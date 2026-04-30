‘El museo infinito’, el esperado thriller artístico irrumpe en el panorama literario

La intriga, el arte y los secretos mejor guardados de la historia se dan cita en 'El museo infinito', la nueva novela de Javier Ramírez, recientemente publicada por Editorial Caligrama. Un thriller apasionante que introduce al lector en una conspiración artística milenaria donde cada obra esconde una verdad peligrosa.

Todo comienza cuando Alejandro Vega recibe un enigmático e-mail que, lejos de ser un trámite rutinario, lo arrastra hacia el epicentro de un secreto capaz de sacudir los cimientos del arte a nivel mundial. En su búsqueda lo acompaña Nora Lentz, una restauradora marcada por silencios y misterios que la convierten en una pieza clave dentro de una trama donde las lealtades se ponen a prueba y nada es lo que parece.

A través de intrigas, pruebas ocultas y alianzas inesperadas, 'El museo infinito' construye una historia apasionante y elaborada que combina el suspense contemporáneo con los grandes enigmas del patrimonio artístico universal. La novela plantea una pregunta inquietante: ¿se está realmente preparados para conocer la verdad… y asumir sus consecuencias?

Con una narrativa ágil y cinematográfica, Javier Ramírez ofrece un thriller que atrapa desde la primera página y mantiene la tensión hasta el desenlace. La obra se posiciona como una propuesta ideal para los amantes del misterio, la historia del arte y las conspiraciones que trascienden el tiempo.

'El museo infinito' ya está a la venta en todas las grandes plataformas.

El autor

Nacido en Cádiz en noviembre de 1977, es doctor en Historia de la Ciencia y profesor en la Universidad de Cádiz. Ha publicado varios libros divulgativos (El Hospital de la Segunda Aguada, Historia del síndrome de Down y El día que nació la Constitución) y ha colaborado en diferentes obras colectivas. Autor de una novela de relatos cortos, siempre ha combinado enseñanza, investigación y escritura. Con El museo infinito, su primera novela, se adentra por primera vez en el thriller, llevando al lector por un viaje que mezcla arte, historia y conspiración con un pulso narrativo sorprendente.

Editorial Caligrama

Caligrama, sello editorial perteneciente al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español, destaca por tener las mejores opiniones de los autores. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pueden pasar a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales.

