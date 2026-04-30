ME Comunicación se convierte en ME Agency y refuerza su modelo de comunicación, influencia y talento

ME Comunicación inicia una nueva etapa y pasa a denominarse ME Agency tras más de 10 años de trayectoria, reforzando su modelo de comunicación, influencia digital y gestión de talento. La compañía, que alcanzó una facturación de 2 millones de euros en 2025, consolida así su posicionamiento como agencia 360 en un entorno cada vez más orientado a la reputación y la influencia Tras más de 10 años de trayectoria, ME Comunicación inicia una nueva etapa y pasa a denominarse ME Agency, un cambio de identidad corporativa que responde a la evolución natural del negocio y a la consolidación de sus tres grandes áreas: comunicación, influencia digital y gestión de talento.

Fundada en 2015 por Sergio Menéndez y Adriana Penedo, la agencia ha experimentado un crecimiento sostenido que ha ampliado su alcance y su propuesta de valor, consolidándose como un partner estratégico para marcas en entornos de comunicación e influencia digital. El nuevo nombre, ME Agency, refuerza esta nueva estructura y su posicionamiento en el mercado.

En el ámbito de la comunicación y las relaciones públicas, la agencia trabaja con entidades como la Fundación Lo Que De Verdad Importa y marcas del sector beauty como Biovène Barcelona o Hada Labo Tokyo, desarrollando estrategias de visibilidad, posicionamiento y reputación.

Por otro lado, ME Management, la división de representación de creadores de contenido lanzada en 2021, gestiona actualmente el talento de más de 25 perfiles, entre los que se encuentran Noticias Ilustradas, Marta Peñate, AnitaRQP, Rosario Matew, Ana López, Borja González o Claudia Martínez, entre otros.

Dentro de este modelo, la influencia digital juega un papel clave, permitiendo a la agencia gestionar de forma integral la relación entre marcas y creadores, desde la activación de campañas y envíos a gran escala hasta la generación de contenido y la organización de eventos.

El cambio de denominación responde a la necesidad de reflejar con mayor precisión la estructura y el posicionamiento real de la compañía, integrando sus distintas líneas de negocio bajo una misma visión estratégica.

Además, en línea con esta nueva etapa, la agencia trasladó sus oficinas en junio de 2025. Su nuevo showroom se encuentra ubicado en María de Molina 60 (Madrid), un espacio concebido como punto de encuentro entre marcas, creadores y clientes.

"Después de diez años, la empresa había crecido de tal manera que ME Comunicación ya no representaba al cien por cien todo lo que somos. Este cambio nos permite ordenar mejor la compañía y proyectar con claridad hacia dónde vamos", explica Sergio Menéndez, socio fundador de ME Agency.

Por su parte, Adriana Penedo, socia fundadora, destaca la solidez del proyecto:

"En 2025 la empresa alcanzó una facturación de 2 millones de euros, lo que confirma que el modelo de agencia boutique, especializada y diversificada tiene recorrido y futuro".

Con este rebranding, ME Agency refuerza su posicionamiento como una agencia 360 que integra comunicación, relaciones públicas e influencia digital bajo una misma estrategia, en un contexto donde la comunicación, la influencia y el talento están cada vez más conectados.

