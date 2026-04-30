La escritora Soledad Puértolas recibe el Premio Cultura GSD 2026

GSD celebró ayer en su colegio del barrio madrileño de Moratalaz una gala en la que también se reconoció el proyecto educativo MUN como una de sus principales apuestas pedagógicas, junto al talento del alumnado premiado en los certámenes literarios, artísticos, matemáticos, científicos, de ensayo y lenguas extranjeras La institución GSD ha celebrado la Gala de los Premios de la Cultura 2026, un encuentro que ha vuelto a poner en valor la creatividad, el pensamiento crítico y la implicación social que definen su proyecto educativo. La ceremonia, conducida por Javier Ariza e Isabel Gómez, reunió a toda la comunidad educativa en una jornada marcada por el reconocimiento al talento en múltiples disciplinas.

El momento más destacado de la gala fue la entrega del Premio Cultura 2026 a Soledad Puértolas, una de las voces más relevantes de la literatura contemporánea en español. La escritora recibió el galardón de manos del presidente de la cooperativa, José Luis Miranda, quien subrayó durante su intervención "la profunda conexión entre escritura y conciencia" y definió a Puértolas como "una de las voces más lúcidas, constantes y fieles a esa verdad interior en la literatura española contemporánea".

En su discurso, Miranda recorrió la trayectoria de la autora, destacando su capacidad para explorar "los territorios silenciosos de la experiencia humana" y el valor de una obra "de gran claridad aparente y profunda resonancia interior".

Por su parte, Soledad Puértolas agradeció emocionada el reconocimiento y reivindicó el papel esencial de la educación: "Es esencial para toda la sociedad", afirmó, al tiempo que puso el foco en la enseñanza de la literatura como herramienta para descubrir la individualidad: "Cada ser humano es irrepetible y al leer accedemos a esa experiencia única que, sin embargo, nos interpela a todos". Asimismo, animó a docentes y centros a fomentar la expresión personal del alumnado: "Que se expresen, que encuentren su voz, porque saber hablar y escribir bien es una ventaja vital".

El segundo gran eje de la gala fue el reconocimiento al proyecto MUN (Model United Nations), galardonado con el Premio Educación en su primera edición. El director del área educativa, Gustavo Pita, destacó que esta iniciativa "reúne conocimiento, interés por temas reales e implicación del alumnado en una experiencia de aprendizaje de primer nivel". El proyecto, desarrollado con estudiantes de varios centros, permitió a jóvenes convertirse en delegaciones internacionales para debatir cuestiones globales como el cambio climático o la igualdad.

Pita subrayó además el papel del profesorado como eje del éxito educativo: "El profesor es la pieza clave, el acompañante por antonomasia. Nadie llega lejos solo", afirmó, reivindicando la necesidad de reconocer su labor.

La gala se abrió con la bienvenida institucional del director de GSD Moratalaz, Juan Manuel Reviejo, quien destacó la participación de todo el alumnado: "Habéis demostrado talento, esfuerzo, curiosidad y valentía. Y eso es, sin duda, el mayor de los premios". Reviejo puso en valor, además, la implicación de todos los departamentos didácticos en esta edición: "Refleja lo que somos, una educación integral donde arte, ciencia y pensamiento crítico caminan juntos".

A partir de ese momento, la gala recorrió los distintos certámenes que componen los Premios de la Cultura GSD, reconociendo a todos los participantes y ganadores.

En el XIV Certamen Literario, dedicado al tema "El banco", se premió el talento narrativo desde Infantil hasta Bachillerato, con alumnos de centros como GSD Las Rozas, GSD Alcalá, GSD Guadarrama, GSD Moratalaz o GSD Valdebebas entre los galardonados en sus diferentes niveles.

El III Certamen EXPRESARTE puso el foco en la expresión plástica bajo el lema "El monstruo que vive en mí", reconociendo la capacidad del alumnado para explorar emociones y realidades a través del arte en todas las etapas educativas.

Las matemáticas tuvieron también su espacio con el XIV Certamen de Matemáticas, en el que se distinguió la precisión, el ingenio y la perseverancia de estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato, evidenciando que "las matemáticas son una forma de entender el mundo".

El XIV Certamen de Ensayo abordó el tema "IA: oportunidad o peligro", premiando trabajos que destacaron por su capacidad de reflexión sobre uno de los grandes debates contemporáneos, mientras que el I Certamen de Lenguas Extranjeras reconoció el aprendizaje del inglés y el francés como herramientas de comunicación global.

La gala incluyó además el I Certamen Científico, que premió proyectos como "La cama que se hace sola" o "A un clic de distancia", reflejo del espíritu investigador del alumnado.

El nuevo Premio Educación GSD reconoció de manera especial al equipo impulsor del proyecto MUN, formado por Javier Ariza y Germán Fonseca (GSD Buitrago), Inés Navarro (GSD Moratalaz), Patricia Rojas (GSD Las Artes) y Jorge Manrique (GSD Las Suertes), destacando su contribución a una educación basada en la experiencia, el debate y la cooperación.

La ceremonia concluyó con un mensaje de agradecimiento a toda la comunidad educativa y una invitación a seguir impulsando la creatividad y el conocimiento: una apuesta que, como quedó patente durante toda la gala, define el presente y el futuro de GSD.

