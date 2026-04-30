Ant International lanza el Agentic Mobile Protocol de código abierto para impulsar el comercio basado en IA
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El Agentic Mobile Protocol (AMP) es el primer marco de pagos agéntico del mundo diseñado para interfaces móviles, incluyendo monederos digitales, superapps y dispositivos wearables. Creado totalmente en código abierto, el protocolo permite a los grandes modelos de lenguaje (LLM), las plataformas y los comerciantes conectarse de forma fluida y agéntica con 4.400 millones de usuarios de monederos digitales en todo el mundo mediante una integración sencilla y segura
Ant International presenta el Agentic Mobile Protocol (AMP) para el sector del comercio agéntico, creado con el objetivo de permitir una conexión de pago agéntica segura y nativa de AIOps a servicios móviles, incluyendo carteras digitales, aplicaciones bancarias, superaplicaciones y portales móviles, desde teléfonos hasta dispositivos wearables.
"Estamos profundamente agradecidos a los socios, adquirentes y desarrolladores que han contribuido a este proyecto. Un protocolo de comercio agéntico para el comercio móvil que garantice una eficiencia y una seguridad superiores será clave para que las empresas, grandes y pequeñas, se expandan a los mercados de más rápido crecimiento del mundo. Esperamos ampliar nuestros acuerdos en múltiples niveles para hacer posible el éxito del comercio con IA en el mundo real", afirmó Jiang-Ming Yang, director de Innovación de Ant International.
Los monederos y los pagos móviles, motores clave del comercio agéntico
Si bien los nuevos canales de pago están posicionados para convertirse en una interfaz principal para el comercio basado en IA, los protocolos de pago actuales de IA están diseñados en gran medida para los canales de tarjetas. Los comerciantes y las carteras digitales deben poder ofrecer una experiencia de pago fluida, autenticar a agentes de confianza y verificar credenciales sin interrupciones, así como gestionar sin problemas las tareas de liquidación y gestión de transacciones posteriores al pago en un entorno nativo para móviles e IA.
Con el Agentic Mobile Protocol, los comerciantes —LLM, plataformas de IA, comerciantes con agentes de desarrollo propio y creadores de agentes— y las carteras digitales pueden integrar la funcionalidad de pago agéntico directamente en sus flujos de trabajo, eliminando la necesidad de renovaciones del sistema.
Ant International ha convertido el AMP en código abierto para ayudar a establecer un estándar universal y auditable que garantice que los agentes de IA puedan realizar transacciones de forma segura y fluida en cualquier plataforma global.
Características del marco AMP:
Un ecosistema de monederos con 40 miembros en coordinación intersectorial
Aprovechando esta red de socios de pago que abarca monederos, adquirentes, superaplicaciones y tarjetas, Ant International se encuentra entre los primeros socios de Mastercard y Visa en poner a prueba capacidades de transacción con tarjeta para agentes de IA, al tiempo que colabora con Google en sus protocolos para el comercio y los pagos mediante agentes.
[1] https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/agentic-commerce-market-report
[2] https://www.juniperresearch.com/press/digital-wallet-users-to-surpass-three-quarters-of-global-population-by-2030/
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