Landecolor Pinturas Rocha lanza su producto Master Grip Spray, creado para mejorar el agarre en el deporte

Master Grip Spray es una solución diseñada para facilitar la sujeción en distintas superficies. El producto, desarrollado en las instalaciones industriales de Landecolor Pinturas Rocha, está orientado a deportistas y usuarios que requieren firmeza en el contacto con objetos o equipamiento, y ya se encuentra disponible para su distribución El nuevo Master Grip Spray ha sido diseñado para su uso en una amplia variedad de prácticas deportivas. Según la información técnica facilitada por la compañía, puede aplicarse en raquetas de tenis y pádel, guantes de portero, barras de pole dance o equipamiento de levantamiento de pesas, entre otros.

El objetivo principal del producto es neutralizar el efecto del sudor en las manos, uno de los factores que más influye en la pérdida de control durante el ejercicio físico. De esta manera, permite mantener un agarre constante incluso en condiciones de humedad o alta transpiración.

Una de las características más destacables del Master Grip Spray es que su fórmula permite su uso directo tanto en superficies como en la propia piel, sin provocar irritaciones, lo que amplía sus posibilidades en el ámbito deportivo.

El producto se presenta en formato spray de 200 mililitros, buscando optimizar su uso en entrenamientos y competiciones gracias a su fácil transporte. Para su correcta aplicación, es necesario agitar el envase y pulverizar a una distancia aproximada de 20 centímetros sobre la superficie deseada.

Tras unos segundos de secado, aparece una sensación de adherencia que mejora la sujeción sin transferirse de forma excesiva a las manos. "Una aplicación adecuada es clave para obtener el efecto deseado, ya que un exceso de producto puede retrasar el secado o disminuir su eficacia", afirman desde Landecolor Pinturas Rocha.

En un contexto donde la práctica deportiva ha aumentado en los últimos años, especialmente en disciplinas como el pádel o el fitness, la demanda de productos que mejoren el rendimiento y la seguridad ha ido en aumento.

En las especificaciones técnicas del producto se indica que puede ser conservado hasta 24 meses en condiciones adecuadas, siempre que el envase permanezca cerrado y protegido de temperaturas extremas.

