ofrecer una experiencia de pago fluida, autenticar a agentes de confianza y verificar credenciales sin interrupciones, así como gestionar sin problemas las tareas de liquidación y gestión de transacciones posteriores al pago en un entorno nativo para móviles e IA.

Con el Agentic Mobile Protocol, los comerciantes —LLM, plataformas de IA, comerciantes con agentes de desarrollo propio y creadores de agentes— y las carteras digitales pueden integrar la funcionalidad de pago agéntico directamente en sus flujos de trabajo, eliminando la necesidad de renovaciones del sistema.

Ant International ha convertido el AMP en código abierto para ayudar a establecer un estándar universal y auditable que garantice que los agentes de IA puedan realizar transacciones de forma segura y fluida en cualquier plataforma global.

Características del marco AMP:

Una experiencia de pago mediante agentes superior gracias a: Una integración más rápida de los agentes: se reduce en un 50 % el número de pasos necesarios para vincular un agente de pago a un monedero digital en comparación con los métodos tradicionales de vinculación de tarjetas. Garantía de devolución del dinero: cada transacción iniciada por un agente está respaldada por un mecanismo de garantía de devolución del dinero para los socios de pago en caso de apropiación de cuentas. Compatibilidad entre dispositivos: los agentes de pago pueden funcionar en interfaces móviles en smartphones, relojes inteligentes, gafas de RA y sistemas integrados en el coche, una capacidad de la que carecen los sistemas basados en tarjetas.

Una arquitectura de confianza más eficiente y segura para la delegación de agentes, que garantiza una delegación segura y precisa de la autoridad de pago a los agentes de IA —ya sea para pedir un café, reservar un viaje o planificar unas vacaciones— con total visibilidad y la posibilidad de revocar o modificar tareas en cualquier momento.

Un mecanismo de liquidación de alta frecuencia de agente a agente (A2A) permite transacciones automatizadas y ultrapequeñas entre agentes de IA. Es capaz de gestionar nanotransacciones de tan solo 0,000001 $ entre agentes con contabilidad y compensación en tiempo real. La liquidación A2A es crucial para la economía de agentes, que requiere la capacidad de procesar transacciones de agentes de alta frecuencia y por debajo de un céntimo que los sistemas de pago tradicionales no pueden soportar.

Un marco completo de "Conoce a tu agente" (KYA) establece la identidad digital de un agente y certifica sus capacidades autorizadas. El mecanismo propio de calificación de confianza de agentes ofrece una capa adicional de protección, una herramienta dinámica de gestión de riesgos que determina si un agente es de confianza y controla su nivel de autonomía. Un ecosistema de monederos con 40 miembros en coordinación intersectorial

Ant International está trabajando con socios de monederos de Alipay+, la pasarela de monederos global de la empresa, para implementar el AMP. Alipay+ conecta ahora a más de 40 socios de monederos digitales, que abarcan 1.800 millones de cuentas de usuario y 150 millones de comerciantes en todo el mundo.

Aprovechando esta red de socios de pago que abarca monederos, adquirentes, superaplicaciones y tarjetas, Ant International se encuentra entre los primeros socios de Mastercard y Visa en poner a prueba capacidades de transacción con tarjeta para agentes de IA, al tiempo que colabora con Google en sus protocolos para el comercio y los pagos mediante agentes.

[1] https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/agentic-commerce-market-report

[2] https://www.juniperresearch.com/press/digital-wallet-users-to-surpass-three-quarters-of-global-population-by-2030/

