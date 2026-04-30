Tamajón-Guadalajara abre sus puertas a la Edad Media

La localidad serrana celebra una nueva edición de su cita más emblemática, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial desde 2019, con un completo programa de actividades, cerca de cuarenta puestos artesanos y una recreación histórica que hunde sus raíces en un privilegio concedido por el rey Alfonso X el Sabio en 1259 Tamajón volverá a latir al ritmo de la Edad Media los próximos 2 y 3 de mayo con la celebración de la XXVII edición de su Mercado Medieval, una cita plenamente consolidada en el calendario festivo de la provincia y que, desde 2019, cuenta con la distinción de Fiesta de Interés Turístico Provincial. Durante dos intensas jornadas, la villa agallonera transformará su casco urbano —de singular geometría— en un gran escenario histórico donde el visitante podrá sumergirse en una experiencia sensorial que combina cultura, tradición, espectáculo y participación.

El alcalde de Tamajón, Eugenio Esteban, subraya la importancia de una celebración que "no solo es uno de los grandes referentes turísticos de la provincia, sino también una expresión viva de nuestra historia colectiva". Según señala el regidor tamajonero, "este mercado es una forma de mirar al pasado para proyectar el futuro, generando actividad económica, reforzando el orgullo de pertenencia y mostrando al visitante la autenticidad de nuestro pueblo, a los pies del pico Ocejón".

En torno a cuarenta puestos de artesanía cuidadosamente seleccionados volverán a ocupar las calles del municipio, con productos elaborados a mano que van desde la cestería, el cuero o la bisutería, hasta la alimentación tradicional. El objetivo, como destaca desde la organización el director de la feria, Michel Redrado, no es tanto la cantidad como la calidad y el rigor histórico, de modo que el visitante pueda experimentar una auténtica inmersión en la Edad Media.

La ambientación será clave para lograrlo. La música tradicional en vivo, los pasacalles y la animación continua convertirán cada rincón del mercado en un espacio narrativo, donde juglares, bailarinas, cetreros, magos o personajes fantásticos interactúan con el público y enriquecen la experiencia.

Un programa que no da tregua

El programa de 2026 ha sido diseñado para mantener la actividad de forma ininterrumpida durante todo el fin de semana. La apertura del sábado tendrá un marcado carácter solidario con la recepción de la III Marcha Solidaria a favor de la Asociación CTNNB1, antes del pregón inaugural que dará paso al primer gran pasacalles.

A partir de ahí, la jornada se sucederá entre talleres participativos, teatro de calle, exhibiciones de aves rapaces y propuestas didácticas como el Aula Gótica, donde los más pequeños podrán aprender escritura medieval o cartografía histórica. La combinación de actividades educativas y lúdicas es una de las señas de identidad del mercado.

Espectáculos como "Los médicos de la peste" o la búsqueda del tesoro "El tesoro de los godos", que conecta con antiguas leyendas del territorio, serán dos de los hitos del fin de semana. Ya por la noche, el mercado alcanzará uno de sus momentos más evocadores con el desfile de antorchas, los espectáculos de fuego y la queimada popular, en una atmósfera que mezcla historia y mito.

El domingo continuará con nuevas propuestas que incluyen cuentacuentos, talleres, exhibiciones y actividades participativas, prolongando la experiencia y favoreciendo la estancia de visitantes en la comarca, con un impacto directo en la hostelería local.

Un mercado con más de siete siglos de historia

La esencia del Mercado Medieval de Tamajón se encuentra en su propia historia. El documento más antiguo conservado en el Archivo Municipal es una carta plomada otorgada por Alfonso X el Sabio, fechada en Toledo el 28 de agosto de 1259, por la que se concede al concejo de la villa el privilegio de celebrar un mercado semanal.

Este hecho no solo certifica la antigüedad de la tradición mercantil de Tamajón, sino que también aporta información clave sobre su adscripción territorial en la Edad Media, al situarla dentro del alfoz de Ayllón tras la conquista cristiana. La concesión del mercado fue un elemento dinamizador fundamental para el crecimiento de la población, favoreciendo el comercio y atrayendo a mercaderes y trajineros.

Pocos años después, en 1289, el rey Sancho IV de Castilla reforzó ese impulso económico concediendo a los vecinos de Tamajón la exención de portazgos en la mayor parte de sus reinos, lo que facilitó el intercambio comercial y consolidó la actividad económica de la villa.

Durante los siglos XIV y XV, distintos monarcas confirmaron estos privilegios, y el concejo de Tamajón defendió activamente sus derechos, incluso por vía judicial, obteniendo ejecutorias favorables frente a otras villas. El mercado semanal, que durante más de cinco siglos se celebró inicialmente los martes, llegó a situar a la localidad en un momento de gran prosperidad, con una población que alcanzó cerca de dos mil habitantes.

Sin embargo, a partir del siglo XVIII comenzaron las dificultades. La competencia con mercados cercanos, como el de Guadalajara o Cogolludo, obligó a cambiar el día de celebración en varias ocasiones —de martes a lunes y posteriormente a jueves— mediante peticiones formales a la Corona, primero a Carlos III y después a Carlos IV. Pese a estos esfuerzos, la actividad fue decayendo progresivamente hasta su desaparición en el siglo XX.

No obstante, la memoria del mercado nunca desapareció del todo. A finales del siglo XIX aún se celebraban ferias periódicas, y en el siglo XX se intentó recuperar como feria de ganado durante las fiestas locales. El impulso definitivo llegó en 1999, cuando el Ayuntamiento de Tamajón recuperó la tradición en forma de Mercado Medieval, en una de las primeras iniciativas de desarrollo rural apoyadas por fondos europeos LEADER en la provincia de Guadalajara.

Desde entonces, el evento ha crecido en calidad y proyección, manteniendo siempre su esencia histórica. Hoy, más de siete siglos después de aquel privilegio real, Tamajón vuelve a abrir sus calles al comercio, la convivencia y la cultura, reivindicando su pasado como motor de futuro.

"Este mercado es historia viva", concluye el alcalde, "y una oportunidad para que vecinos y visitantes compartan una experiencia única en un entorno privilegiado, a los pies del Ocejón".

