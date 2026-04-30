Fabory destaca el papel crítico de las fijaciones antivandálicas en la seguridad urbana

La integridad de vallados perimetrales, equipamientos de parques infantiles y mobiliario urbano depende en gran medida de las fijaciones utilizadas. Un análisis de Fabory destaca cómo el uso de soluciones antivandálicas permite reducir riesgos de seguridad y pérdidas de activos en espacios públicos La seguridad en espacios públicos como colegios, parques y áreas infantiles se enfrenta a una presión creciente derivada del robo y la manipulación intencionada. Aunque las estrategias de seguridad suelen centrarse en la vigilancia o el control físico, la eficacia de estas medidas depende también de elementos menos visibles, como las fijaciones que mantienen las estructuras en su lugar.

Según explica Jochem Oerlemans, Product Manager de Fabory, la integridad de un perímetro puede verse comprometida por el uso de tornillería estándar que puede retirarse fácilmente con herramientas comunes. En estos casos, la barrera de seguridad deja de cumplir su función, generando riesgos tanto para los activos como para las personas.

En entornos públicos, las vulnerabilidades no suelen derivarse de ataques complejos, sino de la simple retirada de tuercas y tornillos. Esto convierte a las fijaciones en un punto crítico de resistencia. Para administraciones locales y responsables de instalaciones, el enfoque debe evolucionar desde la prevención del robo hacia una gestión integral del riesgo.

La manipulación de elementos como columpios o toboganes puede generar riesgos estructurales inmediatos. Del mismo modo, un vallado solo mantiene su función si sus paneles permanecen firmemente sujetos. La retirada de unos pocos tornillos puede crear puntos de acceso no autorizados.

El mobiliario urbano y las infraestructuras también presentan vulnerabilidades similares. Tapas de alcantarilla, señales o bancos son objetivos habituales para su reventa o reciclaje, y su ausencia o inestabilidad supone un peligro directo para peatones y conductores.

Las fijaciones antivandálicas están diseñadas para mitigar estos riesgos mediante sistemas de accionamiento no estándar o mecanismos unidireccionales permanentes. Estas características dificultan significativamente su manipulación no autorizada, actuando tanto como barrera física como elemento disuasorio.

Desde el punto de vista económico, la incorporación de este tipo de soluciones en fases de diseño o mantenimiento representa un coste marginal en comparación con el total del proyecto. Sin embargo, permite evitar gastos recurrentes derivados del vandalismo, así como costes indirectos asociados a responsabilidades legales, reparaciones urgentes o pérdida de confianza pública.

Para técnicos y gestores de activos, la elección de fijaciones adecuadas debe considerarse una decisión estratégica. Diferentes entornos requieren distintos niveles de resistencia, y optar por soluciones específicas contribuye a garantizar la seguridad y durabilidad de las instalaciones.

Fabory, especialista europeo en fijaciones, colabora con administraciones y contratistas para seleccionar soluciones adaptadas a cada aplicación, incluyendo marcas especializadas como Hafren. Estas decisiones, aunque discretas, desempeñan un papel esencial en la protección de los espacios públicos.

Para más información, se puede consultar www.fabory.com

