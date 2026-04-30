doola lanza constitución de LLC agéntica: crear empresa en EE. UU. en minutos sin salir de Claude o Replit
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Los fundadores pueden pasar de la idea a una LLC sin salir nunca de la herramienta en la que están construyendo
doola es la primera plataforma de constitución de empresas en lanzar una integración con Model Context Protocol (MCP) para la creación de LLC, lo que permite a los fundadores constituir una LLC mediante una conversación directamente en Claude o Replit.
El proceso lleva minutos. Sin abrir un nuevo navegador. Sin cambiar de contexto. Disponible para fundadores y desarrolladores de EE. UU. y de fuera de EE. UU. (no se requiere número de la Seguridad Social estadounidense).
doola ha ayudado a más de 15.000 fundadores en más de 175 países a crear y escalar empresas en EE. UU., con el respaldo de 13 millones de dólares en capital riesgo de Y Combinator, HubSpot Ventures, Nexus Venture Partners y otros inversores destacados.
doola, la solución AI Business-in-a-Box™ para emprendedores globales, se convirtió hoy en la primera plataforma de constitución de empresas en permitir la creación nativa de LLC dentro de agentes de IA. Con nuevas integraciones MCP para Claude y Replit, los fundadores ahora pueden constituir una LLC en Wyoming en mitad de una conversación con su agente de IA, sin navegador, formularios ni cambio de pestañas. Es un cambio radical para cualquiera que quiera iniciar un negocio.
El problema: la constitución de LLC no ha evolucionado al ritmo de trabajo de los fundadores
El MCP de doola cierra esa brecha y elimina la necesidad de interrumpir el flujo de trabajo.
A través de la integración, un agente de IA recopila la información necesaria para constituir una LLC mediante una conversación natural, la transmite a la infraestructura de constitución de doola en segundo plano y proporciona al fundador un enlace directo para completar la compra en doola. Todo el proceso lleva minutos.
Gestiona el proceso de principio a fin mediante una única conversación.
A diferencia de las integraciones meramente educativas o de orientación que solo responden preguntas sobre la creación de empresas, el MCP de doola es transaccional:
doola: la API del emprendimiento
Al igual que Amazon convirtió su infraestructura interna en AWS, doola está construyendo un futuro en el que la constitución, el cumplimiento normativo, los impuestos y la contabilidad sean servicios que cualquier plataforma pueda integrar.
Hoy, más de 15.000 fundadores en más de 175 países utilizan doola para crear y gestionar sus negocios. En el futuro, agentes de IA, herramientas de desarrollo y plataformas asociadas utilizarán los mismos endpoints para realizar tareas en su nombre. El MCP de doola representa ese futuro, y empieza hoy.
doola está actualmente en conversaciones con más plataformas de IA y herramientas de desarrollo para ampliar la integración.
Arjun Mahadevan, CEO y fundador de doola, declaró: "Está cambiando la forma en que la gente crea empresas. Los fundadores ya están construyendo dentro de herramientas de IA, y queríamos estar ahí con ellos. Este es el comienzo de un mundo en el que crear una empresa es algo que un agente puede ayudarte a hacer en segundo plano mientras tú te centras en construir. No somos un servicio de constitución. Somos un AI Business-in-a-Box™, y el MCP es lo que eso significa en un mundo agéntico".
Sobre doola
Al integrar estos servicios complejos, doola permite a los fundadores crear y escalar sus negocios en EE. UU. con confianza, incluso sin un número de la Seguridad Social estadounidense. doola cuenta con el respaldo de 13 millones de dólares en capital riesgo de Y Combinator, Nexus Venture Partners, HubSpot Ventures, entre otros.
Website: https://www.doola.com/business-solutions/company-formation-api/
Twitter: https://twitter.com/doolaHQ
YouTube: https://www.youtube.com/@doolahq
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/doolahq
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