El renacimiento del interiorismo: la excelencia de los jardines verticales artificiales, por VIKENZO NATURE
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En la arquitectura contemporánea, la integración de elementos naturales se ha convertido en un pilar fundamental para crear ambientes acogedores y vanguardistas. Ante la dificultad de mantener especies vivas en entornos urbanos, la instalación de jardines verdes artificiales de alta gama ha ganado un terreno imparable
Para quienes buscan una transformación estética inmediata con resultados profesionales, VIKENZO NATURE, expertos en jardines verticales artificiales, ofrecen soluciones a medida que combinan realismo botánico y durabilidad, permitiendo que cualquier superficie se convierta en un exuberante oasis visual sin las complicaciones del riego o la poda constante.
Un salto cualitativo en la decoración de interiores y exteriores
Mediante el uso de moldes de plantas reales y polímeros de última generación, se replican con exactitud las texturas, los niveles de brillo y las variaciones cromáticas que imitan el crecimiento natural de forma asombrosa.
Esta evolución permite que los proyectos se perciban como auténticos ecosistemas verticales.
La disposición estratégica de diferentes especies, desde frondosos helechos hasta delicadas hiedras y toques de color con lavanda o eucalipto, crea una profundidad visual tridimensional. Esta técnica engaña al ojo humano y aporta una sensación de frescura inigualable, elevando el valor percibido de cualquier inmueble, ya sea una residencia privada o un complejo de oficinas de lujo en el centro de la ciudad.
El seguimiento de las últimas tendencias en jardines verticales demuestra que la variedad de especies y la densidad del follaje son las claves para lograr un acabado de alta gama.
Razones estratégicas para elegir un jardín vertical artificial
1. Inexistencia de costes operativos y de mantenimiento
Una vez instalado, el jardín no genera gastos adicionales de agua ni requiere el contrato de servicios de jardinería mensuales.
Esto supone un ahorro significativo a largo plazo, eliminando la preocupación por plantas marchitas que deben ser sustituidas constantemente por falta de luz o cuidados.
2. Resistencia extrema y protección contra rayos UV
Los tratamientos avanzados contra la radiación ultravioleta garantizan que el color no se degrade ni se vuelva quebradizo con la exposición solar prolongada.
Esto permite que el verde intenso original permanezca intacto durante años, incluso en fachadas exteriores o terrazas madrileñas sometidas a una alta insolación estival y cambios bruscos de temperatura.
3. Entornos más higiénicos, saludables y seguros
Estos factores son los principales causantes de la aparición de insectos, hormigas o la proliferación de moho y bacterias en las paredes.
Además, los productos de gama profesional cuentan con propiedades ignífugas certificadas, una característica de seguridad vital para cumplir con las normativas contra incendios en locales comerciales, hoteles y edificios públicos de gran concurrencia.
Aplicaciones versátiles: transformando espacios con propósito
El hogar como refugio de bienestar
La versatilidad de estos paneles permite instalarlos en lugares donde la luz natural es nula, como sótanos convertidos en gimnasios, pasillos interiores o cuartos de baño, aportando una calidez orgánica que mejora el estado de ánimo de los habitantes y crea una conexión visual con la naturaleza.
Potenciando la imagen de marca y el marketing visual
Es, además, un reclamo visual "instagrameable" que invita a los clientes a fotografiar el entorno y compartirlo en redes sociales, aumentando la visibilidad del negocio de forma totalmente orgánica, gratuita y efectiva en el mercado digital actual.
Optimización del confort acústico y térmico
En espacios con techos altos que sufren de excesiva reverberación o locales situados en avenidas ruidosas, estos jardines ayudan a amortiguar las ondas sonoras.
Asimismo, instalar un jardín vertical artificial, proporciona un perfecto aislamiento para jardines que dan al exterior, ayuda a mantener temperaturas más estables en el interior de los edificios durante los meses más extremos del año, actuando como un colchón térmico protector.
La importancia crucial de una instalación profesional
No basta con cubrir una superficie de manera uniforme; es necesario un estudio previo de la volumetría y un diseño artístico de la composición para que la transición entre los distintos paneles sea invisible al ojo y el flujo de las plantas parezca natural.
Los especialistas en paisajismo sintético analizan la orientación de la luz ambiental (tanto natural como artificial) para colocar las plantas de manera que las sombras proyectadas refuercen el realismo del conjunto.
Asimismo, aseguran una fijación mecánica robusta sobre cualquier soporte, ya sea pladur, ladrillo o metal, garantizando la seguridad total de la estructura frente a fuertes rachas de viento o al desgaste por el uso intensivo en zonas de paso constante.
Los jardines verticales proporcionan una inversión inteligente en calidad de vida
Invertir en una pared verde de alta fidelidad es elevar automáticamente el valor de una propiedad, optimizar el bienestar emocional de quienes ocupan el espacio y asegurar una decoración de impacto internacional que no entiende de estaciones, plagas ni cuidados complejos.
Con la tecnología actual, la belleza eterna de la naturaleza ya no depende de la mano de un jardinero, sino de una elección de diseño inteligente, profesional y duradera que transforma por completo la experiencia de habitar un espacio.
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