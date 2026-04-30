El Obrador de Goya lanza por primera vez una tarta hecha con la icónica Caja Roja® de Nestlé, para el Día de la Madre

Esta edición limitada ya está disponible en sus 30 establecimientos y se mantendrá a la venta hasta el próximo domingo. Con "la Tarta que no se espera", la compañía activa una de sus campañas de mayor rotación, vinculada a uno de los picos de consumo del calendario El Obrador de Goya ha puesto ya a la venta su tarta especial para el Día de la Madre, una edición limitada que, por primera vez en la historia de la compañía, se inspira en la icónica Caja Roja®, marca registrada de Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Suiza. La referencia estará disponible hasta el próximo domingo en los cerca de 30 establecimientos de la cadena, en uno de los periodos de mayor concentración de consumo para la pastelería.

Esta edición limitada, desarrollada específicamente para esta ocasión, se presenta como una tarta de acabado cuidado y estética temática, concebida tanto para consumo en el hogar como para regalo. El producto combina una base de bizcocho suave de vainilla, con una cobertura de crema de chocolate blanco elaborada con Caja Roja® y una decoración elaborada con elementos inspirados en la icónica Caja Roja® de Nestlé. Una combinación equilibrada, intensa y deliciosa que recuerda al sabor inconfundible de los bombones más famosos.

Con este lanzamiento, la compañía activa una de sus campañas estacionales clave, en un contexto en el que las celebraciones familiares impulsan la demanda de productos de valor añadido, especialmente en categorías como tartas y postres para compartir. En este sentido, el Día de la Madre se consolida como una de las fechas con mayor impacto en la actividad del sector.

Más allá del lanzamiento puntual, esta acción se enmarca dentro de la estrategia de diversificación de producto de la compañía, que en los últimos años ha reforzado su catálogo para responder a distintos momentos de consumo. El Obrador de Goya ha evolucionado desde un modelo centrado en la pastelería tradicional hacia una oferta más amplia, que combina referencias clásicas con desarrollos específicos para campañas estacionales y celebraciones, tanto en el canal minorista como en el profesional.

La campaña se desplegará en toda su red de tiendas, con especial intensidad en ubicaciones de alto tránsito, y con una planificación de producción adaptada al incremento esperado de ventas en los días previos a la celebración.

Como es habitual en la firma, estas creaciones se elaboran siguiendo procesos 100 % artesanales en el obrador central que El Obrador de Goya tiene en Getafe, una instalación de más de 3.000 metros cuadrados equipada con tecnología de última generación, pero orientada a preservar la ejecución manual y el control del producto. Un equipo de 30 profesionales trabaja diariamente en la elaboración de bollería, pastelería y tartas, utilizando exclusivamente materias primas de calidad y prescindiendo de conservantes y aditivos.

En la actualidad, El Obrador De Goya cuenta con una red de 30 establecimientos en España, 27 de ellos en la Comunidad de Madrid, además de presencia en Barcelona y Málaga, todos bajo el concepto bakery coffee. La compañía cerró 2025 con una facturación de 12 millones de euros, un 9 % más que el ejercicio anterior, y mantiene un plan de crecimiento sostenido que combina la expansión de su red de tiendas con el desarrollo del canal profesional de hostelería y restauración.

