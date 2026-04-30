Aplus Gastromarketing se incorpora a La FEDE y consolida el marketing gastronómico como principal tendencia de la industria de la comunicación y el marketing

La agencia entra a formar parte de la Federación de Empresas de Comunicación dentro de la sección de Servicios de Marketing, consolidando el papel del gastromarketing como disciplina estratégica para marcas, instituciones y operadores horeca Aplus Gastromarketing se ha incorporado como nuevo socio a La FEDE, la Asociación de Empresas de la Comunicación, convirtiéndose en la única empresa especializada en gastromarketing dentro de la Federación. La adhesión sitúa a la agencia en uno de los principales espacios de representación empresarial del sector de la publicidad, el marketing y la comunicación en España.

Salto cualitativo en el ecosistema de la comunicación

Aplus pasa a integrarse en la sección de Empresas de Servicios de Marketing, una de las áreas que conforman el mapa de empresas asociadas a La FEDE, junto a agencias creativas, agencias de medios, empresas de publicidad exterior, tecnología digital, marketing directo y publicidad directa.

La FEDE agrupa a empresas de servicios de publicidad y comunicación, con una red de más de 110 empresas y asociaciones regionales y un alcance de 250 empresas de servicios. Su actividad se centra en la representación y defensa de los intereses de sus asociados, la divulgación, la investigación y la creación de sinergias entre los diferentes colectivos de la industria.

Para Aplus Gastromarketing, esta incorporación supone un paso relevante en su posicionamiento como agencia especializada en gastronomía, hostelería y canal horeca. La compañía trabaja con marcas, instituciones y operadores en proyectos de estrategia, comunicación, contenidos, eventos, formación y activación de negocio vinculados al universo gastronómico.

"El gastromarketing ha dejado de ser un nicho para convertirse en una disciplina clave dentro de la comunicación y el marketing. La gastronomía es cultura, territorio, consumo, experiencia y negocio. Estar en La FEDE nos permite aportar esta mirada especializada a la industria y, al mismo tiempo, aprender y colaborar con algunas de las grandes agencias y compañías de comunicación del país", señala Diego Olmedilla, CEO de Aplus Gastromarketing.

El marketing gastronómico se afianza en la estrategia de las marcas

La incorporación llega en un momento en el que el marketing gastronómico gana peso como tendencia. La digitalización, la sostenibilidad, la personalización, la experiencia de cliente y la construcción de comunidades alrededor de marcas y territorios están marcando la evolución de la comunicación en restauración, alimentación, turismo y horeca.

En paralelo, la gastronomía mantiene un papel estructural en la economía española y en la propuesta de valor turística del país. Según datos publicados en 2025, la gastronomía española aporta 375.000 millones de euros al PIB y genera cerca de siete millones de empleos directos e indirectos, consolidándose como un activo económico, cultural y territorial de primer nivel.

Aplus refuerza su posicionamiento como agencia de referencia en gastronomía y horeca

"La entrada en La FEDE es una forma de reivindicar que el gastromarketing también forma parte de la gran conversación del marketing y la comunicación. Para nosotros significa estar en la liga de las grandes agencias del país, compartir estándares, conocimiento y retos comunes, y demostrar que la especialización gastronómica tiene mucho que aportar a marcas, administraciones públicas y operadores", añade Olmedilla.

Con esta adhesión, Aplus Gastromarketing incrementa su compromiso con la profesionalización del sector y con la defensa de una comunicación gastronómica más estratégica, más útil para las marcas y más conectada con los retos reales de la hostelería, la alimentación, el turismo y los territorios.

Formar parte de La FEDE integra a Aplus Gastromarketing en uno de los principales espacios de representación del sector, con acceso a conocimiento, estudios y tendencias clave, así como a una red de compañías que favorece el networking y la generación de oportunidades de negocio.

Además, desarrolla una intensa actividad institucional, de defensa del sector, formación, investigación, eventos y publicaciones que favorecerá el posicionamiento y visibilidad de la agencia en la industria, potenciando su participación en iniciativas y foros sectoriales.

