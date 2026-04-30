Ni cremas coreanas ni lujo italiano: un producto masculino español arrasa en premios mundiales de cosmética
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Beardburys Essentials se impone en Cosmoprof 2026 —los 'Oscar' de la belleza— en una feria internacional de dimensiones gigantes donde compiten las mayores marcas del mundo
"En el despiadado mundo de la belleza hay dos tiranos intocables: Corea, meca de la innovación, e Italia, imperio del lujo". En un escenario colosal, con una feria que ocupa decenas de campos de fútbol y miles de multinacionales quemando millones en publicidad, lo lógico era que España pasara desapercibida.
Pero el guion ha saltado por los aires
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Sobre Beardburys Essentials
Hay algo que suele desconcertar a quien se muda por primera vez: dos traslados aparentemente similares pueden tener importes muy distintos. Misma ciudad, mismo tipo de vivienda, incluso distancias parecidas… y aún así, el presupuesto cambia. En Barcelona esto ocurre con frecuencia, porque hay muchos factores que no se ven a simple vista y que condicionan el trabajo desde el inicio.
Con "la Tarta que no se espera", la compañía activa una de sus campañas de mayor rotación, vinculada a uno de los picos de consumo del calendario El Obrador de Goya ha puesto ya a la venta su tarta especial para el Día de la Madre, una edición limitada que, por primera vez en la historia de la compañía, se inspira en la icónica Caja Roja®, marca registrada de Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Suiza.
GSD celebró ayer en su colegio del barrio madrileño de Moratalaz una gala en la que también se reconoció el proyecto educativo MUN como una de sus principales apuestas pedagógicas, junto al talento del alumnado premiado en los certámenes literarios, artísticos, matemáticos, científicos, de ensayo y lenguas extranjeras La institución GSD ha celebrado la Gala de los Premios de la Cultura 2026, un encuentro que ha vuelto a poner en valor la creatividad, el pensamiento crítico y la implicación social que definen su proyecto educativo.