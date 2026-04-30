De residuo a recurso; el proceso de reciclaje mecánico y la valorización de residuos de envases plásticos

El reciclaje mecánico de envases plásticos permite transformar una corriente de residuos de gran entidad en nueva materia prima sin alterar de forma significativa la estructura del polímero. Este proceso puede aplicarse tanto a envases no contaminados, procedentes de flujos más homogéneos, como a envases contaminados que han contenido productos químicos, detergentes, cosméticos o alimentos. La diferencia entre ambos flujos condiciona el tratamiento y el control del proceso, para conseguir un material homogéneo con multitud de posibilidades de aplicaciones industriales.

El proceso integral de reciclaje En este contexto, la gestión del residuo es mucho más que la recogida o la clasificación inicial. La recepción, selección, triturado, separación, lavado, secado, extrusionado y granceado determinan la calidad del polímero recuperado. Cuando el flujo de entrada está bien identificado y el proceso incorpora separación y control, el residuo acaba transformándose en un recurso y puede reintroducirse en la cadena de valor en forma de granza reciclada con diferentes aplicaciones. En las plantas de reciclado y fabricación de granza de ACTECO , se reciclan mecánicamente más de 30.000 toneladas de plástico al año, entre los que se encuentran el PP, LDPE, HDPE, ABS y PS procedentes de multitud de residuos plásticos tales como: RAEE, envases y embalajes, textiles, automoción, perchas…etc.

Valor de la granza reciclada frente a la virgen La granza reciclada representa el punto en el que el material vuelve a estar preparado para procesos como inyección, extrusión o soplado. Frente a la granza virgen, obtenida a partir de materias primas fósiles, la reciclada incorpora un valor asociado a la valorización del residuo, la reducción del consumo de recurso virgen y la posibilidad de documentar el origen y el tratamiento del material. Esta trazabilidad resulta cada vez más relevante para responder a exigencias de calidad, auditoría y cumplimiento y ofrecer beneficios claros en materia de ESG o ahorro del impuesto al plástico.

PRSE 2026, las principales empresas de materiales reciclados, maquinaria y servicios de reciclaje ACTECO presentará en Plastics Recycling Show Europe 2026 su trabajo en reciclaje mecánico y fabricación de plásticos certificados con RecyClass UNE 15343, GRS y Fin de Condición de Residuo, procedentes de residuos plásticos postconsumo y postindustrial. Además de presentar soluciones al 100% los plásticos mediante tecnologías complementarias al reciclado mecánico como son, el reciclaje químico y textil.

La feria se celebrará los días 5 y 6 de mayo en RAI Amsterdam, donde la compañía estará presente en el stand K24.

