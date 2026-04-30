Miss Kits devuelve el latido artesano a la calle Marqués

La tercera tienda de lanas de Miss Kits abrirá sus puertas este sábado 2 de mayo en la calle Marqués 3 de Málaga Tras conquistar Madrid y Barcelona, Miss Kits llega a Málaga no para abrir una tienda, sino para recuperar un legado. La apertura de este tercer espacio es una invitación a detener el reloj en un mundo que corre demasiado deprisa. Se trata de una apuesta por lo auténtico, sostenida sobre tres pilares que hablan de amor por el oficio y respeto por la tierra.

El regreso a casa: la Calle Marqués recupera su esencia

Abrir en la Calle Marqués es un acto de justicia poética. Durante décadas, estas aceras fueron el epicentro de las mercerías malagueñas, lugares donde madres y abuelas elegían con mimo el hilo para tejer las primeras mantitas para sus hijos y nietos. Miss Kits devuelve la vida a esta zona tradicional, transformando la nostalgia en un futuro vibrante donde el diseño moderno abraza la calidez de lo de siempre.

Pilar de Castro: 'manos malagueñas que saben de sueños'

Este proyecto no habría sido posible sin la mirada y la experiencia de Pilar de Castro. Pilar se convirtió en referencia del tejido en Málaga; ahora, aporta toda su sabiduría y su corazón malagueño a la familia Miss Kits. Ella es el puente entre la técnica impecable y la calidez del trato cercano, asegurando que cada ovillo que salga de la tienda lleve consigo un pedazo de la identidad de Miss Kits.

Miss Kits: el refugio de la comunidad creativa

Miss Kits ha demostrado que tejer es un lenguaje universal que sana y conecta. Como referente del sector, la marca trae a Málaga una amplia selección de fibras, un disfrute para los sentidos, pero sobre todo, devuelve el concepto de un negocio de cercanía, donde poder tocar los productos y dejar que el personal te aconseje. Un espacio donde las manos trabajan mientras el alma descansa, reafirmando que el lujo de hoy es, simplemente, tener tiempo para crear algo propio.

"Tejer es mucho más que entrelazar hilos; es crear historias, calmar la mente y conectar con nuestras raíces. Abrir en Málaga, en una calle con tanta solera y de la mano de alguien como Pilar, es un sueño cumplido", afirman desde la dirección de Miss Kits.

Miss Kits Málaga abre sus puertas para que la Calle Marqués vuelva a ser el punto de encuentro de quienes saben que lo más valioso de la vida se teje punto a punto, con paciencia, reafirmando que el lujo de hoy es, simplemente, tener tiempo para crear algo propio.

La tienda inaugura este sábado 2 de mayo, en horario especial de 10 a 20h. "Estáis todos invitados a descubrir este nuevo espacio dedicado al punto y al ganchillo. En esta tienda encontraréis hilos de las principales marcas de lana, así como agujas, complementos y libros. Además el espacio cuenta con una zona dedicada a impartir talleres y clases para que la gente que quiera aprender o perfeccionar una técnica, siempre en un ambiente alegre y distendido", explican.

