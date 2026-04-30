Grupo Tecon y AGE2 refuerzan su apuesta por la IA tras visitar los AI Factory de Dell en París

Grupo Tecon y AGE2 han visitado esta semana los AI Factory de Dell en París, en una iniciativa impulsada por TD SYNNEX, donde han conocido de primera mano el ecosistema de inteligencia artificial construido sobre la colaboración entre Dell Technologies, NVIDIA, GALENE.IA y el propio TD SYNNEX.





Durante las jornadas del lunes y martes, Grupo Tecon y AGE2 participaron en una inmersión tecnológica centrada en las capacidades de Dell Technologies en inteligencia artificial, apoyadas en la potencia de computación de NVIDIA y complementadas por soluciones especializadas como las de GALENE.IA, todo ello articulado a través del modelo de distribución y acompañamiento de TD SYNNEX.





Uno de los aspectos más relevantes fue el acceso a los AI Labs de Dell Technologies, espacios diseñados para el desarrollo de pruebas de concepto (PoC), donde el trabajo conjunto entre fabricantes, mayoristas y partners tecnológicos permite acelerar la adopción de soluciones de IA en entornos reales de negocio.





La visita permitió además conocer casos de uso concretos desarrollados gracias a la colaboración entre estos actores, poniendo de relieve la importancia de un enfoque de ecosistema en el despliegue de la inteligencia artificial.





Esta experiencia refuerza el compromiso de Grupo Tecon y AGE2 con la innovación, destacando el valor de apoyarse en un ecosistema sólido de partners como Dell Technologies, NVIDIA, GALENE.IA y TD SYNNEX para llevar la IA a proyectos tangibles.



