Cigarran Sailing Team, batalla extrema en las aguas salvajes de Limanu

En las aguas del sureste europeo, donde el mar Negro muerde la costa de Limanu (Rumanía) y los ríos interiores dibujan laberintos de calma engañosa, se levantó un escenario que durante tres días dejó de pertenecer a la geografía para convertirse en territorio de combate. Allí, en el entorno de Limanu Life Harbour, la serenidad habitual dio paso a una tensión invisible, como si el propio paisaje supiera que iba a ser testigo de algo excepcional.

Del 24 al 26 de abril, ese rincón aparentemente silencioso de Rumanía se transformó en un campo de batalla náutico con nombre propio: Extreme Match Race Internacional. El adjetivo no era decorativo. Era una advertencia y el equipo Cigarran Sailing Team compuesto por los miembros Oscar Comesaña, Roberto Telle y José Cigarrán con el mecenazgo de Cigarran Abogados, Tear y Mundo Náutica pertenecientes al Club Moaña Mar darían la batalla.

Ocho equipos de élite, procedentes de cuatro naciones —España, Italia, Bulgaria y el país anfitrión— fueron convocados bajo criterios de ranking internacional y selección directa. No era una regata abierta ni un festival náutico. Era un duelo cerrado, quirúrgico, donde cada decisión en el agua podía cambiar la historia en cuestión de segundos.

El formato lo decía todo: dos rondas completas de todos contra todos, semifinales al mejor de dos y una final sin red de seguridad. Treinta enfrentamientos condensados en apenas 48 horas. Cada prueba, de unos 17 minutos, era un choque de precisión, estrategia y nervios. No había margen para el error. No había tiempo para recuperarse del anterior.

Pero el verdadero protagonista, antes incluso de que el viento empezara a decidir destinos, era el propio campo de regatas. El entorno de Limanu no ofrecía estabilidad, sino carácter. Un sistema de vientos erráticos, roles constantes y variaciones bruscas de intensidad convertían cada salida en una incógnita. El agua dulce del río Balta Limanu, a escasa distancia de su desembocadura en el mar Negro, creaba un escenario híbrido donde el viento no obedecía a lógica alguna.

En ese teatro natural se desplegaba una narrativa de tensión constante. A un lado, la naturaleza indomable. Al otro, la técnica humana intentando imponer orden.

El Cigarran Sailing Team llegaba tras un viaje que ya había servido como primera prueba. Cuatro horas de vuelo, cinco de carretera, y una llegada marcada por la fatiga y la incertidumbre. Pero también por la determinación. El equipo celeste sabía que no había excusas posibles: allí no se venía a participar, se venía a sobrevivir.

El primer día fue un laboratorio de resistencia. Enfrentamientos encadenados, rivales de estilos completamente distintos y un campo de regatas que parecía reinventarse cada hora. El equipo español fue encontrando ritmo poco a poco, adaptándose a las condiciones y sobreviviendo a la selección natural del Round Robin. Al cierre de la jornada, la clasificación aún dejaba todo abierto, pero el Cigarran mantenía intactas sus opciones de entrar en semifinales.

El segundo día era territorio de eliminación.

El duelo decisivo llegó contra el equipo rumano “Matache”. No había escenario intermedio: ganar o volver a casa. La presión era absoluta. Cada bordo, cada trasluchada, cada elección de lado del campo se convirtió en una apuesta de alto riesgo.

Y fue ahí donde el equipo celeste firmó una de sus actuaciones más sólidas. Navegación limpia, lectura del viento casi instintiva y una frialdad táctica que contrastaba con la tensión del momento. La victoria no solo les dio el pase a semifinales: les dio respeto. Incluso los jueces, testigos de la intensidad del enfrentamiento, reconocieron la calidad de la ejecución.

Pero el verdadero examen aún estaba por llegar.

En semifinales esperaba el equipo “Cordeneau”, otro conjunto rumano de altísimo nivel, fuerte físicamente y extremadamente competitivo. El inicio no pudo ser peor: una interpretación errónea del procedimiento colocó al Cigarran Sailing Team en desventaja desde la primera manga del mejor de dos.

El escenario se inclinaba, además, en términos físicos. El viento comenzaba a subir hasta los 18 y 19 nudos, y la tripulación española llegaba en inferioridad numérica: tres tripulantes frente a cinco, debido a la ausencia de Manuel Martínez. La ecuación parecía clara. 210 kilos contra 350. Menos peso, menos potencia, menos opciones en condiciones de viento creciente.

Pero la lógica, en el match race, a veces no manda.

El equipo celeste decidió cambiar el guion. En lugar de entrar en un duelo físico directo, todos los enfrentamientos con Cordeneau caian de su lado, de hecho 2 de las 3 banderas negras obtenidas habian venido de los enfrentamientos con el y apostaron por la inteligencia táctica. Evitaron los contactos, buscaron separación, y explotaron su única ventaja real: la velocidad en condiciones de popa gracias a su menor peso. Fue una regata de resistencia mental, no de fuerza bruta.

El plan funcionó. Contra todo pronóstico, lograron equilibrar la serie hasta el 1-1. El pase a la final se decidiría en una última prueba.

El ambiente en el agua cambió. El viento seguía subiendo. Las condiciones eran cada vez más agresivas y abordo en se gritaba más pues no se oía con el ruido del flameo de las velas. Pero el Cigarran Sailing Team entró en la última manga con una frase que quedó suspendida como un mantra interno: “Chicos, hasta aquí hemos llegado; lo que pase siempre será un éxito”.

La salida fue tensa. El equipo rumano sintió la presión. Los errores comenzaron a aparecer donde antes había precisión. El equipo español, sin perder la calma, aprovechó cada mínima apertura. Una decisión táctica correcta, un bordo bien calculado, una lectura del viento más limpia que la del rival la victoria caería para el equipo celeste y David volvía a ganar a Goliat.

En el otro lado del cuadro esperaba la élite. El viento ya no era una variable: era una fuerza dominante. Rachas de 23 a 25 nudos, mar exigente y un rival, Oeru, acompañado por un equipo de atletas de categoría mundial liderado por el italiano 17º del mundo Rocco Attili. Un equipo completo, potente, sin fisuras aparentes.

La final fue un ejercicio de supervivencia. El Cigarran Sailing Team entró en el agua con lo justo: menos recursos, menos descanso y un escenario cada vez más hostil. El control del barco se volvía complejo, las maniobras exigían precisión milimétrica, los brazos ya no daban y cualquier error se pagaba inmediatamente.

Italia no perdonó. Su experiencia, potencia y regularidad marcaron la diferencia. El resultado final fue claro: 2-0.

Pero el marcador no contaba toda la historia.

Porque el torneo no se definió solo en la final, sino en cada uno de los 15 enfrentamientos previos del equipo español, donde firmaron 9 victorias y demostraron una capacidad de adaptación notable en uno de los formatos más exigentes del mundo de la vela. En total, el campeonato acumuló 71 enfrentamientos entre todos y todos de alta intensidad, lo que convierte este evento en una auténtica prueba extrema de resistencia táctica y física.

Cuando el agua volvió a la calma y el viento empezó a ceder sobre Limanu, quedó algo más que un resultado. Quedó la sensación de haber vivido una competición donde cada minuto tenía peso, donde cada decisión era irreversible y donde el margen entre el éxito y el fracaso era tan fino como una línea de viento.

El Cigarran Sailing Team regresó con el segundo puesto, pero sobre todo con una experiencia irrepetible: la de haber navegado al límite, haber sobrevivido a un campo de regatas implacable y haber dejado su nombre grabado en uno de los formatos más duros del match race internacional.

En Limanu, donde el agua dulce del río se encuentra con la fuerza del mar Negro, no solo se corrió una regata. Se escribió una historia de lucha, adaptación y orgullo.

