Más del 50 % de los españoles desconoce cómo proteger su audición frente a grandes eventos
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En la reciente encuesta de GAES "La vida en todos sus sentidos", el 49,7 % de los españoles admite que su preocupación por la audición es algo en lo que no piensa de forma activa hasta que percibe un problema o señal de alerta
En plena ebullición de la agenda cultural y deportiva, con festivales internacionales como Coachella marcando tendencia y eventos nacionales de la magnitud de la reciente final de la Copa del Rey, la Feria de Abril o la esperada gira de Bad Bunny, la exposición a ambientes sonoros de alta intensidad es una constante en tiempo de ocio. Sin embargo, no parece preocupar o no se es consciente. Con motivo del Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido, GAES, compañía líder en prevención y cuidado auditivo, quiere poner el foco en la importancia de aprender a convivir con estos sonidos de manera responsable.
Disfrutar de la música en directo o de la emoción de un estadio es una experiencia vital que conecta con las emociones, pero para que esos recuerdos perduren, es fundamental integrar hábitos de prevención que aseguren que la "biblioteca de sonidos" personal siga creciendo sin limitaciones.
Cultura preventiva en la era del ocio de masas
Fomentar la concienciación en estos momentos de máxima actividad social permite que los ciudadanos sigan asistiendo a sus citas favoritas con la tranquilidad de saber cómo cuidar su oído de forma sencilla. No se trata de reducir el disfrute directamente, sino de entender que la salud auditiva es un activo que se tiene que proteger para poder seguir asistiendo a estos eventos de manera segura. Una revisión a tiempo o el uso de protecciones específicas en entornos de alta intensidad pueden marcar la diferencia entre un recuerdo pasajero y la capacidad de seguir disfrutando de la música durante muchos años más.
El valor de los sonidos que conectan
Esta disparidad demuestra que la salud auditiva es el vehículo que permite transitar por todos los registros, capturando desde el beat más potente de una canción —imprescindible para el 21,8 % en su banda sonora vital— hasta sonidos tan cotidianos y sutiles como una respiración tranquila, valorada por el 19,3 % de los participantes como un elemento esencial de su bienestar.
Este contraste de un ambiente festivo a situaciones en calma y silencio refleja que cada persona siente los sonidos de una manera distinta. Por ejemplo, el hecho de que la risa compartida sea identificada por el 41,2 % de los españoles como el sonido que más les conecta con los demás, pone de manifiesto que la audición no es solo un proceso biológico, sino un puente social y afectivo. Mantener este puente en perfecto estado es lo que permite que el impacto de los grandes eventos sea puramente positivo, sumando experiencias sin restar capacidades sensoriales.
Garantizando el futuro de la memoria sonora
Al fin y al cabo, los sonidos que hoy se descuidan son los que mañana se podrían echar de menos. Detectar cualquier cambio a tiempo es el primer paso para seguir sumando experiencias en estadios y salas de conciertos, asegurando que la única huella que dejen eventos de artistas globales como Rosalía o Bad Bunny sea la de un recuerdo imborrable en la memoria sonora y emocional.
Para fomentar la concienciación en torno a la audición y la escucha responsable, GAES cuenta con la aplicación móvil gratuita Listen Responsibly, que permite a los usuarios medir los niveles de ruido en tiempo real durante estos grandes eventos. Gracias a esta tecnología, junto con una revisión a tiempo o el uso de protecciones específicas, es posible marcar la diferencia y seguir disfrutando de los conciertos, los festivales y partidos de fútbol durante muchos años más.
Es posible descargar la app aquí: https://www.listen-responsibly.com/es/
Acerca de GAES y Amplifon
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