Clínica Ponce utiliza tratamientos innovadores en ortodoncia para niños y amplía su atención especializada en Alicante

La clínica dental especializada en ortodoncia infantil introduce técnicas avanzadas para corregir problemas dentales en menores en Alicante, con tratamientos adaptados a cada paciente y atención centrada en la prevención desde edades tempranas Clínica Ponce ha puesto en marcha en Alicante una línea de tratamientos centrados en ortodoncia infantil con el objetivo de abordar de forma temprana problemas dentales como maloclusiones, falta de espacio o desviaciones en el crecimiento de los dientes. La iniciativa responde a una demanda creciente de familias que buscan soluciones específicas para menores en etapas clave del desarrollo bucodental.

Según trasladan desde la clínica, los procedimientos aplicados se basan en técnicas actuales y materiales diseñados para pacientes en crecimiento como son las pistas digitales de avance mandibular. "Los tratamientos de ortodoncia infantil se apoyan en sistemas avanzados que permiten corregir de forma progresiva la posición dental, adaptándose a cada caso concreto", explican fuentes del equipo.

Entre las opciones disponibles se encuentran desde los brackets convencionales hasta alternativas más discretas como la ortodoncia invisible, siempre bajo una planificación individualizada. El objetivo es intervenir en fases tempranas para evitar complicaciones futuras y mejorar tanto la funcionalidad como la estética dental.

Uno de los aspectos destacados del servicio es el enfoque cercano en la atención diaria. El equipo de ortodoncistas, con experiencia en tratamientos pediátricos, desarrolla un seguimiento continuo que incluye revisiones periódicas y adaptación de los aparatos según la evolución del paciente.

Además del tratamiento clínico, Clínica Ponce incorpora sesiones informativas dirigidas a padres y menores. En estas consultas se ofrecen pautas sencillas sobre higiene bucodental y mantenimiento de los dispositivos ortodónticos, con el objetivo de mejorar la adherencia al tratamiento.

"El acompañamiento durante todo el tratamiento permite que los niños entiendan la importancia del cuidado dental y se familiaricen con las rutinas necesarias", señalan desde la clínica.

Este tipo de intervenciones busca también reducir la ansiedad habitual en consultas odontológicas infantiles, creando un entorno más accesible y comprensible para los pacientes más jóvenes.

