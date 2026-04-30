Datavault AI y Kings Mine Capital acuerdan programa de tokenización GoldVault™ de 150 millones de dólares
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El acuerdo contempla oro físico valorado en torno a 3.000 dólares la onza con entrega a 24 meses y un beneficio proyectado de 40 millones a 5.000 dólares la onza. Los tókenes GoldVault™ se emitirán con descuento sobre el precio spot e incluirán un flujo de regalías ligado a la producción
Datavault AI Inc. ("Datavault AI" o la "Compañía") (NASDAQ:DVLT), proveedor de tecnologías de monetización de datos, acreditación, interacción digital y tokenización de activos del mundo real ("RWA"), y King Mining Capital ("King Mining Capital") anunciaron hoy que han firmado un acuerdo para una transacción estratégica de múltiples componentes que combinará una inversión en capital de Datavault AI en King Mining Capital, una compra financiada con acciones de Datavault AI de 20.000 onzas de oro físico en lingotes, y el lanzamiento de un programa de tokenización GoldVault™ de más de 150 millones de dólares respaldado por los recursos auríferos de alta ley de King Mining Capital.
Participación accionarial directa, oro físico y contraprestación financiada con acciones
Datavault AI también prevé tener el derecho de adquirir 20.000 onzas de oro físico en lingotes de King Mining Capital para entrega en un plazo de 24 meses (desde la firma del acuerdo definitivo), pagaderas en acciones ordinarias de Datavault AI con un descuento del 30 % sobre el precio vigente del oro en el mercado.
Basado en los precios spot actuales y en el análisis interno de Datavault AI, se proyecta que la adquisición de lingotes genere aproximadamente 40 millones de dólares en beneficios. La estructura alinea directamente a Datavault AI con el rendimiento a largo plazo de los activos minerales subyacentes de King Mining Capital, al tiempo que amplía la exposición estratégica del balance de la compañía a metales preciosos alineados con EE. UU.
Programa de tokenización GoldVault™ de más de 150 millones de dólares
La fijación de precios seguirá el índice de referencia del oro COMEX por onza. Los tókenes se emitirán inicialmente con descuento respecto a las valoraciones del oro spot vigente, proporcionando a los tenedores un margen de valor incorporado en el momento de la emisión.
Los tenedores de tókenes también participarán en un flujo de regalías vinculado a la producción continua de King Mining Capital, generando un potencial económico recurrente más allá de la apreciación del precio del metal subyacente. El programa está previsto para su lanzamiento en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026, haciendo accesible el oro tokenizado vinculado a Estados Unidos a inversores globales.
Declaraciones ejecutivas
Jeffrey Katz, Managing Principal de King Mining Capital LLC, añadió: "Asociarnos con Datavault AI supone un cambio radical para King Mining Capital. Valida nuestros activos auríferos de alta calidad, proporciona acceso inmediato a los mercados globales de capital digital y crea nueva liquidez y potencial al alza para nuestros stakeholders. Juntos estamos avanzando en los planes de producción y desarrollo que entregarán valor real a partir de estos recursos excepcionales, al tiempo que adoptamos el futuro de los activos mineros tokenizados".
Arquitectura de la plataforma
Oportunidad de mercado
Los analistas proyectan que los precios del oro podrían alcanzar entre 4.900 y 5.500 dólares por onza a finales de 2026 (según J.P. Morgan Global Research, diciembre de 2025), impulsados por la compra sostenida del sector oficial (potencialmente más de 800 toneladas anuales) y fuertes flujos de inversión (según World Gold Council, Gold Demand Trends Full Year 2025). La tokenización de recursos auríferos de alta calidad sitúa a los inversores en la intersección entre escasez física y liquidez digital.
Sobre King Mining Capital LLC
Sobre Datavault AI
La división de Ciencias Acústicas de Datavault AI incluye las tecnologías patentadas WiSA®, ADIO® y Sumerian® para transmisión inalámbrica multicanal y sonido de alta definición espacial. La división de Ciencias de Datos aprovecha Web3 y la computación de alto rendimiento para permitir la percepción, valoración y monetización segura de datos en múltiples sectores, incluyendo deportes y entretenimiento, biotecnología, educación, fintech, inmobiliario, salud, energía y otros. https://www.dvlt.ai/.
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