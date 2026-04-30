La calidad del sueño, un factor clave en la salud diaria

Dormir de forma insuficiente o con una calidad deficiente impacta directamente en la función psicológica y en el rendimiento del sistema nervioso. La falta de descanso reparador puede manifestarse a través de señales como la irritabilidad y el agotamiento, afectando la capacidad del organismo para gestionar el estrés diario y mantener un adecuado equilibrio emocional. Laboratorios Boiron propone un enfoque de salud integrativa que combina hábitos de vida saludables con el apoyo de nutrientes específicos En la actualidad, el ritmo de vida acelerado y la exposición constante a estímulos han convertido el sueño en un pilar de la salud frecuentemente descuidado. Sin embargo, el descanso no es un estado de inactividad, sino un proceso biológico esencial para el mantenimiento del equilibrio físico y mental. Durante el sueño, el organismo lleva a cabo funciones fundamentales como la regulación hormonal, la consolidación de la memoria y la recuperación del sistema nervioso. Laboratorios Boiron, fiel a su misión de considerar la salud como su principal compromiso, destaca la importancia de abordar estos problemas desde un enfoque global, la escucha del organismo y el respeto a los ritmos naturales del cuerpo.

Según datos extraídos de la reciente encuesta sobre el sueño de la Sociedad Española de Neurología., el 56% de la población española adulta no duerme el número de horas recomendadas y más del 50% no tiene un sueño reparador. Esta realidad, que en los casos más graves afecta ya a más de 4 millones de personas en España con trastornos de sueño crónicos, pone de manifiesto que una rutina de sueño inadecuada genera consecuencias que van más allá del cansancio matutino; se trata de una alteración que afecta al organismo de manera integral. Dormir pocas horas o hacerlo de forma irregular puede impactar negativamente en la capacidad de concentración, la toma de decisiones y la estabilidad emocional.

"En la actualidad, el ritmo de vida acelerado y la exposición constante a estímulos han convertido el sueño en un pilar de la salud frecuentemente descuidado", comenta Sylvaine Balmy farmacéutica responsable científica de Laboratorios Boiron. "Cada vez es más importante promover hábitos de autocuidado del sueño, ayudando a las personas a reconocer la importancia del descanso y a incorporar rutinas sencillas que contribuyan a mejorar su calidad de vida y bienestar general".

El impacto emocional: más allá del mal humor

Una de las primeras señales de que la rutina de sueño no es la correcta es la alteración del bienestar psicológico. El sistema nervioso requiere del descanso para procesar la información, regular las emociones y favorecer el equilibrio mental. Cuando este proceso se interrumpe, es común experimentar episodios de irritabilidad, falta de concentración, mayor sensibilidad emocional y una menor resiliencia ante el estrés.

Además, la falta de descanso puede afectar a la motivación, la creatividad y la claridad mental, generando una sensación de saturación incluso ante tareas cotidianas. Esta desconexión emocional no solo afecta al individuo, sino que también tiene un impacto directo en sus relaciones personales y su productividad profesional.

Consecuencias físicas: el agotamiento del organismo

A nivel físico, las consecuencias son igualmente significativas. El cuerpo utiliza las horas de sueño para regenerar tejidos, fortalecer el sistema inmunitario y mantener funciones vitales. La falta de un sueño reparador puede debilitar la respuesta del organismo ante factores externos, aumentar la sensación de cansancio acumulado y alterar procesos metabólicos básicos. Asimismo, la tensión muscular, la dificultad para relajarse antes de dormir o la sensación de cansancio persistente durante el día pueden ser señales de que el organismo necesita recuperar su equilibrio.

Higiene del sueño y consejos para el bienestar

Para revertir estas consecuencias, los expertos de Boiron recomiendan integrar hábitos de vida saludables en la rutina diaria que favorecen un descanso de calidad:

Sincronización de horarios: Mantener una regularidad en las horas de acostarse y levantarse ayuda a estabilizar el reloj biológico y mejora la calidad de sueño. Preparación para el descanso: Reducir la intensidad lumínica y evitar dispositivos electrónicos al menos una hora antes de dormir para facilitar la conciliación del sueño. Ambiente adecuado: Mantener el dormitorio en condiciones de temperatura, silencio y oscuridad favorece un descanso más profundo. Alimentación y micronutrición: Priorizar una dieta equilibrada y el aporte de nutrientes necesarios que contribuyan al funcionamiento normal del sistema nervioso, puede ayudar a mejorar la calidad del sueño. Rutinas relajantes: Incorporar actividades como la lectura, la respiración consciente o la meditación puede favorecer la transición hacia el descanso nocturno. Y cuando estas medidas no son suficientes, puede valorarse el uso puntual de complementos alimenticios como Magnesium Duo Noche. La fórmula contiene Melissa officinalis que ayuda a la conciliación del sueño y a tener un sueño reparador. Y se completa con el aporte de magnesio y de polifenoles de la pepita de uva, conocida fuente de antioxidantes. Con este enfoque integral, Laboratorios Boiron reafirman su compromiso con el bienestar diario, promoviendo soluciones que acompañen al organismo de manera respetuosa y contribuyan a recuperar el equilibrio nocturno y la calidad del descanso.

