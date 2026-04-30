Miss Kits devuelve el latido artesano a la calle Marqués
|
|
La tercera tienda de lanas de Miss Kits abrirá sus puertas este sábado 2 de mayo en la calle Marqués 3 de Málaga
Tras conquistar Madrid y Barcelona, Miss Kits llega a Málaga no para abrir una tienda, sino para recuperar un legado. La apertura de este tercer espacio es una invitación a detener el reloj en un mundo que corre demasiado deprisa. Se trata de una apuesta por lo auténtico, sostenida sobre tres pilares que hablan de amor por el oficio y respeto por la tierra.
El regreso a casa: la Calle Marqués recupera su esencia
Pilar de Castro: 'manos malagueñas que saben de sueños'
Miss Kits: el refugio de la comunidad creativa
"Tejer es mucho más que entrelazar hilos; es crear historias, calmar la mente y conectar con nuestras raíces. Abrir en Málaga, en una calle con tanta solera y de la mano de alguien como Pilar, es un sueño cumplido", afirman desde la dirección de Miss Kits.
Miss Kits Málaga abre sus puertas para que la Calle Marqués vuelva a ser el punto de encuentro de quienes saben que lo más valioso de la vida se teje punto a punto, con paciencia, reafirmando que el lujo de hoy es, simplemente, tener tiempo para crear algo propio.
La tienda inaugura este sábado 2 de mayo, en horario especial de 10 a 20h. "Estáis todos invitados a descubrir este nuevo espacio dedicado al punto y al ganchillo. En esta tienda encontraréis hilos de las principales marcas de lana, así como agujas, complementos y libros. Además el espacio cuenta con una zona dedicada a impartir talleres y clases para que la gente que quiera aprender o perfeccionar una técnica, siempre en un ambiente alegre y distendido", explican.
Hay algo que suele desconcertar a quien se muda por primera vez: dos traslados aparentemente similares pueden tener importes muy distintos. Misma ciudad, mismo tipo de vivienda, incluso distancias parecidas… y aún así, el presupuesto cambia. En Barcelona esto ocurre con frecuencia, porque hay muchos factores que no se ven a simple vista y que condicionan el trabajo desde el inicio.
Con "la Tarta que no se espera", la compañía activa una de sus campañas de mayor rotación, vinculada a uno de los picos de consumo del calendario El Obrador de Goya ha puesto ya a la venta su tarta especial para el Día de la Madre, una edición limitada que, por primera vez en la historia de la compañía, se inspira en la icónica Caja Roja®, marca registrada de Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Suiza.
GSD celebró ayer en su colegio del barrio madrileño de Moratalaz una gala en la que también se reconoció el proyecto educativo MUN como una de sus principales apuestas pedagógicas, junto al talento del alumnado premiado en los certámenes literarios, artísticos, matemáticos, científicos, de ensayo y lenguas extranjeras La institución GSD ha celebrado la Gala de los Premios de la Cultura 2026, un encuentro que ha vuelto a poner en valor la creatividad, el pensamiento crítico y la implicación social que definen su proyecto educativo.