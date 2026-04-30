La proliferación de falsos cerrajeros en Málaga, especialmente en zonas turísticas como Marbella, Fuengirola o Torremolinos, está generando quejas por cobros abusivos y facturas sin desglose. Mou Cerrajero Málaga, empresa local con servicio 24 horas en toda la Costa del Sol, publica un decálogo práctico para que residentes y turistas identifiquen a un profesional fiable y eviten las estafas más habituales Las estafas relacionadas con servicios de cerrajería de urgencia se han convertido en una de las quejas recurrentes ante asociaciones de consumidores en la provincia de Málaga. El patrón se repite: una persona se queda fuera de su vivienda, busca en el móvil con prisa, llama al primer número que aparece y termina pagando entre tres y cinco veces más de lo que costaría el servicio con un profesional local establecido.

El factor decisivo en la mayoría de estos casos no es el desconocimiento del cliente, sino la presión de la urgencia.

"Muchos falsos cerrajeros saben perfectamente que cuando llegan a la puerta, el cliente lleva una hora fuera de casa, con niños, con frío o con un vuelo a punto de salir. No dan presupuesto cerrado por teléfono, retrasan el precio hasta estar delante de la cerradura y, una vez allí, el cliente no tiene margen para llamar a otro. Esa es la estafa, no el precio en sí mismo, sino aprovecharse del momento", explica Mou, responsable de Mou Cerrajero Málaga.

La empresa ha detectado intervenciones posteriores en las que el cliente había pagado entre 600 y 800 euros por aperturas que no requerían rotura de cerradura, sin factura desglosada y sin posibilidad de reclamación. En contraste, la apuesta de Mou Cerrajero Málaga se basa en presupuesto cerrado por teléfono antes de salir, precio ajustado y trato cercano, una forma de trabajar avalada por más de 180 reseñas de cinco estrellas de clientes reales en su ficha de Google Business Profile, donde residentes y turistas describen experiencias concretas de servicios resueltos con honestidad y sin sobrecostes.

Para ayudar a vecinos, propietarios de viviendas vacacionales y turistas a identificar a un cerrajero fiable antes de que llegue la urgencia, la empresa ha publicado un Decálogo del cerrajero honesto en Málaga.

Decálogo del cerrajero honesto en Málaga

Exigir presupuesto cerrado por teléfono, no una horquilla abierta. Un cerrajero serio puede confirmar el precio del servicio antes de salir, conociendo el tipo de cerradura y la hora. Si la respuesta es "ya lo vemos cuando lleguemos", la estafa ya está en marcha. Desconfiar de quien usa la urgencia como argumento de venta. Frases como "hay que empezar ya o se complica", "esto va a ser más caro de lo que parece" o "no hay cobertura para llamar a la oficina" una vez el técnico está en la puerta son señales claras de presión abusiva. Comprobar que la empresa tenga dirección física en la provincia. Muchas estafas operan con números que parecen locales pero pertenecen a centralitas en otras comunidades, que derivan la llamada al técnico disponible más cercano sin control sobre el precio final. Revisar las reseñas reales en Google. Una empresa local fiable acumula reseñas con nombre y apellidos, fotos y respuestas del propietario. Como referencia, pueden consultarse las opiniones de clientes de Mou Cerrajero Málaga en Google, donde figuran más de 180 valoraciones de cinco estrellas. Desconfiar de los precios "desde 29 €". Es el reclamo más habitual en publicidad fraudulenta. Ese precio nunca incluye desplazamiento, mano de obra real ni recargo nocturno. La factura final suele multiplicarse. Exigir factura desglosada. Por ley, el profesional está obligado a entregar factura con desglose de mano de obra, materiales, desplazamiento e IVA. Si se niegan, no es un cerrajero legal. No aceptar que rompan la cerradura sin justificación. Según los registros internos de Mou Cerrajero Málaga, 9 de cada 10 aperturas se resuelven sin daños con las herramientas adecuadas. Romper la cerradura para vender una nueva es una de las prácticas abusivas más denunciadas. Preguntar por el material que se va a instalar. En el caso de cambiar un bombín, debe quedar claro la marca, el modelo y el nivel de seguridad. Cobrar precio de bombín antibumping e instalar uno básico es estafa. Atención especial a las urgencias en apartamentos turísticos. Es uno de los perfiles más explotados por los falsos cerrajeros, porque el cliente está de paso, suele pagar sin discutir y no reclamará después. Los propietarios de viviendas vacacionales deberían tener un cerrajero de confianza preasignado. Ante la duda, solicitar un segundo presupuesto. La diferencia entre un presupuesto cerrado por teléfono y otro que se reserva el precio para el final es la mejor prueba. Una empresa local seria no tiene miedo a la comparación. Mou Cerrajero Málaga atiende urgencias las 24 horas en un radio de 70 kilómetros que cubre 14 municipios de la provincia, incluidos Málaga capital, Marbella, Fuengirola, Torremolinos, Mijas, Benalmádena, Estepona y Rincón de la Victoria, entre otros. La empresa cuenta además con servicios especializados en aperturas judiciales, instalación de cerraduras inteligentes para apartamentos turísticos y refuerzo de seguridad para viviendas y comercios.

Toda la información sobre tarifas orientativas, zonas cubiertas y servicios está disponible en la web oficial de Mou Cerrajero Málaga.

Sobre Mou Cerrajero Málaga

Mou Cerrajero Málaga es una empresa local de cerrajería de urgencias con sede en Málaga y cobertura en toda la Costa del Sol. Ofrece servicio 24 horas los 365 días del año, especializado en aperturas sin daños, cambio e instalación de cerraduras de alta seguridad, cerraduras inteligentes y aperturas judiciales con comisión.

