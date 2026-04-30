ME Comunicación se convierte en ME Agency y refuerza su modelo de comunicación, influencia y talento
|
|
ME Comunicación inicia una nueva etapa y pasa a denominarse ME Agency tras más de 10 años de trayectoria, reforzando su modelo de comunicación, influencia digital y gestión de talento. La compañía, que alcanzó una facturación de 2 millones de euros en 2025, consolida así su posicionamiento como agencia 360 en un entorno cada vez más orientado a la reputación y la influencia
Tras más de 10 años de trayectoria, ME Comunicación inicia una nueva etapa y pasa a denominarse ME Agency, un cambio de identidad corporativa que responde a la evolución natural del negocio y a la consolidación de sus tres grandes áreas: comunicación, influencia digital y gestión de talento.
Fundada en 2015 por Sergio Menéndez y Adriana Penedo, la agencia ha experimentado un crecimiento sostenido que ha ampliado su alcance y su propuesta de valor, consolidándose como un partner estratégico para marcas en entornos de comunicación e influencia digital. El nuevo nombre, ME Agency, refuerza esta nueva estructura y su posicionamiento en el mercado.
En el ámbito de la comunicación y las relaciones públicas, la agencia trabaja con entidades como la Fundación Lo Que De Verdad Importa y marcas del sector beauty como Biovène Barcelona o Hada Labo Tokyo, desarrollando estrategias de visibilidad, posicionamiento y reputación.
Por otro lado, ME Management, la división de representación de creadores de contenido lanzada en 2021, gestiona actualmente el talento de más de 25 perfiles, entre los que se encuentran Noticias Ilustradas, Marta Peñate, AnitaRQP, Rosario Matew, Ana López, Borja González o Claudia Martínez, entre otros.
Dentro de este modelo, la influencia digital juega un papel clave, permitiendo a la agencia gestionar de forma integral la relación entre marcas y creadores, desde la activación de campañas y envíos a gran escala hasta la generación de contenido y la organización de eventos.
El cambio de denominación responde a la necesidad de reflejar con mayor precisión la estructura y el posicionamiento real de la compañía, integrando sus distintas líneas de negocio bajo una misma visión estratégica.
Además, en línea con esta nueva etapa, la agencia trasladó sus oficinas en junio de 2025. Su nuevo showroom se encuentra ubicado en María de Molina 60 (Madrid), un espacio concebido como punto de encuentro entre marcas, creadores y clientes.
"Después de diez años, la empresa había crecido de tal manera que ME Comunicación ya no representaba al cien por cien todo lo que somos. Este cambio nos permite ordenar mejor la compañía y proyectar con claridad hacia dónde vamos", explica Sergio Menéndez, socio fundador de ME Agency.
Por su parte, Adriana Penedo, socia fundadora, destaca la solidez del proyecto:
Con este rebranding, ME Agency refuerza su posicionamiento como una agencia 360 que integra comunicación, relaciones públicas e influencia digital bajo una misma estrategia, en un contexto donde la comunicación, la influencia y el talento están cada vez más conectados.
Hay algo que suele desconcertar a quien se muda por primera vez: dos traslados aparentemente similares pueden tener importes muy distintos. Misma ciudad, mismo tipo de vivienda, incluso distancias parecidas… y aún así, el presupuesto cambia. En Barcelona esto ocurre con frecuencia, porque hay muchos factores que no se ven a simple vista y que condicionan el trabajo desde el inicio.
Con "la Tarta que no se espera", la compañía activa una de sus campañas de mayor rotación, vinculada a uno de los picos de consumo del calendario El Obrador de Goya ha puesto ya a la venta su tarta especial para el Día de la Madre, una edición limitada que, por primera vez en la historia de la compañía, se inspira en la icónica Caja Roja®, marca registrada de Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Suiza.
GSD celebró ayer en su colegio del barrio madrileño de Moratalaz una gala en la que también se reconoció el proyecto educativo MUN como una de sus principales apuestas pedagógicas, junto al talento del alumnado premiado en los certámenes literarios, artísticos, matemáticos, científicos, de ensayo y lenguas extranjeras La institución GSD ha celebrado la Gala de los Premios de la Cultura 2026, un encuentro que ha vuelto a poner en valor la creatividad, el pensamiento crítico y la implicación social que definen su proyecto educativo.