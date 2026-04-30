Utiles Empaso impulsa el sector de Limpieza Pulido con una oferta integral para profesionales del tratamiento de superficies

La empresa amplía su catálogo de soluciones para limpieza industrial y pulido en la península La compañía Utiles Empaso, especializada en productos de limpieza y pulido para el mantenimiento de superficies, ha ampliado su catálogo de productos destinados a profesionales del sector industrial. La iniciativa, en marcha durante este año, busca facilitar el acceso a herramientas y compuestos específicos para el tratamiento de materiales como mármol, granito o pavimentos industriales en el ámbito peninsular.

Entre los productos disponibles destacan los abrillantadores, formulados para aportar brillo tras el pulido mecánico, y los compuestos abrasivos, utilizados para eliminar rayaduras o pequeñas imperfecciones en superficies duras. Estos materiales permiten obtener acabados uniformes en trabajos tanto industriales como comerciales.

La empresa también distribuye coronas de diamante, herramientas clave en el tratamiento de superficies de alta resistencia como el mármol o el granito. Gracias a la dureza de este material, estas piezas permiten realizar cortes precisos y pulidos más controlados, lo que resulta determinante en trabajos de alta exigencia técnica.

El catálogo se completa con productos como cristalizadores, que mejoran la resistencia y el brillo del suelo; endurecedores, que refuerzan la superficie tratada y soluciones químicas como el fluosilicato de magnesio, utilizado en procesos de sellado y tratamiento de pavimentos.

También se incluyen productos auxiliares como eliminadores de pegamentos y colas, así como lijas y masillas, necesarios en fases previas de preparación o reparación de superficies. Esta variedad permite cubrir todas las etapas del proceso de pulido, desde la preparación hasta el acabado final.

Utiles Empaso ha centrado su actividad logística en el territorio peninsular, donde concentra la distribución de sus productos. Según fuentes del sector, la disponibilidad rápida de materiales es uno de los factores más valorados por los profesionales, especialmente en trabajos que requieren continuidad operativa.

La empresa establece envíos gratuitos a partir de un importe determinado, lo que facilita el acceso a pedidos de mayor volumen sin incremento de costes logísticos. Esta política busca adaptarse a las necesidades de pequeñas y medianas empresas dedicadas al mantenimiento de superficies.

El sector del pulido y limpieza industrial continúa adaptándose a nuevas demandas, como la mejora de la durabilidad de los materiales o la optimización de los procesos de trabajo. En este escenario, empresas como Utiles Empaso mantienen una línea de ampliación de productos orientada a cubrir estas necesidades.

