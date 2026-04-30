Nace Easor, empresa de software que libera a las asesorías españolas de la carga operativa y automatiza el 80% de su gestión
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Con una inversión de 12 millones de euros en I+D, la compañía irrumpe en España para liderar la transición hacia la contabilidad colaborativa. El software permite incrementar la eficiencia de los despachos profesionales hasta en un 80% y está 100% adaptado al nuevo sistema Verifactu que obligará a digitalizar la facturación en España
El sector de la gestión contable y fiscal en España cuenta desde 2025 con un nuevo actor tecnológico: Easor, empresa especializada en software de contabilidad colaborativa, diseñada por y para profesionales del sector con un objetivo claro: devolver el tiempo a las asesorías y el control financiero a las pymes y autónomos.
Esta solución permite a empresas y autónomos tener un mayor control de sus negocios gracias al acceso a datos en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas, lo que permite automatizar tareas repetitivas y eliminar el trabajo manual innecesario mediante una herramienta segura que cumple estrictamente con la normativa vigente.
Además, Easor ofrece una gestión integral en la que la comunicación entre empresa y asesor es más fluida y eficiente. De esta forma, permite controlar ingresos y gastos al instante, emitir facturas en segundos sin errores y conectar las finanzas directamente al software de gestión y previsión de impuestos. Todo ello se complementa con una interfaz intuitiva y el acceso a una red de partners especializados en servicios clave en contabilidad, fiscalidad y gestión de nóminas.
Tecnología con más de ocho años de desarrollo
Uno de los pilares diferenciales de su madurez tecnológica es la integración de Inteligencia Artificial (IA) en sus procesos core. A día de hoy, Easor utiliza la inteligencia artificial para el reconocimiento de gastos, para completar los datos de los contactos y para dividir las facturas, así como para realizar soporte a cliente final en tiempo real con el objetivo de evitar carga diaria a las asesorías. A su vez, se está trabajando en las propuestas de conciliación bancaria vitaminadas con herramientas de IA.
La compañía cuenta con presencia en Finlandia, España, Suecia e Italia y acumula más de ocho años de desarrollo tecnológico en el mercado español —y más de 24 años en Finlandia, donde la solución nació como herramienta interna—, lo que la convierte en una plataforma madura y en constante evolución.
En España, Easor dispone de oficinas en Barcelona y A Coruña, desde donde impulsa su expansión en el mercado nacional.
Actualmente, más de 100 asesorías utilizan Easor en su actividad diaria, con una base de más de 60.000 usuarios mensuales a nivel global y en fase de crecimiento. Según explica Anxo Barreiro, Country Director de Easor en España: "El crecimiento medio proyectado en el número de usuarios en España se espera que supere el 100% interanual durante un periodo de cinco años, con un mayor dinamismo en los dos primeros años impulsado por el despliegue inicial del proyecto, seguido de una nueva aceleración hacia el final de la serie temporal a medida que aumenta la adopción de la facturación electrónica, respaldada por las ventajas de eficiencia y automatización que Easor puede ofrecer, basadas en nuestra experiencia previa en otros mercados como Finlandia e Italia".
La compañía cuenta con un equipo de alrededor de 120 profesionales en Europa, de los cuales más de 20 trabajan en España, posicionándose hoy como el aliado estratégico independiente para las asesorías que buscan escalar su negocio sin aumentar sus costes fijos.
Automatización del 80% de las tareas diarias
La plataforma permite automatizar más del 80% de las tareas diarias, centraliza la recepción de documentos y facilita la conciliación bancaria inteligente y el control fiscal en tiempo real.
España, mercado prioritario de crecimiento
El planteamiento de crecimiento de la compañía en los próximos años se centra en España donde, a pesar de estar operando en cuatro países, el foco de la empresa a corto plazo se encuentra en el sector español por tamaño, momento legislativo y atomización del sector en asesorías de pequeño tamaño que no pueden permitirse grandes inversiones en tecnología. Manteniendo al usuario en el centro, el plan pasa por las asesorías, principales beneficiados de la revolución y los automatismos de la contabilidad colaborativa. El crecimiento de los próximos años se centrará en el mercado español con una cifra de inversión en I+D que ronda los 12M€.
En términos de penetración de mercado, las expectativas son igualmente ambiciosas: con el ritmo de crecimiento actual, Easor prevé alcanzar los 50.000 usuarios/clientes en España antes de 2030.
Adaptación total a la normativa Verifactu y a la factura electrónica
Actualmente, los partners que integran Easor lo hacen con una media superior al 75% de su cartera de clientes, lo que demuestra una adopción inmediata que supera las expectativas iniciales. Este éxito responde a la facilidad de uso y al ahorro de tiempo real para el emprendedor. Esta tendencia se intensificará con la inminente obligatoriedad de la factura electrónica, una funcionalidad que Easor ya ofrece y que garantiza el cumplimiento de la normativa técnica prevista para 2028 y 2029.
Con todo, el modelo de Easor se basa en la transparencia. A través de su aplicación móvil y plataforma web, el cliente final puede acceder en todo momento a sus facturas, impuestos y situación financiera, reforzando la transparencia y la confianza con su asesor.
La compañía prevé además lanzar a mediados de año un Marketplace de servicios profesionales que permitirá ampliar el ecosistema de soluciones para empresas y despachos profesionales.
Sobre Easor
El Consejo de Administración de Easor, presidido por Harri Tahkola e integrado por Johannes Karjula, Saara Kauppila y Taina Sipilä, lidera la compañía con una visión clara: que asesorías y empresas dediquen menos tiempo a tareas administrativas y más a decisiones estratégicas, apoyándose en tecnología avanzada, automatización y transparencia. Esta combinación consolida a Easor como el aliado tecnológico de referencia en los mercados donde opera.
Para más información: https://investors.easor.fi/en
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