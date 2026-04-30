Un cerrajero de Málaga alerta sobre las estafas más frecuentes en la Costa del Sol y publica un decálogo para que vecinos y turistas no caigan en ellas
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La proliferación de falsos cerrajeros en Málaga, especialmente en zonas turísticas como Marbella, Fuengirola o Torremolinos, está generando quejas por cobros abusivos y facturas sin desglose. Mou Cerrajero Málaga, empresa local con servicio 24 horas en toda la Costa del Sol, publica un decálogo práctico para que residentes y turistas identifiquen a un profesional fiable y eviten las estafas más habituales
Las estafas relacionadas con servicios de cerrajería de urgencia se han convertido en una de las quejas recurrentes ante asociaciones de consumidores en la provincia de Málaga. El patrón se repite: una persona se queda fuera de su vivienda, busca en el móvil con prisa, llama al primer número que aparece y termina pagando entre tres y cinco veces más de lo que costaría el servicio con un profesional local establecido.
El factor decisivo en la mayoría de estos casos no es el desconocimiento del cliente, sino la presión de la urgencia.
La empresa ha detectado intervenciones posteriores en las que el cliente había pagado entre 600 y 800 euros por aperturas que no requerían rotura de cerradura, sin factura desglosada y sin posibilidad de reclamación. En contraste, la apuesta de Mou Cerrajero Málaga se basa en presupuesto cerrado por teléfono antes de salir, precio ajustado y trato cercano, una forma de trabajar avalada por más de 180 reseñas de cinco estrellas de clientes reales en su ficha de Google Business Profile, donde residentes y turistas describen experiencias concretas de servicios resueltos con honestidad y sin sobrecostes.
Para ayudar a vecinos, propietarios de viviendas vacacionales y turistas a identificar a un cerrajero fiable antes de que llegue la urgencia, la empresa ha publicado un Decálogo del cerrajero honesto en Málaga.
Decálogo del cerrajero honesto en Málaga
Mou Cerrajero Málaga atiende urgencias las 24 horas en un radio de 70 kilómetros que cubre 14 municipios de la provincia, incluidos Málaga capital, Marbella, Fuengirola, Torremolinos, Mijas, Benalmádena, Estepona y Rincón de la Victoria, entre otros. La empresa cuenta además con servicios especializados en aperturas judiciales, instalación de cerraduras inteligentes para apartamentos turísticos y refuerzo de seguridad para viviendas y comercios.
Toda la información sobre tarifas orientativas, zonas cubiertas y servicios está disponible en la web oficial de Mou Cerrajero Málaga.
Sobre Mou Cerrajero Málaga
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