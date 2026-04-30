Redkom Computers colabora con el IES Rosa Chacel y IFP Julián Camarillo en las prácticas para estudiantes

La empresa colabora por cuarto año para formar a estudiantes de centros de formación tecnológica, en entornos reales de trabajo La empresa Redkom Computers, especializada en mantenimiento informático y soluciones de factura electrónica, mantiene durante este año su programa de formación práctica en colaboración con el IES Rosa Chacel y el IFP Julián Camarillo. La iniciativa, activa ya por cuarto año, permite a estudiantes del área tecnológica incorporarse temporalmente a la actividad profesional de la compañía, con el objetivo de aplicar conocimientos en situaciones reales dentro del sector.

El programa impulsado por Redkom Computers se enmarca en la creciente necesidad de conectar la formación académica con la práctica laboral en el ámbito tecnológico. La participación de estudiantes del grado de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR) responde a una demanda del mercado que requiere perfiles preparados para afrontar tareas relacionadas con el mantenimiento de sistemas, redes y entornos digitales.

Durante su estancia en la empresa, los alumnos participan en tareas vinculadas al soporte técnico, la gestión de infraestructuras informáticas y la implementación de herramientas de factura electrónica, un área en expansión debido a los cambios normativos y a la digitalización de los procesos administrativos.

Fuentes de la empresa explican que estas prácticas permiten a los estudiantes "tener un primer contacto con el funcionamiento real de una empresa tecnológica y entender cómo se aplican los conocimientos adquiridos en el aula". Esta experiencia práctica facilita la adaptación posterior al mercado laboral.

El desarrollo de las prácticas en Redkom Computers incluye la participación en proyectos activos, lo que permite a los estudiantes enfrentarse a incidencias reales y colaborar en la resolución de problemas técnicos. Esta metodología busca acercar el entorno académico a las exigencias del día a día en empresas del sector tecnológico.

Entre las áreas de trabajo se encuentran la supervisión de sistemas informáticos, la asistencia en redes empresariales y el apoyo en procesos relacionados con la digitalización documental. La incorporación a estas tareas permite comprender la importancia de la continuidad operativa en negocios que dependen de sus sistemas tecnológicos.

La colaboración entre Redkom Computers y centros educativos como el IES Rosa Chacel y el IFP Julián Camarillo tiene un impacto directo en la formación de perfiles técnicos que posteriormente pueden integrarse en el tejido empresarial. Este tipo de acuerdos facilita la transición entre la etapa formativa y el empleo, especialmente en sectores con alta demanda de profesionales cualificados.

