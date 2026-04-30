La calidad del sueño, un factor clave en la salud diaria
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Dormir de forma insuficiente o con una calidad deficiente impacta directamente en la función psicológica y en el rendimiento del sistema nervioso. La falta de descanso reparador puede manifestarse a través de señales como la irritabilidad y el agotamiento, afectando la capacidad del organismo para gestionar el estrés diario y mantener un adecuado equilibrio emocional. Laboratorios Boiron propone un enfoque de salud integrativa que combina hábitos de vida saludables con el apoyo de nutrientes específicos
En la actualidad, el ritmo de vida acelerado y la exposición constante a estímulos han convertido el sueño en un pilar de la salud frecuentemente descuidado. Sin embargo, el descanso no es un estado de inactividad, sino un proceso biológico esencial para el mantenimiento del equilibrio físico y mental. Durante el sueño, el organismo lleva a cabo funciones fundamentales como la regulación hormonal, la consolidación de la memoria y la recuperación del sistema nervioso. Laboratorios Boiron, fiel a su misión de considerar la salud como su principal compromiso, destaca la importancia de abordar estos problemas desde un enfoque global, la escucha del organismo y el respeto a los ritmos naturales del cuerpo.
Según datos extraídos de la reciente encuesta sobre el sueño de la Sociedad Española de Neurología., el 56% de la población española adulta no duerme el número de horas recomendadas y más del 50% no tiene un sueño reparador. Esta realidad, que en los casos más graves afecta ya a más de 4 millones de personas en España con trastornos de sueño crónicos, pone de manifiesto que una rutina de sueño inadecuada genera consecuencias que van más allá del cansancio matutino; se trata de una alteración que afecta al organismo de manera integral. Dormir pocas horas o hacerlo de forma irregular puede impactar negativamente en la capacidad de concentración, la toma de decisiones y la estabilidad emocional.
"En la actualidad, el ritmo de vida acelerado y la exposición constante a estímulos han convertido el sueño en un pilar de la salud frecuentemente descuidado", comenta Sylvaine Balmy farmacéutica responsable científica de Laboratorios Boiron. "Cada vez es más importante promover hábitos de autocuidado del sueño, ayudando a las personas a reconocer la importancia del descanso y a incorporar rutinas sencillas que contribuyan a mejorar su calidad de vida y bienestar general".
El impacto emocional: más allá del mal humor
Además, la falta de descanso puede afectar a la motivación, la creatividad y la claridad mental, generando una sensación de saturación incluso ante tareas cotidianas. Esta desconexión emocional no solo afecta al individuo, sino que también tiene un impacto directo en sus relaciones personales y su productividad profesional.
Consecuencias físicas: el agotamiento del organismo
Higiene del sueño y consejos para el bienestar
Con este enfoque integral, Laboratorios Boiron reafirman su compromiso con el bienestar diario, promoviendo soluciones que acompañen al organismo de manera respetuosa y contribuyan a recuperar el equilibrio nocturno y la calidad del descanso.
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