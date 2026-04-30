Castilla-La Mancha mostrará su mejor arquitectura contemporánea en el Congreso Mundial UIA 2026

El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha mostrará en este evento mundial que se va a celebrar en Barcelona, entre los días 28 de junio y 2 de julio en el expositor del CSCAE, ocho proyectos representativos de las cinco provincias, seleccionados como resumen de los últimos 30 años de arquitectura en la región El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) participará en el expositor del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) en el marco del Congreso Mundial de Arquitectos UIA 2026 Barcelona con una selección de ocho proyectos que condensan tres décadas de arquitectura contemporánea en la región. La propuesta se materializará en diferentes documentos gráficos que permitirán proyectar al ámbito internacional una visión representativa de la producción arquitectónica castellano-manchega.

Según ha señalado la decana del COACM, Elena Guijarro, "las ocho propuestas constituyen un excelente resumen de la arquitectura de Castilla-La Mancha de los últimos 30 años para mostrarla al mundo. Es una oportunidad única para situar nuestro trabajo en un contexto global, dialogando con otras realidades y poniendo en valor nuestra identidad territorial". En este sentido, la participación en el espacio expositivo del CSCAE se ha concebido como una ventana abierta a la diversidad y calidad de la arquitectura regional, dentro de un relato colectivo que reunirá obras de todo el país.

Ocho obras para explicar un territorio

La selección del COACM reúne intervenciones significativas en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, configurando un recorrido diverso tanto en usos como en enfoques arquitectónicos. En Toledo, las escaleras mecánicas de Recaredo, de Elías Torres y José Antonio Martínez Lapeña, representan una infraestructura urbana que ha transformado la accesibilidad al casco histórico y simboliza la integración de la arquitectura contemporánea en un entorno patrimonial complejo. Junto a ellas, el Archivo de Toledo, obra de Ignacio Mendaro, destaca por su rotundidad formal y su reinterpretación de la arquitectura muraria como elemento de diálogo con el pasado.

En Guadalajara, el Teatro Auditorio Buero Vallejo, diseñado por Luis Rojo de Castro, Begoña Fernández-Shaw y Ángel Verdasco Novalvos, se erige como una pieza clave de infraestructura cultural, caracterizada por su potente volumetría y su adaptación a una topografía compleja. Por su parte, el Centro de Ocio de Mayores de Azuqueca de Henares, de Iñaki Ábalos y Renata Sentkiewicz, introduce una dimensión social y sostenible, con un diseño abierto, flexible y energéticamente eficiente.

La muestra se completa con el Teatro Circo de Albacete, rehabilitado por Juan Caballero González, Emilio Sánchez García y Carlos Campos, ejemplo singular por su doble funcionalidad escénica; el Centro Ars Natura en Cuenca, concebido como una arquitectura integrada en el paisaje; la Residencia Santa Marta de Alcázar de San Juan, de Ignacio Vicens Hualde y José Antonio Ramos Abengózar, que explora la relación entre geometría y entorno; y la piscina municipal de Santa Cruz de los Cáñamos, de Javier Bernalte Patón y José Luis León Rubio, una intervención de escala contenida que dialoga con el paisaje manchego desde la sobriedad material.

Un escaparate global para la arquitectura regional

La presencia del COACM se inscribe en el marco del Congreso Mundial de Arquitectos UIA 2026 Barcelona, que convertirá a la ciudad catalana en el epicentro del debate arquitectónico internacional, reuniendo a más de 10.000 profesionales de 130 países. Bajo el lema Becoming. Architectures for a Planet in Transition, el encuentro abordará los principales desafíos contemporáneos desde una perspectiva colaborativa, abierta y multidisciplinar.

El expositor del CSCAE formará parte de la gran exposición internacional que acogerá el congreso, donde se mostrarán las mejores prácticas arquitectónicas de distintos territorios. En este contexto, la aportación de Castilla-La Mancha busca evidenciar la capacidad de su arquitectura para responder a cuestiones como la integración paisajística, la sostenibilidad, la innovación tipológica o la relación con el patrimonio.

El COACM anima a los profesionales de la arquitectura a participar en este evento internacional y a inscribirse a través de la web oficial del congreso, así como al público general a visitar la exposición y descubrir de primera mano la diversidad de propuestas que se presentarán. La cita, que se celebrará del 28 de junio al 2 de julio de 2026 en Barcelona, se plantea como un espacio de encuentro, reflexión y proyección global para la arquitectura del presente y del futuro.

