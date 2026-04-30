Pablo Gómez (Metlabs) en el Galicia Finance Date: "Todos los activos del mundo serán tokenizados"
|
|
El CEO de Metlabs defendió ante directores financieros, banca y representantes institucionales que la tokenización de activos representa una transformación estructural de la infraestructura financiera global, ya en marcha y empujada por los principales actores institucionales del sector, en la V edición del Galicia Finance Date organizada por APD
Pablo Gómez, CEO y fundador de Metlabs, empresa de desarrollo blockchain y tokenización de activos reales, participó esta semana como ponente en la V edición del Galicia Finance Date, celebrada en Santiago de Compostela. El encuentro, organizado por APD (Asociación para el Progreso de la Dirección), reunió a directores financieros, banca, despachos y representantes institucionales, con la clausura del Conselleiro de Facenda e Administración Pública de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos López-Prado.
La conversación, titulada "Tokenización de activos: cómo la tecnología blockchain está transformando los mercados financieros", fue moderada por Isaac González, Head of Innovation de Metlabs.
Durante su intervención, Pablo Gómez defendió que la tokenización debe entenderse como una transformación estructural de la infraestructura del sistema financiero, no como un fenómeno tecnológico aislado. "Tokenizar es la representación digital de un activo o de un derecho sobre infraestructura blockchain. Lo que cambia son los raíles sobre los que se mueve el sistema financiero", afirmó el CEO de Metlabs.
Una transformación empujada por los grandes actores institucionales
Esta transformación está impulsada por las grandes instituciones del sistema financiero: bancos, gestoras, infraestructuras de mercado y supervisores. Como ejemplo, el CEO de Metlabs citó a Larry Fink, CEO de BlackRock, la mayor gestora del mundo con más de trece billones de dólares bajo gestión. "Fink lleva dos cartas anuales consecutivas defendiendo que todos los activos del mundo van a ser tokenizados", recordó Pablo Gómez.
Las previsiones del sector apuntan a un mercado de activos tokenizados que podría alcanzar billones de dólares en pocos años. Boston Consulting Group estima 16 billones de dólares en 2030, equivalentes al 10 % del PIB mundial.
Marco regulatorio español y europeo plenamente operativo
Sobre Metlabs
Hay algo que suele desconcertar a quien se muda por primera vez: dos traslados aparentemente similares pueden tener importes muy distintos. Misma ciudad, mismo tipo de vivienda, incluso distancias parecidas… y aún así, el presupuesto cambia. En Barcelona esto ocurre con frecuencia, porque hay muchos factores que no se ven a simple vista y que condicionan el trabajo desde el inicio.
Con "la Tarta que no se espera", la compañía activa una de sus campañas de mayor rotación, vinculada a uno de los picos de consumo del calendario El Obrador de Goya ha puesto ya a la venta su tarta especial para el Día de la Madre, una edición limitada que, por primera vez en la historia de la compañía, se inspira en la icónica Caja Roja®, marca registrada de Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Suiza.
GSD celebró ayer en su colegio del barrio madrileño de Moratalaz una gala en la que también se reconoció el proyecto educativo MUN como una de sus principales apuestas pedagógicas, junto al talento del alumnado premiado en los certámenes literarios, artísticos, matemáticos, científicos, de ensayo y lenguas extranjeras La institución GSD ha celebrado la Gala de los Premios de la Cultura 2026, un encuentro que ha vuelto a poner en valor la creatividad, el pensamiento crítico y la implicación social que definen su proyecto educativo.