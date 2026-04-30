Una nueva startup, Calyra, reduce hasta un 70% el tiempo de gestión en pymes eliminando tareas manuales
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La solución SaaS permite a pequeños negocios unificar herramientas dispersas y mejorar su captación de clientes para aumentar la rentabilidad de la empresa
En un contexto donde muchas pequeñas y medianas empresas siguen gestionando su día a día con herramientas desconectadas, procesos manuales y una elevada carga operativa, nace Calyra, una plataforma SaaS modular diseñada para simplificar y automatizar la gestión diaria de pymes y autónomos.
Una alternativa flexible frente a soluciones complejas
La plataforma permite centralizar procesos clave como la gestión de reservas, productos y servicios, atención al cliente a través de WhatsApp y llamadas, analítica y facturación, todo desde un único entorno. Su enfoque modular facilita que cada negocio active únicamente las funcionalidades que necesita, reduciendo costes y eliminando complejidad innecesaria.
Además, a diferencia de otras soluciones, Calyra no sustituye la marca del negocio, sino que la refuerza, permitiendo que cada empresa mantenga su identidad mientras optimiza su operativa.
Uno de los principales valores diferenciales de Calyra es la integración de automatización e inteligencia artificial, lo que permite optimizar tareas como la gestión de citas o el envío de recordatorios, además de mejorar la atención al cliente sin requerir conocimientos técnicos.
Resultados reales y rápida implementación
Otro de los aspectos clave es su rápida implementación, con un tiempo medio de entre 24 y 48 horas, lo que permite a las empresas adoptar la herramienta sin fricciones ni interrupciones en su actividad.
Crecimiento, modelo accesible y visión a futuro
El modelo de negocio incluye un estudio previo gratuito para analizar las necesidades de cada empresa, seguido de una configuración inicial y una cuota mensual personalizada, que en la mayoría de los casos no supera los 100 euros.
En cuanto a su hoja de ruta, los próximos desarrollos se centran en reforzar la inteligencia artificial, con sistemas de respuesta automática, automatización de llamadas, gestión integral de clientes y reservas sin intervención manual.
Sobre Calyra
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