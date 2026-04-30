Sergi Amorós Juncosa publica su nuevo thriller 'Oro líquido', reconocido con el sello Talento Caligrama

Editorial Caligrama presenta 'Oro líquido', la última obra del autor Sergi Amorós Juncosa, un apasionante thriller sobre ambición, moralidad y las consecuencias de nuestras decisiones. La novela ha sido recientemente editada bajo el prestigioso sello Talento Caligrama, que reconoce a los mejores autores de la editorial.

En 'Oro líquido', el protagonista, Raúl Moreno, jefe de tráfico en una empresa de transporte, lleva una vida tranquila y estable junto a su pareja hasta que una decisión aparentemente pequeña lo involucra en una peligrosa red de robo, blanqueo y traición. A medida que el dinero y la culpa se entrelazan, Raúl descubrirá que cada paso tiene un precio y que, una vez cruzada la línea, no hay vuelta atrás.

Con una narrativa intensa, cinematográfica y cargada de tensión, Sergi Amorós Juncosa plantea en 'Oro líquido' un análisis profundo de la ambición humana y los límites éticos, atrapando al lector en una historia donde el suspense y la intriga se combinan con dilemas morales que resultan ineludibles.

'Oro líquido' ya está disponible en todas las grandes plataformas, consolidando a Sergi Amorós Juncosa como uno de los talentos más destacados dentro del catálogo de Caligrama.

El autor

Sergi (Tarragona, 1992) soñaba desde niño con escribir, pero la vida lo llevó por caminos distintos. Durante años construyó su carrera en un ámbito ajeno a la literatura, sin dejar de observar el mundo con la mirada curiosa de quien busca historias en cada gesto cotidiano. Oro líquido es el resultado de ese sueño aplazado: una primera novela en la que combina la tensión del thriller con la profundidad emocional de los dilemas humanos. Su escritura destaca por el realismo, la sensibilidad hacia los personajes y una atmósfera que invita a reflexionar sobre la ambición, la culpa y las decisiones que nos definen.

Editorial Caligrama

Caligrama, sello editorial perteneciente al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español, destaca por tener las mejores opiniones de los autores. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pueden pasar a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales.

